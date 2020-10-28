Минздрав ответил новосибирцам, которые долго ждут врача и боятся остаться без больничного

Заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксёнова ответила новосибирцам, которые боятся, что не получат больничный, если симптомы болезни пройдут до появления врача.

На этой неделе мы опубликовали инструкцию, в которой говорится о том, что если врач не приходит несколько дней, то при сохранении признаков нетрудоспособности больничный всё равно откроют с момента обращения за помощью.

Новосибирцев же беспокоит, как быть, если врач не придет за пять дней или неделю — ведь к этому моменту уже можно выздороветь.