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Что происходит с очередями и как добиться больничного? Задайте вопрос главврачу новосибирской больницы

Сегодня мы собираем вопросы, а завтра проведем прямой эфир с экспертом

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С начала пандемии в Новосибирской области выявлено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. ГКБ <nobr class="_">№ 2</nobr> также работает с ковидными больными

С начала пандемии в Новосибирской области выявлено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. ГКБ № 2 также работает с ковидными больными

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Главврач ГКБ № 2 в прямом эфире расскажет о ситуации с коронавирусом

Утром в пятницу, 20 ноября, мы проведем прямой эфир в нашем Instagram с главным врачом Городской клинической больницы № 2 Любовью Шпагиной.

Почему в поликлиниках и больницах Новосибирска собираются большие очереди? Что изменилось за последний месяц? Почему пациентам сложно получить больничный? Обсудим вместе с экспертом и расскажем вам пути решения этих проблем.

Начало в 11:00. Не пропустите! Смотреть прямой эфир можно:

  • на сайте (для удобства мы будем вести текстовую трансляцию с расшифровкой ключевых моментов);
  • в нашем Instagram по этой ссылке (подписывайтесь на страничку и при начале трансляции вам придет уведомление).

Задать свои вопросы напрямую главврачу сможете и вы. Пишите в эту форму, и журналист зачитает самые важные и актуальные в прямом эфире.

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прямой эфиркоронавирус в НовосибирскеГКБ № 2
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