Еще 7 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области. Об этом сообщает региональный оперштаб.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 39 и 67 лет и женщины в возрасте 70 лет, 81 года, 82, 83, 94 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 677 человек, — говорится в сообщении.

В отделениях реанимации находятся 202 человека. На ИВЛ — 51 пациент.



За сутки зарегистрировали 176 новых случаев заражения ковидом.

Ранее вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Татьяна Голикова говорила, что в России циркулирует более 100 штаммов коронавируса. Также ученые сообщали, что из-за мутаций вирус со временем станет более заразным, но менее опасным.