freedom
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 4/10
usd 80.69
eur 86.51
Тема дняВандал с арматурой повредил пять машин
Ведущие
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеОнлайн-трансляция

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прилетел в Новосибирск — онлайн-трансляция со встречи

Сегодня он отвечает на вопросы журналистов

551

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прилетел в Новосибирск. Сегодня, 31 мая, он отвечает на вопросы новосибирских журналистов.

Несколько часов назад он был в Екатеринбурге, а сейчас уже в нашем городе.

Поделиться

В зале, где проходит встреча стоят глушилки.

Поделиться

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter