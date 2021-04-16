«Хотелось заснуть навсегда»: история красотки, которая потеряла ногу из-за врачебной ошибки

История Ольги Логуновой началась с того, что она обратилась к врачу с жалобами на тянущую боль в ноге после насыщенного дня или физических нагрузок. На тот момент Ольга жила в городе Северске в Томской области и записалась на прием к хирургу по месту жительства — та порекомендовала своей пациентке сделать операцию по квоте в Новосибирске, ссылаясь на то, что там работают профессионалы своего дела и хуже точно не будет. Специально для НГС Ольга рассказала свою историю.
— Мой диагноз — «мальформация сосудов правой нижней конечности», а если простыми словами — это когда сосуды разрастаются в хаотичном порядке, куда хотят и как хотят. У меня они соединили вену и артерию, кровь смешалась, образовался свищ и потому была рекомендована плановая операция по квоте, всего их у меня получилось 4 штуки, — рассказывает женщина.
За полтора года (начиная с 2017-го) Ольге сделали три операции — эндоваскулярную эмболизацию сосудов, четвертая должна была стать последней.
— Всё шло отлично, без каких-либо последствий. Мне стало легче ходить, и нога стала лучше выглядеть. Видимо, надо было остановиться, но кто знал... Да и врачи настаивали на четырех операциях. После нее я уже не восстановилась, проснулась и поняла, что не чувствую двух пальцев на ноге, — вспоминает Ольга.
Через неделю пациентку выписали из больницы со словами: «Всё восстановится», но не тут-то было. Ольга рассказывает, что после того как она оказалась дома, ошибочно полагая, что наконец победила недуг, ситуация начала только ухудшаться. Во время операции был поврежден кровоток и перебиты нервы, что в результате привело к ишемии, нейропатии и некрозу. Врачебную ошибку, как нам рассказала Ольга, ей объяснили так: «Мы тут учимся. Кому-то повезло, кому-то нет». Судиться и добиваться справедливости пострадавшая посчитала бессмысленным, говорит, что, может быть, потом, но ни тогда, ни сейчас на это, по словам Логуновой, не было ни сил, ни нервов, ни денег.
— Нога отмирала на глазах. Семь месяцев я жила на наркотических обезболивающих, потому что были страшные боли, которые ничем больше не купировались. Я не особо помню тот период, потому что всё время была под таблетками. Спустя месяц после той операции меня экстренно госпитализировали и сделали сосудистую терапию, пытались сохранить ногу, — рассказывает сибирячка. — В палате со мной лежала женщина после ампутации, она так жутко кричала... Мне на тот момент хотелось просто заснуть навсегда. Потом меня выписали, а в выписке было написано — ампутация. Врачи сказали, что это крайний метод, а пока пейте таблетки дома. Я вообще не хотела ни слышать, ни знать об этом жутком слове. Я ушла в себя, практически ни с кем не общалась.
Ольга Логунова пробовала попасть обратно в то же место, где делала операции, хотела, чтобы они ей хоть как-то помогли, взяли обратно, что-то предприняли, но попытки отчаявшейся женщины были тщетны.
— Я и через Минздрав пыталась, но так просто туда не попадешь. После того как меня выписали, было много клиник, врачей, городов: Москва и Питер — дистанционно, в Томск ездили даже, но тогда я уже не ходила, меня везде носили на руках. На тот момент я надеялась, что можно избежать ампутации, не верила врачам, не слышала их. Как оказалось, это было неизбежно, просто я долго решалась, и решилась вовремя — началась гангрена. Врачи сказали, что если бы затянула еще на пару дней, то всё. Летальный исход, — делится Ольга страшными воспоминаниями.
Ольге ампутировали 1/3 голени. Период после операции сибирячке дался тяжело, говорит, что целыми днями была одна, не хотела ни с кем общаться, принимать ситуацию она тоже не хотела, ей тогда казалось, что жизнь закончилась. Родственники и близкие были в другом городе, но поддерживали, каждый проявил себя как мог, навещали Ольгу и коллеги. Постепенно женщина сумела справиться с угнетенным состоянием и перенастроила себя на позитивный лад.
Свой первый протез Ольга получила в прошлом году бесплатно благодаря Фонду социального страхования по специальной государственной программе. Правда, получить протез вовремя она не смогла из-за разворачивающейся пандемии и забрала только в мае.
— До протеза я передвигалась при помощи устройства, которое называется Iwalk. Естественно, по городу с ним я не ходила, знаете сами, какие у нас люди — злые, завистливые, со своим мнением. Меня вывозили в лес — как раз началась весна, всё растаяло. А когда я получила настоящий протез — тренировочный, на год, чтобы научиться ходить, и наконец надела его, то вообще ничего не поняла. Не знаю, как передать эти ощущения — я почти год не стояла на двух ногах, а тут встала. Это одновременно и чувство радости, и чувство страха (вдруг упаду), мне казалось странным — не было ноги, и вот она выросла, — вспоминает Ольга долгожданный для нее момент. Ей выдали костыли и рекомендовали ходить с ними месяц, но Ольга отложила их уже спустя день, решив действовать по принципу: «Хочешь ходить — ходи».
Протез был с тяжелой гильзой, малофункциональный, стопа никак не работала. Ольге приходилось надевать по пять, а то и десять носков, чтобы протез держался на ноге, которая очень сильно худела в объеме. Долгое время она прятала протез под широкими джинсами — со стороны было не догадаться, что что-то не так.
— Я до сих пор не везде могу открыто ходить с протезом, у меня есть свои страхи и комплексы, но стало лучше. Я стараюсь адаптироваться к людям на улице и иногда открываю протез, реакция уже не так страшна, но бывает по-разному. Да, мне легко рассказывать истории в соцсетях, но на людях я другая. Долгое время я не выходила на улицу одна, всегда была в сопровождении кого-то, — говорит Ольга.
Сибирячка ведет блог в Instagram, где делится тем, что с ней произошло, иногда снимает видео для TikTok. Негатив, безусловно, есть, но сейчас Ольга научилась абстрагироваться от чужого мнения, а раньше это расстраивало ее.
В марте 2021 года женщина летала в Санкт-Петербург за новым, более удобным и усовершенствованным протезом с карбоновой стопой и вакуумным креплением при помощи силиконового лайнера с мембраной. Усиленная карбоном гильза изготовлена с использованием новой виниловый смолы. Ольга говорит, что новый протез отлично держится, и по ощущениям он как настоящая нога, гораздо легче предыдущего и комфортный в использовании.
С момента, как Ольга встала на ноги с протезом, прошел почти год. За этот период она набралась смелости, стала увереннее в себе и уже не стесняется носить платья, открывая протез миру. Говорит, что хочет попробовать встать на каблуки — существует специальная стопа, которая регулируется под каблук до 9 см, а на лето планирует приобрести специальный купальный протез. Ольга ведет привычный всем людям образ жизни и не считает себя какой-то не такой: дома она занимается гимнастикой, катается на велотренажере, а машину теперь водит одной левой.
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