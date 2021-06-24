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Снова рост: в НСО за сутки зарегистрировано 160 случаев ковида — такие цифры были в конце декабря

Сейчас из-за коронавируса в реанимации находятся 206 человек

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В стационарах сейчас находятся <nobr class="_">3779 пациентов</nobr>

В стационарах сейчас находятся 3779 пациентов

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В Новосибирской области зарегистрировано 160 новых случаев ковида за сутки

В Новосибирской области коронавирус выявили еще у 160 человек, сообщили в оперштабе. В регионе продолжается рост заболеваемости.

— На утро 24 июня в регионе зарегистрировано 45 859 случаев коронавируса (+160 за сутки), в том числе у 3048 детей. 41 076 пациентов выздоровели (+109 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.


В отделениях реанимации находится 206 человек. На ИВЛ — 36 пациентов.

— Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 70 лет, две женщины в возрасте 64 года и женщины в возрасте 81 год, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2014 человек, — добавили в ведомстве. — В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3779 пациентов, в том числе 94 ребенка.

Последний раз такая высокая суточная заболеваемость по коронавирусу фиксировалась 26 декабря. Тогда также было выявлено 160 новых случаев, скончались семь пациентов с ковидом, а в стационарах находилось 2100 человек.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о новых ограничениях из-за распространения коронавируса.

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Можно ли сибирякам без прививки посещать больницы (например, навещать родственников), ездить к детям в летний лагерь, заселяться в отели или санатории? Мы узнали, какие правила актуальны на сегодняшний день, хотя скоро всё может измениться, учитывая опыт других.

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