Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прилетел в Новосибирск — онлайн-трансляция со встречи

Сегодня он отвечает на вопросы журналистов
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прилетел в Новосибирск. Сегодня, 31 мая, он отвечает на вопросы новосибирских журналистов.
Несколько часов назад он был в Екатеринбурге, а сейчас уже в нашем городе.
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