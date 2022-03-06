Будет ли в России дефицит лекарств из Европы

Читатели «Доктора Питера» переживают, что из аптек в России могут исчезнуть жизненно необходимые лекарства, а те, что останутся, будут стоить намного дороже.



В редакцию пишут:



«"Ливиала" уже нет…»;

«Неделю назад нужное мне лекарство стоило 1800. Сейчас оно в той же аптеке стоит 2000»;

«Не всегда есть аналоги. У меня три жизненно важных лекарства, которые производятся только в Европе»;

«Иммуносупрессанты, которые мы сейчас получаем, — импортные, что будет дальше, не знаю. Таблеток осталось на два месяца».

Вопрос, как изменится в России рынок фармы, волнует очень многих. И эксперты признают: фармацевтический рынок и рынок медицинской промышленности действительно ждет существенная трансформация.

