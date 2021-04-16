Власти отменили мероприятия на 1 мая в Новосибирске. Организатор Монстрации сказал, что об этом думает

— Я вижу ситуацию так. Прошло совещание у губернатора с представителями Роспотребнадзора, на котором было принято решение продлить ограничительные меры, которые пока действуют до 30 апреля. Продлить вроде как еще на месяц. В связи с чем не проводить массовые публичные мероприятия майские, в том числе, шествие профсоюзов, Монстрацию, Бессмертный полк… Я хотел бы получить какой-то документ, или указ, или постановление, или что это вообще такое? Потому что пока не до конца понимаю, что это за решение юридически, и кто его принял. Может быть это рекомендация вообще. Может, мы эти рекомендации выполнять не обязаны, потому что это не закон. Мы сами взвешиваем все риски и, исходя из рекомендации, принимаем какое-то решение, — объяснил художник.

По словам Артема, если мероприятия все-таки будут отменены, то в другом формате Монстрация проходить не будет и ее придется переносить на следующий год.

— Другие форматы — это какие-то вынужденные меры, не способные полноценно реализовать Монстрацию. Это скорее передавание приветов от бывших участников друг другу. В прошлом году были такие плакаты, их несколько сотен набралось. Но мне бы не хотелось выдавать этот вынужденный формат за альтернативу и говорить, что Монстрация уйдет в онлайн. Те, кто были на настоящей на улице на Красном проспекте понимают, что сравнить их невозможно. Придется, видимо, ждать 2022 года, надеяться, что пандемия закончится хотя бы к тому времени. Переносить на лето или на день города невозможно, потому что мы не понимаем, когда эти ограничения закончатся, — добавил Артен Лоскутов.