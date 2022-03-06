Будет ли в России дефицит лекарств из Европы

Читатели «Доктора Питера» переживают, что из аптек в России могут исчезнуть жизненно необходимые лекарства, а те, что останутся, будут стоить намного дороже.
В редакцию пишут:
- «"Ливиала" уже нет…»;
- «Неделю назад нужное мне лекарство стоило 1800. Сейчас оно в той же аптеке стоит 2000»;
- «Не всегда есть аналоги. У меня три жизненно важных лекарства, которые производятся только в Европе»;
- «Иммуносупрессанты, которые мы сейчас получаем, — импортные, что будет дальше, не знаю. Таблеток осталось на два месяца».
Вопрос, как изменится в России рынок фармы, волнует очень многих. И эксперты признают: фармацевтический рынок и рынок медицинской промышленности действительно ждет существенная трансформация.
Будут ли вообще лекарства из Европы в России? Разбираемся вместе с экспертами.
Анастасия Конаныхина —
Поможет импортозамещение и… Китай
— Скорее всего, в ближайшее время основные силы будут сконцентрированы на импортозамещении, то есть российские промышленники (при полном или ощутимом ограничении поставок из-за рубежа) начнут производить отечественные аналоги оригинальных комплектующих для медицинской техники и лекарственные препараты, — рассказала «Доктору Питеру» эксперт ФКНЦ ФМБА Анастасия Конаныхина.
И опыт у страны уже есть — глобальные шаги по импортозамещению в медицине и фармацевтике Россия стала делать еще с 2015 года.
— Тогда был запущен механизм государственного субсидирования на проведение российскими организациями клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий, разработку аналогов инновационных препаратов, — говорит кандидат медицинских наук. — В то же время был принят пакет ограничительных мер относительно государственных закупок иностранных медицинских изделий.
Безусловно, России до сих пор не удалось полностью снять зависимость от импорта, признаёт эксперт. Немалую роль в этом сыграла и пандемия коронавируса.
— Существенное влияние оказала пандемия, когда отечественные больницы были вынуждены закупать импортное оборудование (ИВЛ, МРТ
Что будет с ценами
— Ситуация с фармкомпаниями обстоит несколько сложнее, — говорит эксперт ФКНЦ ФМБА. — Но, на мой взгляд, на данный момент она не катастрофическая, поскольку львиная доля импортных субстанций для производства лекарственных препаратов ввозится из Китая и Индии.
У аптек есть запас продукции на ближайшие месяцы, кроме того, при оглашении санкционного пакета главы ЕС и США подчеркнули, что наложенные ограничения не затронут фармацевтику.
— Однозначно можно сказать, что потребителю следует ожидать роста цен в аптеках. В течение ближайших недель цены вырастут как минимум на 10–15%, — говорит эксперт. — Особенно ощутимо возрастут цены на импортные лекарственные средства, однако паниковать не стоит — в стране давно внедрена система управления предельными наценками на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), так называемый регулятор роста цен. Поэтому увеличение стоимости лекарств из данного списка будет сдерживаться и не поднимется выше предельно допустимой наценки. Замечу, что в перечень ЖНВЛП в настоящий момент входят более 800 препаратов.
Дефицит возможен
— К сожалению, неопределенность текущей экономической и политической ситуации не позволяет давать долгосрочные прогнозы, касающиеся дальнейшего увеличения или стабилизации стоимости медикаментов. Волатильность цен будет напрямую зависеть от курса валют, введения санкций и решений, которые в ближайшее время будут приняты нашим правительством по этому вопросу, — говорит Анастасия Конаныхина.
Что касается дефицита препаратов — такой вариант развития событий возможен.
— Дефицит в большей степени коснется тех медикаментов, у которых нет аналогов в форме дженериков, а также «неходовых» дорогостоящих лекарственных средств, поскольку в настоящее время серьезно нарушена логистика между Россией и странами Европы. Возможны задержки поставок, а значит, запасы будут постепенно иссякать, что, разумеется, может привести к кратковременному дефициту, — говорит эксперт.
И предупреждает, что закупаться впрок лекарствами — не самая лучшая идея.
— Люди, опасаясь повышения цен и дефицита, стремятся купить как можно больше продукции, на самом деле опустошая резервы без истинной потребности. Потребителю стоит не забывать о том, что срок годности лекарственных средств ограничен, — говорит Анастасия Конаныхина.
Минздрав России — официально
Есть отдельные сигналы о задержках с поставками ряда лекарств, но это не отказ заводов, а задержки из-за логистики.