Рост продолжается: за сутки в России выявили больше 30 тысяч случаев ковида

На прошлой неделе Владимир Путин провел совещание с правительством, во время которого дал поручение готовиться к новому удару коронавируса. Президент считает, что у нас на подготовку есть пара недель. Вирусологи полагают, что в конце января нас ждет лавинный рост заболеваемости. Новая волна коронавируса, по прогнозам, продлится до лета.



С начала пандемии в России выявлено 10 834 260 случаев, выздоровел 9 878 371 человек, умерло 321 990 пациентов.