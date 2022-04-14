Выбросить это немедленно: названы продукты, плесень на которых наиболее опасна
Избавиться или спасать? На вопросы хозяек отвечает токсиколог
Плесень на сыре — это благородно, покрывшийся белой паутинкой черствый хлеб пойдет на сухарики, а пленку на варенье можно просто снять и выбросить. Так рассуждают хозяйки, если на продуктах, которые хранятся в их запасниках и холодильниках, обнаружат плесень, рассказывает «Доктор Питер».
Токсиколог объяснил, какая плесень может быть смертельно опасной.
Михаил Кутушов — врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий.
Плесень на хлебе — черная, белая, зеленая…
При неправильном или слишком долгом хранении хлеба — как белого, так и черного — на его поверхности может образовываться плесень самых разных цветов и оттенков. Чаще всего на хлебе развивается зеленая, чернильная (сине-зеленая) и черная плесень.
— Самая ядовитая — желтая плесень (Aspergillus flavus) и черная гниль — (Aspergillus fumigatus), — рассказал «Доктору Питеру» врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов. — Желтая плесень продуцирует сильный микотоксин, который также называют афлатоксином. Встреча его с организмом человека нежелательна и крайне опасна — он вызывает тяжелейшие поражения легких и даже может приводить к смерти.
Черная гниль на хлебе продуцирует алкалоид фумигоклавин, который способен вызывать тяжелую интоксикацию, обладает гемолитическим и антигенным действием и выраженными аллергенными свойствами, вызывает аспергиллез.
Даже если на хлебе нет никаких следов плесени, но вы чувствуете запах гнили, затхлости, прогорклости, то значит, хлеб уже начал плесневеть. Плесень — это длинные переплетенные нити, которые пронизывают весь продукт, даже если это не видно глазу.
Быстрее всего заплесневеет хлеб, который продается в нарезанном виде и упакован в полиэтилен.
— Как правило, грибами заражаются продукты, которые находятся во влажной и жаркой окружающей среде, — говорит профессор Кутушов. — Если в хлебе появилась горечь или неприятный запах, то нельзя его есть. Плесень проникает глубоко в продукты и полностью заражает их.
Наиболее опасный вид плесени на продуктах
— Считается, что наиболее опасны заплесневевшая арахисовая паста и сами орехи. В них, как правило, развиваются самые токсичные виды грибов, — говорит эксперт. — Также крайне опасно есть испорченные консервы, можно заболеть ботулизмом. Мясные изделия, покрывшиеся плесенью, также считаются очень опасными.
Если продукт покрыт плесенью, рекомендуется просто не употреблять его.
— Есть, конечно, пищевая плесень, например, на сырах, но это другой разговор. Такую плесень специально выращивают особым образом, — поясняет Михаил Кутушов.
Плодоножки: срезать нельзя оставить
Еще один вопрос, которым часто задаются хозяйки — надо ли вырезать плодоножки у помидоров, когда готовишь салат, и избавляться от «попок» свежих огурцов.
Анна Батуева — нутрициолог, коуч по здоровью.
— Всё зависит от способа выращивания овощей, — рассказала «Доктору Питеру» нутрициолог Анна Батуева. — Дело в том, что именно в плодоножках накапливаются остатки, использованные производителем или фермером пестициды и другие химические удобрения. К сожалению, сейчас практически невозможно найти производителя, который бы выращивал овощи без них, поэтому я всё же рекомендую отрезать плодоножки. Исключением являются органические овощи с подтвержденным сертификатом или выращенные на своей грядке. Здесь уже только ваше эстетическое восприятие будет иметь значение.