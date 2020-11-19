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В Новосибирской области семь человек умерли от коронавируса — самому молодому было 39 лет

Общее число умерших достигло 677 человек

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&nbsp;202 человека находятся в реанимации. На ИВЛ — 51 пациент

 202 человека находятся в реанимации. На ИВЛ — 51 пациент

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Ещё семь человек в Новосибирской области умерли от коронавируса

Еще 7 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области. Об этом сообщает региональный оперштаб.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 39 и 67 лет и женщины в возрасте 70 лет, 81 года, 82, 83, 94 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 677 человек, — говорится в сообщении.

В отделениях реанимации находятся 202 человека. На ИВЛ — 51 пациент.

За сутки зарегистрировали 176 новых случаев заражения ковидом.

Ранее вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Татьяна Голикова говорила, что в России циркулирует более 100 штаммов коронавируса. Также ученые сообщали, что из-за мутаций вирус со временем станет более заразным, но менее опасным.

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COVID-19коронавирус в Новосибирске
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