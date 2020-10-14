Говорят, что в ДТП гибнет больше людей, чем от коронавируса. Это неправда

С самого начала пандемии коронавирус стали сравнивать с другими проблемами человечества. В комментариях к нашим новостям часто пишут, что «коронавирус не страшнее ОРВИ» и «в ДТП каждый год больше погибает». Да вы и сами наверняка слышали что-то подобное или читали в соцсетях. Мы проверили, действительно ли это так, взяв за основу официальную статистику.



Начнем с ОРВИ. В итоговой статистике Росстата за год острые респираторные вирусные заболевания считаются вместе с гриппом, поэтому и мы их считаем вместе. За 2019 год грипп и ОРВИ (ОРЗ) не выделили отдельной строкой. В 2018 году эти болезни стали причиной 486 смертей, в 2017 году — 432. Высокая смертность 2016 года — 1079 летальных исходов — обусловлена, по словам врачей, вспышкой так называемого свиного гриппа.

