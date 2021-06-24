Снова рост: в НСО за сутки зарегистрировано 160 случаев ковида — такие цифры были в конце декабря

В Новосибирской области зарегистрировано 160 новых случаев ковида за сутки
В Новосибирской области коронавирус выявили еще у
— На утро
В отделениях реанимации находится
— Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте
Последний раз такая высокая суточная заболеваемость по коронавирусу фиксировалась
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о новых ограничениях из-за распространения коронавируса.
Можно ли сибирякам без прививки посещать больницы (например, навещать родственников), ездить к детям в летний лагерь, заселяться в отели или санатории? Мы узнали, какие правила актуальны на сегодняшний день, хотя скоро всё может измениться, учитывая опыт других.