Иммунолог: «Проверку QR-кодов в России надо срочно вводить не только в кафе, но и в продовольственных магазинах»

На Кубани после первых случаев заражения омикроном до 1 марта продлили коронавирусные ограничения — без QR-кода в общественные места будет не попасть, рассказывает «Доктор Питер». В Астраханской области режим электронных пропусков и вовсе введен на неопределенный срок. Кузбасский горнолыжный курорт «Шерегеш» вводит QR-коды в гостиницах. Пассажиров «Лыжных стрел» в Петербурге обязали показывать QR-коды. Остается в силе в городе и обязательное требование предъявлять документ о вакцинации в общепите, магазинах, фитнес-центрах и других общественных местах, а заодно ввели запрет на прохождение диспансеризации и плановую медицинскую помощь.
В некоторых регионах, наоборот, пока не педалируют идею введения QR-кодов, а в Свердловской области и Кургане и вовсе их отменили с 20 января. Отложили введение кодов до 1 февраля в Тюменской области. Не видит необходимости вводить QR-коды и глава Севастополя, сообщает РИА «Новости». По его словам, коллективный иммунитет в городе достигает 90%.
Не означает ли это, что система работы QR-кодов в России не оправдала себя? Петербургский экономист Дмитрий Десятниченко считает, что эффективность QR-кодов в качестве меры по снижению заболеваемости на практике оказалась недостаточной.
Дмитрий Десятниченко — доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук.
— Информационная политика по популяризации вакцинации проводилась буквально с колес, в связи с чем, вероятно, отсутствовала ее продуманная стратегия и тактика, — говорит Дмитрий Десятниченко. — Очевидно, с самого начала требовалось привлечение профессионалов из сообщества рекламистов и маркетологов.
Никакая реклама никогда не делает ставку на запугивание и распространение исключительно негативной информации. Наоборот, обычно формируется исключительно положительный контекст и позитивная коннотация, — продолжает Десятниченко.
Доцент СЗИУ РАНХиГС заявил, что сам по себе QR-код может быть эффективен лишь как разовый способ контроля иммунизации. А вот введение QR-кодов как механизм массового, регулярного и пролонгированного контроля имеет ряд недостатков.
Люди начинают сопротивляться психологическому дискомфорту и давлению. И, как следствие, пытаются обойти существующие системы контроля или даже открыто их игнорируют.
— Как только контроль в какой-либо сфере начинает становиться удушающим, люди начинают воспринимать его как ролевую игру «Поймай меня, если сможешь», активно ищут и часто находят способы переиграть систему, — считает экономист.
В качестве доказательства — рост спроса на нелегальные сертификаты, заимствование QR-кодов у друзей и знакомых (часто паспорт при контроле не спрашивают) и просто полный отказ от посещения магазинов и кафе.
Ранее психолог, профессор Александр Клочков также разъяснил «Доктору Питеру», что неправильно рекламировать вакцину от коронавируса с позиций страха и вины.
— В целом ультимативная реклама — неправильный вариант. Ведь когда возникает в жизни ультиматум, то люди всеми силами стараются его избежать, — уверен психолог.
Иммунолог Николай Крючков, который ранее раскритиковал действия властей Британии, отменивших ковидные ограничения в разгар омикрона, объяснил, зачем в России нужны QR-коды.
Николай Крючков — врач-иммунолог, кандидат медицинских наук.
— QR-коды не сами по себе нужны, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Они побуждают людей вакцинироваться. И это не теоретическое измышление. Летом прошлого года, когда обсуждали вероятность введения жестких ограничений, в России резко подскочило число вакцинированных — до 300 тысяч первых доз в день, а осенью — до 450 тысяч. Наверное, была и часть фейковых сертификатов, но они есть и в обычное время. Но всё равно эффект есть. Да, это неприятно, вызывает напряжение, но люди идут делать прививки, понимая, что их реально могут не пустить туда, куда им надо будет попасть, или, например, не получится купить билет на самолет.
QR-коды подталкивают к вакцинации не тех, кто против прививки, а тех, кто просто не торопится ее делать или пока не видит в ней смысла. Пинка нет. И так большинство людей ждет — в этом основная проблема.
Эксперт отмечает, что проверку QR-кодов в России надо вводить не только в театрах, кафе и музеях, а в том числе и в продовольственных магазинах.
— Я предлагал схему, как это можно сделать. Например, три дня свободного посещения продуктовых магазинов в неделю для всех, а четыре — посещение только с QR-кодами, или наоборот, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Почему это важно? Я вакцинировался, ношу маску и хочу себя защитить. Я хочу гарантий, что не встречусь с людьми, которые с большей вероятностью мне передадут вирус. Я должен иметь возможность посетить магазин и торговый центр тогда, когда знаю, что людей, не сделавших прививку, там не будет. Если вы не вакцинированы принципиально, то выбираете день и ходите в магазин, когда это можно сделать без QR-кода. Это нормальная история. Более сложные схемы не работают — сложно контролировать.
По данным на 21 января, в России за сутки выявили 49 513 новых случаев заражения COVID-19. В Петербурге за сутки — 5922 новых заболевших коронавирусом. В Москве — 15 987 новых заболевших. Госпитализация потребовалась в 6,7% выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе.
Иммунолог Николай Крючков считает, что в условиях омикрон-волны уже сейчас в России нужно принимать противоэпидемические меры.
— От момента внедрения мер до реальных противоэпидемических эффектов проходит как минимум недели три. На заболеваемости и пиках это уже не сказывается. И это у нас было уже неоднократно. В стране очень поздно принимаются решения реактивного характера, — говорит Николай Крючков.