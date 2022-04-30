Сомнолог: ложиться спать за полночь вредно? Это миф

Роман Бузунов — врач-сомнолог, заведующий центром медицины сна, профессор, заслуженный врач РФ, д. м. н.



— Если вы соблюдаете режим и нормальную продолжительность сна, ничего страшного нет. И не принципиально, ложитесь ли вы до 12 ночи или после. Это вообще распространенный миф, который поддерживают даже многие врачи: якобы сон до полуночи полезен, потому что начинают вырабатываться гормоны, которые после 12 не продуцируются. Если человек соблюдает режим, но ложится в час ночи, а до этого находится в искусственно освещенном помещении, организм будет понимать, что ночь наступает в час ночи, — рассказал врач в своем телеграм-канале.



Последователям теории о нарушении выработки гормонов при позднем отходе ко сну специалист напомнил, что при переезде в другие часовые пояса организм, как и продукция гормонов, через 7–10 дней подстраиваются под новое расписание.



— Мы вполне можем жить в Москве, но по времени Лондона — фактически на 2 часа позже ложиться и на 2 часа позже вставать. Я знаю несколько человек, которые работали с биржами Гонконга: они ложатся в 7 часов вечера, закрывают блэкаут-шторы, и мозг думает, что это ночь. А в 2 часа ночи у них срабатывает светобудильник, имитирующий рассвет, — подавляет продукцию мелатонина (гормона сна), и мозг думает, что наступило утро. То есть с помощью режима сна и режима освещенности мы можем обмануть наш мозг. Таким образом можно ночью бодрствовать, находясь при ярком освещении, а утром — закрывать шторы, ложится спать. Важно именно соблюдать постоянный режим и должную продолжительность сна, вся продукция гормонов подстроится, — заключил Роман Бузунов.

