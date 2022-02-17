Что такое «легкое течение» после двух вакцинаций и почему омикрон не остановить

В конце января началось.



Люди вокруг ложились на больничный штабелями. Напряжение росло. В пятницу ребенка не пустили на школьный кружок по вокалу, потому что преподавательнице показалось, что у него сопли. «Уйди, а то ты всех тут перезаражаешь! — пропела она. — У меня тут уже двое учителей заболели!» Ребенок шмыгнул носом и пошел тусоваться на улицу. Выяснить, кто именно и чем заболел и что это вообще была за экспресс-диагностика, не получилось, потому что педагог не взяла трубку.



В воскресенье накрыло прямо с утра. За ребенком моментально приехал дед и, ловко выдернув его из квартиры через порог, увез к себе.



Температура поднялась до каких-то несерьезных 37,2. Зато болело во всех местах сразу. Сильнее всех отличились голова, поясница и коленные суставы. Отдельно от остальной головы болели глаза. К обеду температура перевалила за 38. Парацетамол боль снял, но сбить температуру ниже 37,8 не получалось. В местной поликлинике на звонок ожидаемо никто не ответил. По номеру 122 автоинформатор сообщил, что на связи Ломоносовский район. После выбора клавиши «вызвать врача на дом» в трубке запело «Don't worry, be happy» — и далее по тексту. После третьего куплета связь оборвалась. Вас проконсультировал Бобби Макферрин, спасибо за понимание.

