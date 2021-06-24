Снова рост: в НСО за сутки зарегистрировано 160 случаев ковида — такие цифры были в конце декабря

В Новосибирской области коронавирус выявили еще у 160 человек , сообщили в оперштабе. В регионе продолжается рост заболеваемости.

— На утро 24 июня в регионе зарегистрировано 45 859 случаев коронавируса (+160 за сутки), в том числе у 3048 детей . 41 076 пациентов выздоровели (+109 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.



В отделениях реанимации находится 206 человек . На ИВЛ — 36 пациентов .