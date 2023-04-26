Полезла за котом и застряла: спасатели сняли женщину с дерева на глазах у толпы жителей

— Попытки вызвать спасателей через службу 112 успехом не увенчались. Поэтому жители предприняли попытку спасти кота самостоятельно, но героическая девушка, к сожалению, тоже застряла на полпути к нему. На этот раз наш звонок спасателям уже имел более весомый аргумент, и они не смогли нам отказать в спасении девушки, — рассказал житель Новосибирска Сергей.