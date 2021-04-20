Роспотребнадзор подсчитал долю россиян с иммунитетом к COVID-19 — сколько их в НСО

Названо количество жителей Новосибирской области с иммунитетом к коронавирусу
В понедельник,
С июня прошлого года Роспотребнадзор проводит исследование популяционного иммунитета населения. В марте этого года проходил его четвертый этап, в котором приняли участие
Лидирующие позиции занимают Астраханская область (51,6%), Белгородская область (47,7%) и Ставропольский край (46,7%). В Москве доля людей с иммунитетом — 40,6%, в Санкт-Петербурге — 27,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Тюменской области (9,5%) и Краснодарском крае (5,1%).
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о продлении режима повышенной готовности. Ранее власти отменили массовые мероприятия, запланированные на