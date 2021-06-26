ВОЗ заявила о безопасности вакцинации при любом уровне антител

Вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител. Прививка в этом случае не нанесет вреда организму, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
— Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться, — цитирует эксперт ТАСС.
В ВОЗ еще раз отметили, что вакцинированным гражданам необходимо соблюдать масочный режим — вирус всё равно передается от одного человека к другому. Та же рекомендация остается и для переболевших ковидом.
— Даже если вы вакцинированы или переболели, надо носить маску. Потому что даже если человек, который вакцинировался, не заболеет, вирус всё равно пройдет через его организм, станет умнее, и в какой-то момент этот вирус передается другому человеку — даже бессимптомно, — говорит Мелита Вуйнович. — Поэтому если мы хотим вернуть свою жизнь обратно, забрать ее у этого вируса, то мы должны на практике работать над тем, чтобы приобрести иммунитет, а для этого самое главное — [носить] маски и [соблюдать] социальную дистанцию.
Представитель ВОЗ подчеркнула, что при ответственном поведении каждого человека пандемию можно остановить в этом году.
В России тем временем нарастает третья волна коронавируса: сегодня оперштаб сообщил о