Отказаться не получится: зачем россиянам нужны электронные медкарты

1
Что за электронные медкарты? Какие данные туда вносят?
Проект электронных медкарт в России разрабатывается с 2013 года, а с 1 февраля 2021 года медицинские учреждения уже вправе отказаться от ведения карт пациентов на бумаге. Каждая поликлиника самостоятельно принимает решение, когда и в каком объеме она готова перейти на электронный документооборот. Но у пациента есть право написать заявление о том, чтобы сохранить бумажную медкарту — в этом случае ее будут вести обоими способами. Кроме того, при выборе электронной карты у пациента сохраняется возможность запросить бумажную копию документов в любое время, нужно лишь обратиться в свою поликлинику.
В электронной медкарте содержатся сведения о здоровье человека и о том, какие медицинские услуги ему оказали по ОМС. В нее также вносят информацию о приемах врачей, вакцинации, диспансеризации, результатах анализов и исследований, обо всех проведенных медицинских вмешательствах, выданных рецептах, справках и больничных листах.
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2
В каких регионах России уже есть электронные медкарты?
Электронные медицинские карты должны вести во всех регионах России, но какой-то единой платформы для этого не существует. У москвичей медицинские карты хранятся в системе ЕМИАС, у жителей Санкт-Петербурга — на сайте «Здоровье петербуржца». В 31 регионе России (полный список лежит здесь) можно оформить электронную медкарту РТ МИС.
В целом же документы из региональных учреждений здравоохранения можно увидеть и скачать по запросу на портале госуслуг (или на региональном портале услуг). Правда, пациенты в регионах не всегда могут получить полный доступ к электронной медкарте, случается и так, что введенная туда информация может быть некорректной. Пока нет точных сроков, в которые все электронные карты будут доступны на сайте госуслуг.
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3
Как оформляется электронная медкарта?
Впервые электронную медкарту открывают в медицинском учреждении, к которому человек прикреплен по полису. Для этого не придется писать заявление или предоставлять отдельные документы, потом врач на приеме вносит туда всю нужную информацию. Самостоятельно электронную медицинскую карту пациент создать не сможет.
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4
А как вообще понять, есть ли у меня такая карта? Где это можно посмотреть?
Проверить наличие электронной медкарты и сведений, которые в неё внесены, можно на сайте госуслуг или региональном портале услуг. Нужная страница на федеральном портале называется «Электронные медицинские документы». Логично, что для доступа к ней надо иметь аккаунт на портале госуслуг. Еще одна страница, где можно найти данные о своем здоровье, — «Сведения об оказанной медицинской помощи».
У жителей Москвы и Санкт-Петербурга медицинские карты хранятся на отдельных сайтах (ЕМИАС и «Здоровье петербуржца»), нужно только получить к ним доступ. Жители регионов также могут попробовать посмотреть свои медицинские карты через региональные порталы услуг, если на федеральном портале госуслуг с этим проблемы.
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5
Можно ли завести такую карточку на ребенка?
Электронные карты заводят в детских поликлиниках, и родители могут получить к ним доступ. Детям до 15 лет можно открыть доступ к медицинской информации через аккаунт родителя на портале госуслуг, а дети старше 15 лет получают доступ через собственный аккаунт. Для детей до 15 лет есть один нюанс — данные свидетельства о рождении может понадобиться внести не только в профиль на сайте, но и в базу местного МФЦ (об этом на портале госуслуг сообщат дополнительно).
В некоторых регионах посмотреть медицинские документы ребенка можно через региональные порталы государственных услуг. Для этого нужно войти в аккаунт родителя на сайте, а потом ввести номер полиса и дату рождения ребенка в электронной регистратуре.
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6
Насколько защищены мои личные данные на такой карте? У кого есть к ней доступ?
Доступ к электронной медкарте есть у врачей (у тех, кто принимает в поликлинике или лечит в стационаре), а также у самого пациента. Третьи лица не могут получить доступ к этим данным. Но дополнительные возможности защиты всё равно присутствуют — это можно сделать на портале госуслуг. Причем защитить можно не только информацию из медкарты, а и все остальные персональные данные. Нужно включить двухэтапную проверку, чтобы при входе на сайт вводить не только логин и пароль, но и код из СМС.
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7
В моей электронной карте неверные данные, что делать?
Если в электронной медкарте появились лишние приемы врачей или исследования, которые вам не проводили, можно пожаловаться в следующие инстанции:
- Росздравнадзор — можно оставить обращение на сайте или позвонить на горячую линию по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья (
8 800 550–99–03);
- региональное отделение Минздрава — оставить обращение на сайте или позвонить на региональную горячую линию;
- страховая компания, которая выдала полис ОМС, — нужно обратиться в филиал страховой в своем регионе;
- прокуратура — нужно подать жалобу через портал госуслуг или на сайте прокуратуры.
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8
Мне вообще не нужна эта электронная медкарта, можно от нее отказаться?
Нет, вопрос об оформлении электронных карт медицинские учреждения решают самостоятельно. Можно не пользоваться сайтами госуслуг, ЕМИАС и прочими, не оформлять доступ к карте, но это не повлияет на ее наличие.
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