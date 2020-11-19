Что происходит с очередями и как добиться больничного? Задайте вопрос главврачу новосибирской больницы

Главврач ГКБ № 2 в прямом эфире расскажет о ситуации с коронавирусом
Утром в пятницу, 20 ноября, мы проведем прямой эфир в нашем Instagram с главным врачом Городской клинической больницы
Почему в поликлиниках и больницах Новосибирска собираются большие очереди? Что изменилось за последний месяц? Почему пациентам сложно получить больничный? Обсудим вместе с экспертом и расскажем вам пути решения этих проблем.
Начало в 11:00. Не пропустите! Смотреть прямой эфир можно:
- на сайте (для удобства мы будем вести текстовую трансляцию с расшифровкой ключевых моментов);
- в нашем Instagram по этой ссылке (подписывайтесь на страничку и при начале трансляции вам придет уведомление).
Задать свои вопросы напрямую главврачу сможете и вы. Пишите в эту форму, и журналист зачитает самые важные и актуальные в прямом эфире.