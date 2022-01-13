«Мест в "буханке" не хватило — на КТ беременные ехали на корточках». Ужасы коронавирусного роддома

В конце июля 2021 года 32-летняя пермячка Анастасия (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.) на седьмом месяце беременности заболела коронавирусом, ее госпитализировали в роддом Краснокамска, перепрофилированный под лечение таких пациентов. На условиях анонимности молодая мама согласилась рассказать, как провела эти дни в красной зоне для беременных.
«Всем телом чувствуешь железки кровати»
В коронавирусный роддом — тогда единственный такой в регионе — Анастасию госпитализировали с подозрением на коронавирус. У нее была высокая температура и кашель, и она вызвала скорую помощь в 17:00. Бригада приехала к ней в 23:00 и увезла ее в больницу, в приемное отделение.
— У меня, а также трех других беременных со мной в палате взяли мазки. И мы три дня ждали результаты, — говорит Анастасия. — У меня ковид подтвердился. А у тех трех пациенток — нет. В результате их просто выписали. Мне кажется, это глупо. Да, коронавирус не подтвердился, но анализы брали три дня назад. И все эти три дня они жили в одной палате со мной — с той, у которой есть ковид. Получается, потенциальных разносчиков выписывают домой.
С одной из соседок, выписанных после того мазка, Анастасия после переписывалась. В итоге у нее также подтвердился коронавирус. Ее вновь госпитализировали в ту же больницу.
Анастасия вспоминает, что беременные вынуждены были просить родственников привезти матрасы.
— Для беременных там условия просто жесть. Железные койки очень старые, но это полбеды. Матрасы настолько тонкие, как будто спишь на простынке, — объясняет собеседница. — Ты всем своим весом чувствуешь все железки, пружины и остов койки. Мы после первой ночи чувствовали себя так, как будто нас избили палками. Болело всё тело. После второй ночи мы попросили, чтобы нам дали хотя бы одеяло, чтобы подложить на пружины. Нам ответили: «Вы, что ли, в санаторий попали? Никакого дополнительного матраса». Я не привереда, но мы спали в таких условиях на больших сроках беременности. Это пыточные кровати.
По словам женщины, матрасы и одеяла беременным по итогу привозили родственники.
«У пациентки произошел выкидыш»
Анастасия рассказала, что у одной пациентки произошел выкидыш, при этом она просила оказать ей помощь.
— Поступила беременная цыганка. В выходной, с самого утра, она ходила и жаловалась на недомогание, — говорит собеседница. — Дежурные медсестры говорили, что выходной и никого нет, все остальные по другим этажам заняты, а все телефоны указаны на стенде. «Вы думаете, тут одни такие? Идите на место и звоните по номеру», — был ответ. Моя палата была около поста, я сама видела, как эта женщина много раз подходила и просила помочь. Она очень сильно плакала. Я не понимала всю эту ситуацию: мы находимся в больнице, у любой может произойти кровотечение, почему нужно запомнить какие-то телефоны, а медика не найти на посту? Когда цыганке-пациентке стало хуже, другие пациентки звонили по указанным номерам, но не смогли дозвониться. А около 17:00 цыганка начала громко рыдать и кричать: «Я вас всех засужу». У нее случился выкидыш. Потом к ней приехали родственники, они так ругались, что нам казалось, стены дрожали...
На вопрос журналиста 59.RU об этом случае в краевом Минздраве ответили, что «это врачебная тайна».
«Условия для подтвержденного ковида лучше»
После получения результатов мазка Анастасию переселили в палату в отделение, где лежат беременные с подтвержденным ковидом. Палаты там размещены в боксах, в каждом — по две палаты, они небольшие: влезает две кровати и две тумбочки. В боксе есть санузел с душем.
— Там условия гораздо лучше и матрасы нормальные, — отмечает Анастасия. — Видимо, если подтвержден ковид, тебя помещают в хорошие условия.
За десять дней пермячка успела сблизиться с другими роженицами из ее бокса — выходить из них не разрешается. Соседка по палате рассказала ей, что при высокой температуре ее госпитализировали в больницу только спустя трое суток.
