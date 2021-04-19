«Обстановка усложняется»: в Новосибирской области продлевают режим повышенной готовности

В Новосибирской области продлевают режим повышенной готовности
Сегодня,
— Режим повышенной готовности надо продлевать. Ситуация требует проведения дополнительных ограничительных мероприятий. Есть предложение до конца мая продлить режим повышенной готовности, — заявил глава ведомства во время оперативного совещания в правительстве НСО.
Губернатор НСО Андрей Травников поручил подготовить документы о продлении ограничений
— Ситуация стабильная, цифры замерли на одном уровне. Нас беспокоит не ситуация в Новосибирской области. Беспокоит, что обстановка усложняется вокруг нас, — отметил глава региона.
На прошлой неделе в Новосибирскую область доставили первую партию вакцины от коронавируса, которую производят в центре «Вектор». НГС выяснил, какие противопоказания есть у этого препарата, — рассказываем о них в двух карточках.