Роспотребнадзор подсчитал долю россиян с иммунитетом к COVID-19 — сколько их в НСО

В понедельник, 19 апреля , на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в разных регионах России посчитали процент людей, имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции.

С июня прошлого года Роспотребнадзор проводит исследование популяционного иммунитета населения. В марте этого года проходил его четвертый этап, в котором приняли участие 37 тысяч добровольцев. По результатам было установлено, что иммунитет имеют от 25 до 87 процентов россиян. В том числе в Новосибирской области он сформировался у 14,6% жителей.