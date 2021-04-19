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«Обстановка усложняется»: в Новосибирской области продлевают режим повышенной готовности

Он будет действовать до конца мая

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В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация требует дополнительных ограничений

В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация требует дополнительных ограничений

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В Новосибирской области продлевают режим повышенной готовности

Сегодня, 19 апреля, стало известно, что режим повышенной готовности в Новосибирской области продлят до 31 мая. Такую рекомендацию дал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.

— Режим повышенной готовности надо продлевать. Ситуация требует проведения дополнительных ограничительных мероприятий. Есть предложение до конца мая продлить режим повышенной готовности, — заявил глава ведомства во время оперативного совещания в правительстве НСО.

Губернатор НСО Андрей Травников поручил подготовить документы о продлении ограничений до 31 мая включительно.

— Ситуация стабильная, цифры замерли на одном уровне. Нас беспокоит не ситуация в Новосибирской области. Беспокоит, что обстановка усложняется вокруг нас, — отметил глава региона.

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