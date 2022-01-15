«Учитывая, какое цунами нас скоро накроет». Эксперт рассказал, как болеют «омикроном» привитые и невакцинированные

Симптомы «омикрона» чаще, чем при заражении «дельтой», — это температура, боль в горле и кашель, головные и мышечные боли. Одышка и тошнота при «омикроне» встречаются также часто, как при «дельте», а вот потеря обоняния, диарея и боль в животе — реже.

Британия

Британская статистика основывается на данных проекта ZOE COVID Study. Он появился еще во время первых волн коронавируса и используется для наблюдения за симптомами COVID-19 и отслеживания распространения вирусной инфекции.



По последним данным ZOE, особенной разницы в симптомах после заражения «омикроном» и «дельтой» не обнаружено. Речь о привитых от коронавируса.



Топ-5 симптомов «омикрона»

насморк;

головная боль;

усталость и слабость;

чихание;

боль и першение в горле.

Норвегия

В небольшом исследовании о симптомах заразившихся в рождественские праздники во время корпоратива в Осло (тогда заболел 81 из 111 привитых участников мероприятия) говорится, что признаки заболевания были у 80 человек. Большинство жаловались на кашель (83%), насморк и заложенность носа (78%), слабость (74%), боль в горле (72%) и головную боль (68%). У половины заразившихся «омикроном» была температура. А вот об отсутствии обоняния и вкуса говорили менее четверти заболевших.

