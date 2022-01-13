«Мест в "буханке" не хватило — на КТ беременные ехали на корточках». Ужасы коронавирусного роддома

— У меня, а также трех других беременных со мной в палате взяли мазки. И мы три дня ждали результаты, — говорит Анастасия. — У меня ковид подтвердился. А у тех трех пациенток — нет. В результате их просто выписали. Мне кажется, это глупо. Да, коронавирус не подтвердился, но анализы брали три дня назад. И все эти три дня они жили в одной палате со мной — с той, у которой есть ковид. Получается, потенциальных разносчиков выписывают домой.



С одной из соседок, выписанных после того мазка, Анастасия после переписывалась. В итоге у нее также подтвердился коронавирус. Ее вновь госпитализировали в ту же больницу.



Анастасия вспоминает, что беременные вынуждены были просить родственников привезти матрасы.



— Для беременных там условия просто жесть. Железные койки очень старые, но это полбеды. Матрасы настолько тонкие, как будто спишь на простынке, — объясняет собеседница. — Ты всем своим весом чувствуешь все железки, пружины и остов койки. Мы после первой ночи чувствовали себя так, как будто нас избили палками. Болело всё тело. После второй ночи мы попросили, чтобы нам дали хотя бы одеяло, чтобы подложить на пружины. Нам ответили: «Вы, что ли, в санаторий попали? Никакого дополнительного матраса». Я не привереда, но мы спали в таких условиях на больших сроках беременности. Это пыточные кровати.

