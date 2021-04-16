Власти отменили мероприятия на 1 мая в Новосибирске. Организатор Монстрации сказал, что об этом думает

В Новосибирске отменили Монстрацию
В Новосибирске решили не проводить массовые мероприятия 1 и 9 мая из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса.
— К сожалению, все мероприятия отменены 1 числа, ни демонстрации, никаких мероприятий, и не будет «Бессмертного полка», — рассказала корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
В список отмененных мероприятий попала неформальная молодежная акция «Монстрация». Ее создатель и идеолог Артем Лоскутов рассказал, как относится к тому, что шествие в очном формате может не состояться второй год подряд.
— Я вижу ситуацию так. Прошло совещание у губернатора с представителями Роспотребнадзора, на котором было принято решение продлить ограничительные меры, которые пока действуют до 30 апреля. Продлить вроде как еще на месяц. В связи с чем не проводить массовые публичные мероприятия майские, в том числе, шествие профсоюзов, Монстрацию, Бессмертный полк… Я хотел бы получить какой-то документ, или указ, или постановление, или что это вообще такое? Потому что пока не до конца понимаю, что это за решение юридически, и кто его принял. Может быть это рекомендация вообще. Может, мы эти рекомендации выполнять не обязаны, потому что это не закон. Мы сами взвешиваем все риски и, исходя из рекомендации, принимаем какое-то решение, — объяснил художник.
По словам Артема, если мероприятия все-таки будут отменены, то в другом формате Монстрация проходить не будет и ее придется переносить на следующий год.
— Другие форматы — это какие-то вынужденные меры, не способные полноценно реализовать Монстрацию. Это скорее передавание приветов от бывших участников друг другу. В прошлом году были такие плакаты, их несколько сотен набралось. Но мне бы не хотелось выдавать этот вынужденный формат за альтернативу и говорить, что Монстрация уйдет в онлайн. Те, кто были на настоящей на улице на Красном проспекте понимают, что сравнить их невозможно. Придется, видимо, ждать 2022 года, надеяться, что пандемия закончится хотя бы к тому времени. Переносить на лето или на день города невозможно, потому что мы не понимаем, когда эти ограничения закончатся, — добавил Артен Лоскутов.
Однако организатор акции надеется на то, что Монстрация все еще может состояться в этом году.
— У меня надежда какая-то остается, что в понедельник из этой формулировки можно будет что-то выцепить и побороться за проведение монстрации в этом году 1 мая в Новосибирске, — сказал он.
В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, акция прошла в онлайн формате — люди выкладывали в соцсети фотографии плакатом с хештегом #монстрация2020. Одна из участниц вышла на пустую улицу города в 5 утра с лозунгом: «Где все?»