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Рост продолжается: за сутки в России выявили больше 30 тысяч случаев ковида

Умерли 670 человек

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Власти готовятся к новой волне заболеваемости коронавирусной инфекцией

Власти готовятся к новой волне заболеваемости коронавирусной инфекцией

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В России продолжается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выявлено 30 276 новых случаев заболевания. Об этом сообщает оперштаб. Уровень летальности наоборот снижается: умерли за сутки 670 человек.

Эксперты связывают рост заболеваемости с распространением штамма «омикрон» — по оценкам вирусологов, он более заразен, чем предыдущие версии коронавируса. Роспотребнадзор ожидает, что в эту волну заболеваемости число ежедневно выявляемых новых случаев может вырасти в несколько раз и превысить 100 тысяч в сутки.

На прошлой неделе Владимир Путин провел совещание с правительством, во время которого дал поручение готовиться к новому удару коронавируса. Президент считает, что у нас на подготовку есть пара недель. Вирусологи полагают, что в конце января нас ждет лавинный рост заболеваемости. Новая волна коронавируса, по прогнозам, продлится до лета.

С начала пандемии в России выявлено 10 834 260 случаев, выздоровел 9 878 371 человек, умерло 321 990 пациентов.

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Владимир Путинкоронавирусзаболеваемость COVID-19
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