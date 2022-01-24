Иммунолог: «Проверку QR-кодов в России надо срочно вводить не только в кафе, но и в продовольственных магазинах»

В некоторых регионах, наоборот, пока не педалируют идею введения QR-кодов, а в Свердловской области и Кургане и вовсе их отменили с 20 января. Отложили введение кодов до 1 февраля в Тюменской области. Не видит необходимости вводить QR-коды и глава Севастополя, сообщает РИА «Новости». По его словам, коллективный иммунитет в городе достигает 90%.



Не означает ли это, что система работы QR-кодов в России не оправдала себя? Петербургский экономист Дмитрий Десятниченко считает, что эффективность QR-кодов в качестве меры по снижению заболеваемости на практике оказалась недостаточной.



Дмитрий Десятниченко — доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук.



— Информационная политика по популяризации вакцинации проводилась буквально с колес, в связи с чем, вероятно, отсутствовала ее продуманная стратегия и тактика, — говорит Дмитрий Десятниченко. — Очевидно, с самого начала требовалось привлечение профессионалов из сообщества рекламистов и маркетологов.



Никакая реклама никогда не делает ставку на запугивание и распространение исключительно негативной информации. Наоборот, обычно формируется исключительно положительный контекст и позитивная коннотация, — продолжает Десятниченко.

