«Отсюда не уезжают»: кто живёт в маленькой Швейцарии на левом берегу — здесь нет машин и чужих людей

Необычные дома стали одним из лучших проектов известного новосибирского архитектора Владимира Бородкина Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В конце 2021 года в Новосибирске построили первые урбан-виллы — современные среднеэтажные дома с небольшим количеством квартир, у части из которых есть даже собственные выходы на улицу. Но мало кто знает, что подобное прогрессивное жилье впервые появилось в городе задолго до того, как стало модным: целый квартал на улице Новогодней в конце 1990-х заселили профессорами и руководством НГТУ. Автором проекта стал известный новосибирский архитектор Владимир Бородкин — проектировщик католического собора, бизнес-центра «Кобра» и целого города Муравленко на Ямале. Корреспонденты НГС погуляли по необычному кварталу и поговорили с его жителями.

Квартал необычных для конца 90-х домов начинается сразу за корпусом АВТФ НГТУ Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Профессорский посёлок, как называют его некоторые из жителей, составляет квартал между улицами Немировича-Данченко, Лыщинского и Акмолинская, за корпусом АВТФ НГТУ. Формальных границ у него нет, но даже просто по архитектуре и планировке в него можно включить девять кирпичных домиков, построенных в шахматном порядке на Новогодней, 37-55, блок таунхаусов на Новогодней, 57, пятиэтажку на Немировича-Данченко, 138/1 и общежитие на Немировича-Данченко, 138.

Кирпичную «девятку» через несколько лет после сдачи дополнила пятиэтажка — она и выглядит немного иначе, и построена в стороне, но тоже для сотрудников НГТУ Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дома появились здесь в разное время, но первыми построили «девятку» — кирпичные 4-этажки. Сегодня такие дома называют урбан-виллами, очень уж похожа их концепция на жильё, которое стало популярно в Нидерландах и Германии, а несколько лет назад с помощью «Брусники» добралось до Новосибирска.

Урбан-виллы — формат малоэтажного городского жилья, распространённый в Европе, в частности, в Нидерландах и скандинавских странах. Яркий пример формата — квартал Funenpark в Амстердаме. В России урбан-виллы — это среднеэтажные дома с уникальной архитектурой, интересным дизайном мест общего пользования и необычными планировками: квартирами с патио, отдельными входами, зенитными окнами.

Детская площадка обустроена на «нейтральной территории» — в стороне и от пятиэтажки, и от «девятки» и доступна всем местным жителям Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Один из первых жителей квартала Таир Александрович в разговоре с НГС вспомнил, что дома строили по заказу НГТУ на федеральной земле. Председатель ТСЖ «Университет», которое управляет пятиэтажкой, Вячеслав Кожухов уточнил, что застройщиком их дома выступал не существующий с 2014 года «Вузстрой» (в числе учредителей компании значился другой вуз — НГУЭУ). Да и само ТСЖ было учреждено НГТУ.

Деревянная отделка верхних этажей и треугольных эркерных балконов со временем потрепалась, но всё ещё добавляет шарма кварталу Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Разработкой проекта квартала занимался известный новосибирский архитектор Владимир Бородкин. Его коллега, архитектор Игорь Поповский вспоминает, что тот был очень горд придуманным для сложного ландшафта решением, а сегодня эта работа считается одной из самых значимых в наследии архитектора.

— Честно говоря, тогда расположение домов таким образом было очень необычно, — говорит Игорь Поповский. — Сказать, что он построил клубные дома — это вряд ли, такой задачи не было (хотя в числе проектов Владимира Бородкина есть и первый клубный дом Новосибирска — «Паркхаус» на Урицкого, 20. — Прим. ред.). Но с точки зрения типологического решения этих «точек», поставленных в квартале в определённой геометрии, можно сказать, что Бородкин построил урбан-виллы до того, как это стало модным.

Ещё один фактор, добавляющий кварталу шарма, — то, что у домов благодаря их жителям есть индивидуальность. Они одинаковые, но разные Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Идея строить небольшие, архитектурно необычные «точки» домов пришла к Владимиру Бородкину за несколько лет до этого — так появился кирпичный дом возле католического собора Преображения Господня на улице Максима Горького. Этот дом и профессорский посёлок можно считать пиком того градостроительного подхода, который хотел развивать архитектор.

— Мне кажется, что этот проект был одной из лучших его работ, — признаётся Игорь Поповский. — Эти дома такие простые, но этим приятные очень. Эта выдержанность, сдержанность характеризовала Бородкина в то время. Его последние объекты вызвали серьёзную критику, но этот проект, мне кажется, очень классный.

Территория комплекса открыта, и по ней туда-сюда шастают студенты — лавочки на небольших террасах у входов в квартиры владельцам пришлось закрыть на замок Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Внешне в четырёхэтажных кирпичных «точках», возможно, нет ничего особенного. Случайного прохожего могут привлечь разве что хранимое жителями деревянное остекление треугольных эркерных балконов и декоративная деревянная же облицовка, увеличенные проёмы окон на последних этажах. Особенность же решения архитектора — в том, как спланированы эти дома.

Под домами — закрывающиеся гаражные боксы. За каждым таким въездом несколько гаражей, а во двор можно подняться по внутренней лесенке Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Построенный в 1998 году квартал, вероятно, стал одним из первых, построенных по концепции «двор без машин». Заехать внутрь технически невозможно: квартал поднят на уровень второго этажа, и чтобы попасть внутрь, нужно подняться по одной из лесенок, которые окружают со всех сторон.

Открытых парковок тут мало: одна — со стороны улицы Лыщинского, ещё две — со стороны пятиэтажки. Зато между домами расположены закрытые гаражные боксы: по одному на квартиру каждого дома.

Уличные входы в двухуровневые квартиры жители обустраивали сами — кто как хотел Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Всего в каждой из «точек» 16 квартир, у расположенных на первых этажах — отдельные крылечки с улицы, которые жители обустраивали по своему усмотрению. Есть полностью закрытые, есть целиком остеклённые, фактически зимние сады, есть и открытые. У всех — небольшой, чаще всего благоустроенный кусочек земли. Это входы в двухуровневые квартиры.

— Я пристроил крылечко-тамбур. Есть выход в подъезд, подвал у нас есть, — описывает своё жильё Таир Александрович.

Площади двухуровневых квартир переваливают за 100 квадратов и достигают 150. Но есть здесь и относительно скромные 2- и 3-комнатные квартиры, говорит жительница ещё одного дома в квартале Елена Алексеевна.

Эта инициатива с солнечными панелями — частная и весьма актуальная в условиях дорожающих ресурсов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Таир Александрович купил квартиру в квартале ещё на стадии строительства у одного из субподрядчиков — тогда было в порядке вещей расплачиваться за работу квадратными метрами. В 1998 году квартира была выставлена на продажу за 70 тысяч у.е. (условных единиц — 70 тысяч долларов по курсу на момент сделки), но ему повезло: у продавца были проблемы, и покупка обошлась значительно дешевле — точную сумму мужчина не говорит. Похожую квартиру Елена Алексеевна в 2004 году купила уже за 100 тысяч у.е.

Квартиры на продаже в этом квартале появляются очень редко, говорят его жители. Эти дома в основном заселяли сотрудники НГТУ, на момент строительства на рынок ушло не более 10 % квартир, считает Таир Александрович. И эта доля, полагает он, сохраняется: профессорские семьи живут здесь поколениями.

Корпус таунхаусов строили для руководства вуза, здесь же зарегистрировано и управляющее кварталом ТСЖ Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Блок таунхаусов площадью до 400 квадратов на Новогодней, 57 предназначался для руководства университета: ректора, проректоров. В числе членов местного ТСЖ «Новогоднее 57» — доктор технических наук, профессор Анатолий Востриков и заслуженный работник НГТУ Александр Шорин.

— Отсюда вообще никто не уезжает — только умирают, потому что все преподаватели старенькие. Напротив меня декан, там декан, здесь преподаватель, здесь медсестра института… Мы случайно сюда попали, — признаётся Елена Алексеевна.

Квартал находится высоко над рекой и частным сектором, и с края его территории и окон открывается вид правобережье — до градирен ТЭЦ-5 Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Чуть меньше сотрудников НГТУ, говорит Вячеслав Кожухов, в пятиэтажке: её строили кооперативным методом, и в итоге не для всех преподавателей в середине нулевых сумма оказалась подъёмной.

Во всём квартале сегодня предлагают на продажу лишь три варианта: две квартиры нашлось в домах-«точках» (8,5 миллиона за двушку площадью 57,4 кв. м и 10,2 миллиона за трёшку в 70 квадратов), одна — в пятиэтажке (3-комнатная квартира площадью 129,5 кв. м с чугунной финской печью в гостиной за 24,8 миллиона рублей).

В центре квартала прячется заросшая беседка, и в целом на его тропинках создаётся впечатление, что гуляешь по таинственному саду из детских книжек Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Квартал в объявлениях называют «маленькой Швейцарией». И в это легко поверить. Как только поднимаешься по одной из лесенок внутрь, будто оказываешься где угодно, но не в Новосибирске. Здесь царит тишина и зелень, тропки между домами выложены плиткой, вдоль них растёт множество деревьев, лесенки и частично дома увивает декоративный виноград, а в центре прячется заросшая беседка. Для полной идиллии не хватает разве что ручьёв на альпийских горках.

— Тут ходят и постоянно спрашивают, не продаём ли квартиру. Свадьбы постоянно, фотосессии, — улыбается Таир Александрович. — Всё, что вы видите, мы своими руками сделали. Тут такое было, что лучше не рассказывать — развалины. Пройти без сапог нельзя было. Дома стояли в строительном мусоре, всё остальное делали мы: отсыпали землю, сажали деревья — мы с дочкой сажали, а она уже кандидат медицинских наук.

Благоустройством вокруг домов жители занимались сами. И спустя 20 лет Таир Александрович регулярно подстригает кусты вдоль аллеи Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Обслуживает территорию дворник, но и сами жители ухаживают за многочисленными растениями вокруг домов. Управляющий у двух соседних ТСЖ, «Университет» и «Новогоднее 57», один, но все возникающие проблемы он, уверяют жители, решает оперативно. Елена Алексеевна говорит, что за обслуживание двухуровневой квартиры площадью 112 кв. м вместе с охраной в месяц уходит около 10 тысяч рублей — сумму она считает справедливой.

Зелёные дворы, лесенки и тропинки привлекают в квартал даже свадебные фотосессии Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Может показаться, что дома стоят немного на отшибе, но инфраструктуры вокруг квартала хватает, говорят его жители. По Немировича-Данченко ходит общественный транспорт и много магазинов, до станции метро «Студенческая» — около 10 минут ходьбы, пешком же можно дойти до реки. Елена Алексеевна говорит, что из посёлка по частному сектору есть тропинка и мостик через ручей, а за ними — небольшой дикий пляжик.

Сегодня такое патио — признак элитного жилья. Впрочем, в конце 1990-х подобное и вовсе было диковинкой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Слегка ворчат на посёлок только работающие здесь на ремонте одной из квартир строители: к домам не подъехать, а через дорогу — бюро судмедэкспертизы.

— Аура нехорошая, — косится один из них на едва видимый за деревьями бежево-коричневый корпус.

Никто из постоянных жителей профессорского посёлка его мнение, похоже, не поддерживает.