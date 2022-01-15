«Учитывая, какое цунами нас скоро накроет». Эксперт рассказал, как болеют «омикроном» привитые и невакцинированные

Определить по симптомам, какой вирус вас поразил — респираторно-синциальный, грипп, рино- или аденовирус, «дельта» или «омикрон», — непростая задача.
Но всё же есть некоторые отличия в проявлениях признаков ковида у заразившихся новым и крайне заразным штаммом «омикрон». Об этом говорится в отчетах ученых из США и Европы.
Данные о симптомах «омикрона» — США
Департамент здравоохранения штата Вашингтон опубликовал данные о симптомах «омикрона» у 405 заболевших с подтвержденным секвенированием, и сравнил их с проявлениями «дельты» (
Симптомы «омикрона» чаще, чем при заражении «дельтой», — это температура, боль в горле и кашель, головные и мышечные боли. Одышка и тошнота при «омикроне» встречаются также часто, как при «дельте», а вот потеря обоняния, диарея и боль в животе — реже.
Британия
Британская статистика основывается на данных проекта ZOE COVID Study. Он появился еще во время первых волн коронавируса и используется для наблюдения за симптомами COVID-19 и отслеживания распространения вирусной инфекции.
По последним данным ZOE, особенной разницы в симптомах после заражения «омикроном» и «дельтой» не обнаружено. Речь о привитых от коронавируса.
Топ-5 симптомов «омикрона»
- насморк;
- головная боль;
- усталость и слабость;
- чихание;
- боль и першение в горле.
Норвегия
В небольшом исследовании о симптомах заразившихся в рождественские праздники во время корпоратива в Осло (тогда заболел 81 из 111 привитых участников мероприятия) говорится, что признаки заболевания были у 80 человек. Большинство жаловались на кашель (83%), насморк и заложенность носа (78%), слабость (74%), боль в горле (72%) и головную боль (68%). У половины заразившихся «омикроном» была температура. А вот об отсутствии обоняния и вкуса говорили менее четверти заболевших.
ЮАР
Согласно исследованию крупнейшей медицинской страховой компании ЮАР (изучались данные 78 тысяч заболевших — как привитых, так и не вакцинированных), у заразившихся «омикроном» наблюдались першение в горле, заложенность носа, сухой кашель, мышечные боли и боли в пояснице.
Александр Драган, аналитик открытых данных, маркетолог:
— Резюмируя данные исследований, у привитых (вероятно, и у переболевших) после заражения «омикроном» будут такие симптомы, как заложенность носа, насморк, чихание, головная боль, першение или боли в горле, слабость.
Какие симптомы будут чаще у непривитых? Это температура, кашель, головная боль, першение или боли в горле, мышечные боли, слабость и разбитость. Одышка при «омикроне» также возникает — по-видимому, с той же частотой. Да, и пневмонии «омикрон» также вызывает — несмотря на худшую, по сравнению с «дельтой», репликацию в легких и более активную репликацию в верхних дыхательных путях. Исчезновение обоняния также возможно. Возникает реже, чем с прошлыми вариантами, но, похоже, с частотой в районе 15−20% (у каждого пятого или шестого), на это указывают все имеющиеся отчеты.
Специфичных симптомов, по которым можно опознать «омикрон» или отличить его от других вариантов, нет (впрочем, ни один из прошлых вариантов не давал специфичных симптомов).
Аналитик отмечает, что не стоит пытаться ставить диагноз COVID-19 по симптомам.
Как проявляется «омикрон» — реальные отзывы
О невероятной заразности «омикрона» известно уже достоверно. Вот лишь несколько примеров, как быстро передается вирус, которые публикуют в пабликах в Сети.
«Родственники мужа в Италии встретились 1 и 2 января на ужин двумя частями большой семьи, общее число — человек под 20. Все привиты тремя дозами. На следующий день заболели почти все — за исключением одного взрослого мужчины 50+ и двух детей 12–14 лет. У всех позитивный тест. Симптомы проявились буквально на следующий день. Течение — не то чтобы очень легкое (учитывая 3 дозы), 1–2 дня температура под 38, ломота мышц, кашель, усталость. Но все за неделю поправились в основном. Все в шоке от контагиозности вируса».
«У меня подруга в Италии заразилась от сына (9 лет, бессимптомный). У нее сильный кашель, без температуры, неприятное ощущение по всей коже, обоняние не пропало. У нее прошло 5 месяцев со
Независимые аналитики прогнозируют в ближайшее время в России рост числа заразившихся коронавирусом — из-за проникновения в страну «омикрона».
По данным на 14 января, в России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на
Кандидат биологических наук, независимый аналитик Александр Куприянов ранее рассказал, что вряд ли Россию будет ждать «особый путь» в ситуации с «омикроном»:
— И Петербург, и Москва всегда первыми получают новые завозные варианты вируса из-за границы. Я бы готовился к тому, что весной нас ждет большая волна. И думаю, все основные события будут развиваться еще до лета. Ситуация будет схожа с весенней волной «дельты», но деталей предсказать невозможно.