Полезла за котом и застряла: спасатели сняли женщину с дерева на глазах у толпы жителей

Вчера, 25 апреля, в Новосибирске спасатели МАСС сняли с дерева кота и женщину, которая пыталась этого кота достать.
Жители Нижней Ельцовки увидели животное на дереве возле Лесосечной, 8. Как рассказал очевидец в группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте», кот был напуган и слезть сам не смог.
— Попытки вызвать спасателей через службу 112 успехом не увенчались. Поэтому жители предприняли попытку спасти кота самостоятельно, но героическая девушка, к сожалению, тоже застряла на полпути к нему. На этот раз наш звонок спасателям уже имел более весомый аргумент, и они не смогли нам отказать в спасении девушки, — рассказал житель Новосибирска Сергей.
Спасатели МАСС в группе в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что с улицы Лесосечной поступили сразу несколько звонков.
— Буквально несколько минут спустя поступила информация, что за кошкой пыталась забраться женщина, которая тоже оказалась на дереве и не может добраться до кошки, а также спуститься вниз. В 20:33 спасатели выехали по указанному адресу. Прибыв к дому, спасатели обнаружили достаточно большую группу жителей, которые переживали и за женщину, и за мяукающую кошку, — рассказали спасатели МАСС.
С помощью трехколенной лестницы спасатели помогли спуститься
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