— Я знаю, что к беременным при проявлении симптомов ковида бригады скорой помощи должны выезжать в кратчайшие сроки, — говорит Настя. — Моя соседка по палате, ей больше сорока лет, была на третьем месяце беременности. Я слышала, как ей звонил муж и говорил, что у него тоже симптомы ковида, температура под 40 градусов. Пока я там лежала, она пять суток вызывала мужу скорую помощь — он не мог убедить скорую приехать к нему. Соседка была в панике, при беременности такой стресс очень опасен.
Препараты, говорит Анастасия, в ковидном роддоме ей не давали.
— Видимо, я наблюдалась. Когда я поступила туда, у меня была температура. Дома я пила парацетамол. В роддоме температура сохранялась, но уже не такая высокая, — рассказывает собеседница. — Мне сказали не сбивать температуру, если она ниже 38,5. Иммунитет сам борется, поэтому я ничего не пила. Через два дня температура нормализовалась.
Анастасия говорит: кроме температуры, у нее был озноб, периодически — жар, сильный кашель. Лекарства не давали и от него. На пятый день девушке сделали КТ легких. Беременных на него повезли в соседний корпус коллективно.
— Нас всех, с подтвержденным ковидом, загрузили в «буханку», и самое смешное, что мест в «буханке» не хватило, нас было много, — отметила Анастасия. — Беременные ехали пригнувшись, некоторые присели на корточки — у них были огромные животы. Кто-то пытался на коленку чью-то присесть. В общем, ехали как кильки в банке. Мы съездили на КТ в другой корпус, потом нас так же загрузили и привезли к нашему корпусу. Причем корпус этот — в минуте ходьбы, мы бы пешком до него сходить могли.
«УЗИ сделали задним числом»
КТ показало, что легкие Анастасии чистые. У соседки по палате, которая вызывала скорую мужу, было поражено 20% легочной ткани.
— В соседней палате у беременной было поражение 30 процентов легких, у другой — около 50 процентов, — добавляет собеседница. — У меня после КТ как такового лечения не было. А моей соседке с поражением стали давать препараты. У кого были признаки ОРВИ, вроде насморка, им давали капли в нос. Это единственные капли, которые разрешены беременным. Я почему-то на момент госпитализации побоялась их капать из-за беременности. Я просто просила родственников купить мне физраствор и им промывала нос.
Беременным запрещали выходить в коридор, чтобы не было контактов между пациентками. Еду приносили в пластиковой посуде, а кружки просили взять свои.
— В тот день, когда меня должны были выписать, оказалось, что врачи при поступлении забыли сделать УЗИ. А его результаты они должны указывать в выписке, чтобы проверить, каково состояние плода, — отмечает Анастасия. — Когда я поступила туда, я спросила врача, нужно ли мне делать УЗИ. Я переживала, что из-за коронавируса что-то может произойти с ребенком. Но мне ответили: всё, что нужно, вам скажут. А в день выписки задним числом в документах оформили, что делали УЗИ. Тут же положили на кушетку, посмотрели. К счастью, никаких отклонений у меня не было. Но возмутило: как можно забыть об УЗИ? Почему они в первую очередь не проверили плод?
Последствия ковида
Анастасия признаётся, что после выздоровления столкнулась с серьезными последствиями перенесенного ковида. Уже пять месяцев у нее наблюдается искажение запахов (паросмия) и вкусовых ощущений (дисгевзия). Она не может есть мясо, рыбу, лук, многие овощи и фрукты.
— На Новый год я хотела попробовать мандарины, а на вкус они для меня как шампунь, — говорит она. — После ковида у меня есть и проблемы с памятью. Я сначала списывала это на беременность. А сейчас я просто забываю некоторые вещи. Допустим, иду в соседнюю комнату, чтобы что-то взять, но по пути уже не помню, зачем шла. Из-за этого состояния мне трудно сосредоточиться.
Статистика
С начала пандемии только в Пермском крае от ковида скончались 7 беременных женщин. В России счет уже перевалил за 150, именно такие данные были на середину прошлого года. Врачи говорят, чтобы избежать тяжелых случаев, беременным необходимо прививаться.
Европейские доктора утверждают, что беременные с COVID-19 рискуют умереть при родах в 40 раз больше, а также в 59 раз чаще попадают в отделение интенсивной терапии и имеют более высокий риск кровотечений.