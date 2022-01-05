«Если ребенок похож на папу, это еще не значит, что они родственники». Генетик — о том, что мы унаследуем от родителей

Однако по определенным правилам и по готовым схемам мы реагируем, как правило, на знакомые ситуации. В нестандартных ситуациях увеличивается вероятность того, что наша реакция в большей степени будет определяться характером.



А характер, в свою очередь, невозможно рассматривать исключительно как следствие влияния внешней среды. Уже накоплено слишком много данных, говорящих о роли генетического компонента.



Еще знаменитый физиолог Павлов показал, что среди собак можно выделить 4 группы, аналогичные человеческой классификации типов темперамента:



холерик;

сангвиник;

мелахнолик;

флегматик.

Очевидно, что характер и темперамент имеют самую тесную взаимосвязь, только едва ли у животных традиции и социальная специфика могут ключевым образом влиять на поведение и опосредовать специфический тип ответа на предъявляемый стимул.



Мы, конечно, не собаки, но исследования на животных действительно используются во всём мире для понимания базовых биологических механизмов самых разнообразных процессов и позволяют исключить роль внешней среды, в частности воспитания.



ТОП-5 болезней, связанных с нарушениями в генах

Прежде всего нужно внести ясность в терминологию. Нарушения генов, связанные с возникновением заболеваний, могут иметь различную природу — они могут наследоваться от родителей, а могут возникать, как говорят ученые, de novo, то есть у матери и отца мутаций нет, а у их ребенка мутация появляется.



Если такие мутации возникают при самых первых делениях оплодотворенной яйцеклетки, то они попадают и в клетки зародышевого пути, то есть будущие половые клетки, что означает возможность передачи мутации по наследству. Это также означает, что большинство клеток взрослого организма будет нести образовавшуюся мутацию. Если же мутация возникает на более поздних сроках развития эмбриона, то она не будет передаваться по наследству и только определенная часть клеток взрослого окажется измененной.



Бывают и другие типы генетических нарушений — хромосомные аберрации. Хромосомы могут обмениваться частями, а иногда может изменяться даже количество хромосом. Самый известный пример — синдром Дауна, когда мы наблюдаем трисомию по 21-й хромосоме.



Термин «трисомия» означает, что, помимо двух хромосом, присутствующих в норме, есть лишняя третья хромосома. Как правило, больные с нестандартным количеством хромосом не могут иметь детей, то есть заболевание является генетическим, но не является наследственным. Аналогичная ситуация, когда заболевание вызвано нарушением генов, но не передается детям, может быть и для точечных мутаций, которые возникают в клетках взрослого человека. В качестве примера можно привести мутацию в гене BRAF, которая часто является причиной возникновения меланомы.



Теперь можно перечислить наиболее частые социально значимые заболевания, которые связаны с нарушениями в генах:

