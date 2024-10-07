«Отсюда не уезжают»: кто живёт в маленькой Швейцарии на левом берегу — здесь нет машин и чужих людей

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Необычный квартал для преподавателей НГТУ построили 20 лет назад

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Необычные дома стали одним из лучших проектов известного новосибирского архитектора Владимира Бородкина

В конце 2021 года в Новосибирске построили первые урбан-виллы — современные среднеэтажные дома с небольшим количеством квартир, у части из которых есть даже собственные выходы на улицу. Но мало кто знает, что подобное прогрессивное жилье впервые появилось в городе задолго до того, как стало модным: целый квартал на улице Новогодней в конце 1990-х заселили профессорами и руководством НГТУ. Автором проекта стал известный новосибирский архитектор Владимир Бородкин — проектировщик католического собора, бизнес-центра «Кобра» и целого города Муравленко на Ямале. Корреспонденты НГС погуляли по необычному кварталу и поговорили с его жителями.

Квартал необычных для конца 90-х домов начинается сразу за корпусом АВТФ НГТУ

Профессорский посёлок, как называют его некоторые из жителей, составляет квартал между улицами Немировича-Данченко, Лыщинского и Акмолинская, за корпусом АВТФ НГТУ. Формальных границ у него нет, но даже просто по архитектуре и планировке в него можно включить девять кирпичных домиков, построенных в шахматном порядке на Новогодней, 37-55, блок таунхаусов на Новогодней, 57, пятиэтажку на Немировича-Данченко, 138/1 и общежитие на Немировича-Данченко, 138.

Кирпичную «девятку» через несколько лет после сдачи дополнила пятиэтажка — она и выглядит немного иначе, и построена в стороне, но тоже для сотрудников НГТУ

Дома появились здесь в разное время, но первыми построили «девятку» — кирпичные 4-этажки. Сегодня такие дома называют урбан-виллами, очень уж похожа их концепция на жильё, которое стало популярно в Нидерландах и Германии, а несколько лет назад с помощью «Брусники» добралось до Новосибирска.

Урбан-виллы — формат малоэтажного городского жилья, распространённый в Европе, в частности, в Нидерландах и скандинавских странах. Яркий пример формата — квартал Funenpark в Амстердаме. В России урбан-виллы — это среднеэтажные дома с уникальной архитектурой, интересным дизайном мест общего пользования и необычными планировками: квартирами с патио, отдельными входами, зенитными окнами.

Детская площадка обустроена на «нейтральной территории» — в стороне и от пятиэтажки, и от «девятки» и доступна всем местным жителям

Один из первых жителей квартала Таир Александрович в разговоре с НГС вспомнил, что дома строили по заказу НГТУ на федеральной земле. Председатель ТСЖ «Университет», которое управляет пятиэтажкой, Вячеслав Кожухов уточнил, что застройщиком их дома выступал не существующий с 2014 года «Вузстрой» (в числе учредителей компании значился другой вуз — НГУЭУ). Да и само ТСЖ было учреждено НГТУ.

Деревянная отделка верхних этажей и треугольных эркерных балконов со временем потрепалась, но всё ещё добавляет шарма кварталу

Разработкой проекта квартала занимался известный новосибирский архитектор Владимир Бородкин. Его коллега, архитектор Игорь Поповский вспоминает, что тот был очень горд придуманным для сложного ландшафта решением, а сегодня эта работа считается одной из самых значимых в наследии архитектора.

— Честно говоря, тогда расположение домов таким образом было очень необычно, — говорит Игорь Поповский. — Сказать, что он построил клубные дома — это вряд ли, такой задачи не было (хотя в числе проектов Владимира Бородкина есть и первый клубный дом Новосибирска — «Паркхаус» на Урицкого, 20. — Прим. ред.). Но с точки зрения типологического решения этих «точек», поставленных в квартале в определённой геометрии, можно сказать, что Бородкин построил урбан-виллы до того, как это стало модным.

Ещё один фактор, добавляющий кварталу шарма, — то, что у домов благодаря их жителям есть индивидуальность. Они одинаковые, но разные

Идея строить небольшие, архитектурно необычные «точки» домов пришла к Владимиру Бородкину за несколько лет до этого — так появился кирпичный дом возле католического собора Преображения Господня на улице Максима Горького. Этот дом и профессорский посёлок можно считать пиком того градостроительного подхода, который хотел развивать архитектор.

— Мне кажется, что этот проект был одной из лучших его работ, — признаётся Игорь Поповский. — Эти дома такие простые, но этим приятные очень. Эта выдержанность, сдержанность характеризовала Бородкина в то время. Его последние объекты вызвали серьёзную критику, но этот проект, мне кажется, очень классный.

Территория комплекса открыта, и по ней туда-сюда шастают студенты — лавочки на небольших террасах у входов в квартиры владельцам пришлось закрыть на замок

Внешне в четырёхэтажных кирпичных «точках», возможно, нет ничего особенного. Случайного прохожего могут привлечь разве что хранимое жителями деревянное остекление треугольных эркерных балконов и декоративная деревянная же облицовка, увеличенные проёмы окон на последних этажах. Особенность же решения архитектора — в том, как спланированы эти дома.

Под домами — закрывающиеся гаражные боксы. За каждым таким въездом несколько гаражей, а во двор можно подняться по внутренней лесенке

Построенный в 1998 году квартал, вероятно, стал одним из первых, построенных по концепции «двор без машин». Заехать внутрь технически невозможно: квартал поднят на уровень второго этажа, и чтобы попасть внутрь, нужно подняться по одной из лесенок, которые окружают со всех сторон.

Открытых парковок тут мало: одна — со стороны улицы Лыщинского, ещё две — со стороны пятиэтажки. Зато между домами расположены закрытые гаражные боксы: по одному на квартиру каждого дома.

Уличные входы в двухуровневые квартиры жители обустраивали сами — кто как хотел

Всего в каждой из «точек» 16 квартир, у расположенных на первых этажах — отдельные крылечки с улицы, которые жители обустраивали по своему усмотрению. Есть полностью закрытые, есть целиком остеклённые, фактически зимние сады, есть и открытые. У всех — небольшой, чаще всего благоустроенный кусочек земли. Это входы в двухуровневые квартиры.

— Я пристроил крылечко-тамбур. Есть выход в подъезд, подвал у нас есть, — описывает своё жильё Таир Александрович.

Площади двухуровневых квартир переваливают за 100 квадратов и достигают 150. Но есть здесь и относительно скромные 2- и 3-комнатные квартиры, говорит жительница ещё одного дома в квартале Елена Алексеевна.

Эта инициатива с солнечными панелями — частная и весьма актуальная в условиях дорожающих ресурсов

Таир Александрович купил квартиру в квартале ещё на стадии строительства у одного из субподрядчиков — тогда было в порядке вещей расплачиваться за работу квадратными метрами. В 1998 году квартира была выставлена на продажу за 70 тысяч у.е. (условных единиц — 70 тысяч долларов по курсу на момент сделки), но ему повезло: у продавца были проблемы, и покупка обошлась значительно дешевле — точную сумму мужчина не говорит. Похожую квартиру Елена Алексеевна в 2004 году купила уже за 100 тысяч у.е.

Квартиры на продаже в этом квартале появляются очень редко, говорят его жители. Эти дома в основном заселяли сотрудники НГТУ, на момент строительства на рынок ушло не более 10 % квартир, считает Таир Александрович. И эта доля, полагает он, сохраняется: профессорские семьи живут здесь поколениями.

Корпус таунхаусов строили для руководства вуза, здесь же зарегистрировано и управляющее кварталом ТСЖ

Блок таунхаусов площадью до 400 квадратов на Новогодней, 57 предназначался для руководства университета: ректора, проректоров. В числе членов местного ТСЖ «Новогоднее 57» — доктор технических наук, профессор Анатолий Востриков и заслуженный работник НГТУ Александр Шорин.

— Отсюда вообще никто не уезжает — только умирают, потому что все преподаватели старенькие. Напротив меня декан, там декан, здесь преподаватель, здесь медсестра института… Мы случайно сюда попали, — признаётся Елена Алексеевна.

Квартал находится высоко над рекой и частным сектором, и с края его территории и окон открывается вид правобережье — до градирен ТЭЦ-5

Чуть меньше сотрудников НГТУ, говорит Вячеслав Кожухов, в пятиэтажке: её строили кооперативным методом, и в итоге не для всех преподавателей в середине нулевых сумма оказалась подъёмной.

Во всём квартале сегодня предлагают на продажу лишь три варианта: две квартиры нашлось в домах-«точках» (8,5 миллиона за двушку площадью 57,4 кв. м и 10,2 миллиона за трёшку в 70 квадратов), одна — в пятиэтажке (3-комнатная квартира площадью 129,5 кв. м с чугунной финской печью в гостиной за 24,8 миллиона рублей).

В центре квартала прячется заросшая беседка, и в целом на его тропинках создаётся впечатление, что гуляешь по таинственному саду из детских книжек

Квартал в объявлениях называют «маленькой Швейцарией». И в это легко поверить. Как только поднимаешься по одной из лесенок внутрь, будто оказываешься где угодно, но не в Новосибирске. Здесь царит тишина и зелень, тропки между домами выложены плиткой, вдоль них растёт множество деревьев, лесенки и частично дома увивает декоративный виноград, а в центре прячется заросшая беседка. Для полной идиллии не хватает разве что ручьёв на альпийских горках.

— Тут ходят и постоянно спрашивают, не продаём ли квартиру. Свадьбы постоянно, фотосессии, — улыбается Таир Александрович. — Всё, что вы видите, мы своими руками сделали. Тут такое было, что лучше не рассказывать — развалины. Пройти без сапог нельзя было. Дома стояли в строительном мусоре, всё остальное делали мы: отсыпали землю, сажали деревья — мы с дочкой сажали, а она уже кандидат медицинских наук.

Благоустройством вокруг домов жители занимались сами. И спустя 20 лет Таир Александрович регулярно подстригает кусты вдоль аллеи

Обслуживает территорию дворник, но и сами жители ухаживают за многочисленными растениями вокруг домов. Управляющий у двух соседних ТСЖ, «Университет» и «Новогоднее 57», один, но все возникающие проблемы он, уверяют жители, решает оперативно. Елена Алексеевна говорит, что за обслуживание двухуровневой квартиры площадью 112 кв. м вместе с охраной в месяц уходит около 10 тысяч рублей — сумму она считает справедливой.

Зелёные дворы, лесенки и тропинки привлекают в квартал даже свадебные фотосессии

Может показаться, что дома стоят немного на отшибе, но инфраструктуры вокруг квартала хватает, говорят его жители. По Немировича-Данченко ходит общественный транспорт и много магазинов, до станции метро «Студенческая» — около 10 минут ходьбы, пешком же можно дойти до реки. Елена Алексеевна говорит, что из посёлка по частному сектору есть тропинка и мостик через ручей, а за ними — небольшой дикий пляжик.

Сегодня такое патио — признак элитного жилья. Впрочем, в конце 1990-х подобное и вовсе было диковинкой

Слегка ворчат на посёлок только работающие здесь на ремонте одной из квартир строители: к домам не подъехать, а через дорогу — бюро судмедэкспертизы.

— Аура нехорошая, — косится один из них на едва видимый за деревьями бежево-коричневый корпус.

Никто из постоянных жителей профессорского посёлка его мнение, похоже, не поддерживает.

Владимир Бородкин — один из самых значимых архитекторов современного Новосибирска. А вот его образ в первой половине XX века во многом сформирован гораздо более известной горожанам Андреем Крячковым — здесь мы рассказываем о его самых заметных проектах.

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Комментарии
3
Гость
4 минуты
Построена эта "Швейцария" на бывшем кладбище! И морг через дорогу, в общем все удобства под рукой!
Гость
4 минуты
Отличное место, гуляли там) Тихое, уютное, несмотря на то что рядом Немировича...
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