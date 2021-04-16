«Хотелось заснуть навсегда»: история красотки, которая потеряла ногу из-за врачебной ошибки

История Ольги Логуновой началась с того, что она обратилась к врачу с жалобами на тянущую боль в ноге после насыщенного дня или физических нагрузок. На тот момент Ольга жила в городе Северске в Томской области и записалась на прием к хирургу по месту жительства — та порекомендовала своей пациентке сделать операцию по квоте в Новосибирске, ссылаясь на то, что там работают профессионалы своего дела и хуже точно не будет. Специально для НГС Ольга рассказала свою историю.



— Мой диагноз — «мальформация сосудов правой нижней конечности», а если простыми словами — это когда сосуды разрастаются в хаотичном порядке, куда хотят и как хотят. У меня они соединили вену и артерию, кровь смешалась, образовался свищ и потому была рекомендована плановая операция по квоте, всего их у меня получилось 4 штуки, — рассказывает женщина.