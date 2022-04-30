Сомнолог: ложиться спать за полночь вредно? Это миф
Чтобы такой распорядок был безопасным для здоровья, нужно соблюдать два условия
Как считает сомнолог Роман Бузунов, если человек поздно ложится спать или встает, это, как правило, не несет вреда его здоровью. Тем более для сов, для которых поздний отбой и подъем наиболее комфортны, рассказывает «Доктор Питер». Чтобы такой распорядок был безопасным для самочувствия, важно соблюдать два условия: придерживаться постоянного режима сна и высыпать свою норму, которая для каждого человека индивидуальна. По словам специалиста, можно даже ночью не спать и ложиться только под утро — организм подстроится.
Роман Бузунов — врач-сомнолог, заведующий центром медицины сна, профессор, заслуженный врач РФ, д. м. н.
— Если вы соблюдаете режим и нормальную продолжительность сна, ничего страшного нет. И не принципиально, ложитесь ли вы до 12 ночи или после. Это вообще распространенный миф, который поддерживают даже многие врачи: якобы сон до полуночи полезен, потому что начинают вырабатываться гормоны, которые после 12 не продуцируются. Если человек соблюдает режим, но ложится в час ночи, а до этого находится в искусственно освещенном помещении, организм будет понимать, что ночь наступает в час ночи, — рассказал врач в своем телеграм-канале.
Последователям теории о нарушении выработки гормонов при позднем отходе ко сну специалист напомнил, что при переезде в другие часовые пояса организм, как и продукция гормонов, через 7–10 дней подстраиваются под новое расписание.
— Мы вполне можем жить в Москве, но по времени Лондона — фактически на 2 часа позже ложиться и на 2 часа позже вставать. Я знаю несколько человек, которые работали с биржами Гонконга: они ложатся в 7 часов вечера, закрывают блэкаут-шторы, и мозг думает, что это ночь. А в 2 часа ночи у них срабатывает светобудильник, имитирующий рассвет, — подавляет продукцию мелатонина (гормона сна), и мозг думает, что наступило утро. То есть с помощью режима сна и режима освещенности мы можем обмануть наш мозг. Таким образом можно ночью бодрствовать, находясь при ярком освещении, а утром — закрывать шторы, ложится спать. Важно именно соблюдать постоянный режим и должную продолжительность сна, вся продукция гормонов подстроится, — заключил Роман Бузунов.
Проснулся ночью и не можешь уснуть — что это?
Жалоба на ранние пробуждения с невозможностью потом снова заснуть — одна из частых. Как объяснял врач-сомнолог Роман Бузунов, более чем в половине случаев такое нарушение сна можно объяснить первым признаком депрессивного состояния. Иногда это происходит еще до того, как появились другие симптомы депрессии. Хотя могут быть и другие причины. Если проблемы со сном продолжаются, сомнолог советует не медлить и обратиться к врачу-специалисту, который поможет найти причину бессонницы и вовремя начать лечение. Если это депрессия, врачи для лечения используют когнитивно-поведенческую терапию, техники повышения стрессоустойчивости, а также медикаментозную терапию, включая антидепрессанты.