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Полезла за котом и застряла: спасатели сняли женщину с дерева на глазах у толпы жителей

События развернулись в Нижней Ельцовке

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Инцидент произошел вчера вечером

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Вчера, 25 апреля, в Новосибирске спасатели МАСС сняли с дерева кота и женщину, которая пыталась этого кота достать.

Жители Нижней Ельцовки увидели животное на дереве возле Лесосечной, 8. Как рассказал очевидец в группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте», кот был напуган и слезть сам не смог.

— Попытки вызвать спасателей через службу 112 успехом не увенчались. Поэтому жители предприняли попытку спасти кота самостоятельно, но героическая девушка, к сожалению, тоже застряла на полпути к нему. На этот раз наш звонок спасателям уже имел более весомый аргумент, и они не смогли нам отказать в спасении девушки, — рассказал житель Новосибирска Сергей.

Спасатели МАСС в группе в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что с улицы Лесосечной поступили сразу несколько звонков.

— Буквально несколько минут спустя поступила информация, что за кошкой пыталась забраться женщина, которая тоже оказалась на дереве и не может добраться до кошки, а также спуститься вниз. В 20:33 спасатели выехали по указанному адресу. Прибыв к дому, спасатели обнаружили достаточно большую группу жителей, которые переживали и за женщину, и за мяукающую кошку, — рассказали спасатели МАСС.

С помощью трехколенной лестницы спасатели помогли спуститься 36-летней женщине и животному. В конце жители аплодировали спасателям и позже опубликовали благодарность в соцсетях.

В начале недели в районе «Европейского берега» спасли собаку, которая провалилась под лед.

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КошкаДеревоСпасателиНовосибирск
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