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Роспотребнадзор подсчитал долю россиян с иммунитетом к COVID-19 — сколько их в НСО

Добровольцев тестировали на антитела по всей стране

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В России провели масштабное исследование популяционного иммунитета

В России провели масштабное исследование популяционного иммунитета

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Названо количество жителей Новосибирской области с иммунитетом к коронавирусу

В понедельник, 19 апреля, на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в разных регионах России посчитали процент людей, имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции.

С июня прошлого года Роспотребнадзор проводит исследование популяционного иммунитета населения. В марте этого года проходил его четвертый этап, в котором приняли участие 37 тысяч добровольцев. По результатам было установлено, что иммунитет имеют от 25 до 87 процентов россиян. В том числе в Новосибирской области он сформировался у 14,6% жителей.

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Лидирующие позиции занимают Астраханская область (51,6%), Белгородская область (47,7%) и Ставропольский край (46,7%). В Москве доля людей с иммунитетом — 40,6%, в Санкт-Петербурге — 27,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Тюменской области (9,5%) и Краснодарском крае (5,1%).

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о продлении режима повышенной готовности. Ранее власти отменили массовые мероприятия, запланированные на 1 мая.

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Роспотребнадзоркоронавирус в Новосибирскепопуляционный иммунитет
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