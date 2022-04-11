Отказаться не получится: зачем россиянам нужны электронные медкарты

Проект электронных медкарт в России разрабатывается с 2013 года, а с 1 февраля 2021 года медицинские учреждения уже вправе отказаться от ведения карт пациентов на бумаге. Каждая поликлиника самостоятельно принимает решение, когда и в каком объеме она готова перейти на электронный документооборот. Но у пациента есть право написать заявление о том, чтобы сохранить бумажную медкарту — в этом случае ее будут вести обоими способами. Кроме того, при выборе электронной карты у пациента сохраняется возможность запросить бумажную копию документов в любое время, нужно лишь обратиться в свою поликлинику.

В электронной медкарте содержатся сведения о здоровье человека и о том, какие медицинские услуги ему оказали по ОМС. В нее также вносят информацию о приемах врачей, вакцинации, диспансеризации, результатах анализов и исследований, обо всех проведенных медицинских вмешательствах, выданных рецептах, справках и больничных листах.