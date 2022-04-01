Их видно в зеркале: врачи назвали признаки, которые говорят, что печень вскоре может отказать

Сбои в работе печени — самой крупной железы в организме человека — могут быть обусловлены многочисленными причинами: медицине сегодня известны более сотни заболеваний, как врожденных, так и приобретенных в течение жизни, которые встречаются у людей всех возрастов.



Большинство заболеваний печени на начальных стадиях протекают бессимптомно либо с неспецифической симптоматикой, то есть эти болезни легко перепутать с чем-то еще.



Специфические признаки проявляются, когда болезнь уже зашла достаточно далеко и возникли серьезные осложнения.



Так как ткань органа лишена нервных окончаний, сама печень не болит в привычном смысле слова — болезненные ощущения возникают в пронизанной нервными волокнами капсуле, которая перерастягивается из-за патологического увеличения железы. Если заболеванием затронуты также желчевыводящие пути, то боль из правого подреберья распространяется на всю правую часть тела.



Зачастую болезни печени сопровождаются различными диспепсическими (связанными с пищеварением) проявлениями:

