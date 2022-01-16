«После "омикрона" останутся только Алексы». Роботов-андроидов в России делают похожими на одного человека

3D-модель на предыдущем фото создана на основе внешности Алексея Южакова — председателя совета директоров компании Promobot. Это самое узнаваемое лицо: его по умолчанию делают большинству человекоподобных роботов. Но заказчик может предложить свой вариант: с определенными чертами и цветом волос или даже собственную копию.



— Одним из клиентов был арабский шейх, — рассказывает пресс-секретарь Promobot Егор Умнов. — Он заказал двух роботов — похожих на жену и на него самого, чтобы они встречали гостей во дворце.