«Шанс переболеть есть у всех». Что будет, если объединить дельту и омикрон в одной очереди в поликлинику

Представители ВОЗ выдали два взаимоисключающих прогноза. Первый: на омикроне пандемия закончится. Второй: появятся еще более заразные штаммы. То есть понятно только то, что ничего не понятно. Об этом «Фонтанка» поговорила с Дмитрием Лиозновым, директором НИИ гриппа им. Смородинцева.
— Дмитрий Анатольевич, разъясните, что делать: одни говорят, давайте перезаражаемся омикроном, раз уж он «легкий», и получим естественный иммунитет. Другие говорят, что иммунитет, полученный после перенесенного ковида, вызванного омикроном, не защищает от дельты.
— Предложение заразиться всем странное, учитывая, что это произойдет без усилий с нашей стороны — при высокой заразности омикрона шансы переболеть есть у всех. К сожалению, не для всех это может закончиться благоприятно.
На мой взгляд, постулат «надо переболеть» ошибочный. Нормальная реакция человека и общества — предупредить заболевание, распространение возбудителя. Остановить инфекцию. Среди нас много тех, для кого даже так называемое легкое течение может стать катастрофой. И мы должны думать о них.
Предварительные результаты исследований показывают, что иммунный ответ в результате заболевания, вызванного штаммом омикрон, эффективно работает против варианта дельта.
— НИИ гриппа — референс-лаборатория ВОЗ по коронавирусу. Что показывает секвенирование его образцов сейчас? Обнаруживается ли самый первый вариант — уханьский?
— В нашей стране начиная с лета 2021 года, как и во всём мире, доминировал вариант дельта. Конечно, были единичные случаи обнаружения других вариантов, предшественников дельты. Но с декабря во всём мире штамма дельта стало меньше в сравнении с омикроном.
— Когда омикрон совсем вытеснит дельту, как в свое время она вытеснила уханьский штамм?
— Неверно говорить, что дельта вытеснила уханьский штамм. К моменту ее распространения в России циркулировало уже несколько вариантов коронавируса, то есть она вытеснила их, а не «первый» штамм. Сейчас можно лишь предполагать несколько вариантов развития событий. Закончится ли всё на омикроне, будет одновременная циркуляция омикрона и дельты или придет следующий штамм коронавируса — большой вопрос. Надежда на избавление от дельты есть, но оправдается она или нет, сейчас трудно сказать.
— Если растет число пациентов с омикроном в процентном соотношении, значит ли это, что ее стало меньше в абсолютных числах? Или омикрон пришел плюсом к ней? А дельта как распространялась, так и продолжает распространяться?
— Мы не знаем, какой штамм вызвал заболевание у каждого заразившегося коронавирусом. Во всём мире исследуется только часть образцов для их определения. Сегодня по результатам этой исследованной части в большинстве стран Европы и Азии выявляется до
Несомненно, за счет миграции населения вирус распространяется и по другим регионам. Именно поэтому мы наблюдаем рост числа случаев COVID-19 в стране. В образцах, которые к нам поступают на секвенирование, мы видим, что всё больше и больше выявляется омикрона, а тех, кто заражается дельтой, становится меньше.
— Коронавирус, как известно, относится к респираторным вирусам. А ими можно заразиться одновременно, случается
— Случаев выявления одновременно двух вариантов возбудителя COVID-19 у одного больного мы не встречали в своей практике и научной литературе. Но вариант инфицирования
— Всё равно получается путаница. Нам говорят, что переболевшие омикроном должны прививаться, если не были вакцинированы до болезни, и соблюдать меры безопасности, потому что могут заразиться дельтой. Но люди же не знают, каким штаммом коронавируса заразились: у омикрона и дельты очень похожие симптомы, а по результатам мазка можно понять только, есть коронавирус или его нет.
— Неважно, какой штамм сейчас основной. Прививаться и соблюдать меры безопасности надо, так как они универсальные. Никто не может заранее сказать, как будет протекать заболевание. К сожалению, у кого-то и омикрон вызывает тяжелое течение заболевания. Установлено, что вакцинация и ревакцинация обладает защитным эффектом в отношении омикрона. К тому же вакцинация — защита и от существующих, и, возможно, будущих штаммов, мы же не говорим: «О, наконец-то, омикрон — последний вариант коронавируса!»
— Говорим. Даже на уровне ВОЗ звучат такие предположения.
— Ну, нет. Во-первых, дельта всё еще с нами. Она полностью не ушла. Во-вторых, мы не можем сказать, что вместо омикрона не придет другой штамм. У вирусов — своя жизнь. Да, мы хотим надеяться на лучшее, но прогнозировать должны неблагоприятную ситуацию. А она — в том, что будут еще варианты коронавируса. Как будет протекать заболевание, вызванное ими, какая будет эпидемическая ситуация, мы не знаем, пока с ними не поживем в условиях прекратившейся либо продолжающейся пандемии.