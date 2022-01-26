«Шанс переболеть есть у всех». Что будет, если объединить дельту и омикрон в одной очереди в поликлинику

— Предложение заразиться всем странное, учитывая, что это произойдет без усилий с нашей стороны — при высокой заразности омикрона шансы переболеть есть у всех. К сожалению, не для всех это может закончиться благоприятно.



На мой взгляд, постулат «надо переболеть» ошибочный. Нормальная реакция человека и общества — предупредить заболевание, распространение возбудителя. Остановить инфекцию. Среди нас много тех, для кого даже так называемое легкое течение может стать катастрофой. И мы должны думать о них.



Предварительные результаты исследований показывают, что иммунный ответ в результате заболевания, вызванного штаммом омикрон, эффективно работает против варианта дельта.



— НИИ гриппа — референс-лаборатория ВОЗ по коронавирусу. Что показывает секвенирование его образцов сейчас? Обнаруживается ли самый первый вариант — уханьский?



— В нашей стране начиная с лета 2021 года, как и во всём мире, доминировал вариант дельта. Конечно, были единичные случаи обнаружения других вариантов, предшественников дельты. Но с декабря во всём мире штамма дельта стало меньше в сравнении с омикроном.

