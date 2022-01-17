Рост продолжается: за сутки в России выявили больше 30 тысяч случаев ковида

В России продолжается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выявлено
Эксперты связывают рост заболеваемости с распространением штамма «омикрон» — по оценкам вирусологов, он более заразен, чем предыдущие версии коронавируса. Роспотребнадзор ожидает, что в эту волну заболеваемости число ежедневно выявляемых новых случаев может вырасти в несколько раз и превысить 100 тысяч в сутки.
На прошлой неделе Владимир Путин провел совещание с правительством, во время которого дал поручение готовиться к новому удару коронавируса. Президент считает, что у нас на подготовку есть пара недель. Вирусологи полагают, что в конце января нас ждет лавинный рост заболеваемости. Новая волна коронавируса, по прогнозам, продлится до лета.
С начала пандемии в России выявлено