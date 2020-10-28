Минздрав ответил новосибирцам, которые долго ждут врача и боятся остаться без больничного

В Минздраве НСО объяснили порядок получения больничного
Заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксёнова ответила новосибирцам, которые боятся, что не получат больничный, если симптомы болезни пройдут до появления врача.
На этой неделе мы опубликовали инструкцию, в которой говорится о том, что если врач не приходит несколько дней, то при сохранении признаков нетрудоспособности больничный всё равно откроют с момента обращения за помощью.
Новосибирцев же беспокоит, как быть, если врач не придет за пять дней или неделю — ведь к этому моменту уже можно выздороветь.
— Вообще врачи опрашивают пациентов. И, задавая вопросы, они понимают ситуацию. У нас были разные случаи, когда пациенты совсем не болели, а вызывали врача. И признаки того, что пациент не болел, есть. Поэтому врачи принимают решение. У нас обращений по нарушению открытия и закрытия больничных листов нет. Есть длительное ожидание, мы его устраняем, — объяснила Елена Аксёнова.
Ранее мы писали, что новосибирцы жалуются не только на проблемы с больничными, но и на проблемы с тестированием — якобы закончились пробирки.