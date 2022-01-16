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«После "омикрона" останутся только Алексы». Роботов-андроидов в России делают похожими на одного человека

Фоторепортаж с производства в компании Promobot

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В Перми собирают роботов-андроидов (фото слева) и помогают им обрести человеческий облик

В Перми собирают роботов-андроидов (фото слева) и помогают им обрести человеческий облик

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Одним из активно обсуждаемых видео середины января стал ролик о роботе-андроиде Алексе: он поворачивает голову в разные стороны, поднимает и опускает руки и демонстрирует разнообразные эмоции. Таких человекоподобных роботов можно встретить в МФЦ Перми и Москвы. В столице роботы-консультанты Алекс и Даша начали работать в конце декабря. Они умеют шевелить глазами, бровями и губами и могут отвечать на часто задаваемые вопросы — например, какие документы нужны для получения той или иной услуги.

Москвичи с юмором оценили появление человекоподобных, раскритиковав робота за его внешность, мол, ими только бабушек до инфарктов доводить. «Какой-то он сердито-недовольный — как раз для МФЦ и регистратур в поликлиниках», «Судя по лицу, Алекс не особо рад, что он в России», «Идеальный робот-собутыльник!», «Поставщик инфарктов для бабушек», «Тони Старк курильщика», «Наши россияне его быстро на металлолом разберут», «После "омикрона" останутся только Алексы», — упражняются в остроумии в комментариях к видео москвичи. Кто-то нашел у Алекса и положительные стороны: «Одно хорошо, такой точно восстание машин не устроит».

Создают роботов уже несколько лет в «пермском Сколково» — технопарке Morion Digital. У компании Promobot, которая выпускает андроидов, есть представительства в других городах и странах, но производство сосредоточено в Перми. Журналисты 59.RU побывали на предприятии и узнали, как рождается внешний облик таких роботов.

В огромном зале на первом этаже трудятся разработчики, лингвисты и другие специалисты

В огромном зале на первом этаже трудятся разработчики, лингвисты и другие специалисты

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Помимо IT-специалистов к процессу привлекают дизайнеров и лингвистов. Последние специализируются на машинных и человеческих языках, учат роботов распознавать речь людей, живущих в разных странах. Сейчас пермские роботы знают одиннадцать языков, наиболее полно проработаны русский, английский, арабский и французский. В числе экзотических, над которыми придется еще немало потрудиться, хотя определенная база уже есть, — польский, норвежский и азербайджанский.

Под производство полностью отведен цокольный этаж предприятия — здесь собирают всех роботов, в том числе антропоморфных. Для последних тут же создают подходящую внешность. Выполняют все этапы: от печати мастер-модели до надевания оболочки на робота-андроида.

Один из первых этапов создания внешности — 3D-моделирование

Один из первых этапов создания внешности — 3D-моделирование

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3D-модель на предыдущем фото создана на основе внешности Алексея Южакова — председателя совета директоров компании Promobot. Это самое узнаваемое лицо: его по умолчанию делают большинству человекоподобных роботов. Но заказчик может предложить свой вариант: с определенными чертами и цветом волос или даже собственную копию.

— Одним из клиентов был арабский шейх, — рассказывает пресс-секретарь Promobot Егор Умнов. — Он заказал двух роботов — похожих на жену и на него самого, чтобы они встречали гостей во дворце.

Прорисовывают все детали, все нюансы оттенка кожи

Прорисовывают все детали, все нюансы оттенка кожи

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Первую модель делали в виде слепка: Алексею Южакову пришлось несколько часов ждать, когда нанесенная на лицо смесь затвердеет, после чего «маску» аккуратно сняли. Сейчас такая самоотверженность не требуется. Достаточно сделать фото с 15–17 ракурсов, и на основе этих снимков разработают 3D-модель.

Так выглядит мастер-модель — форма будущего лица промобота

Так выглядит мастер-модель — форма будущего лица промобота

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Ее печатают на 3D-принтере

Ее печатают на 3D-принтере

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Готовая мастер-модель

Готовая мастер-модель

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Искусственную кожу для человекоподобных роботов создают в собственной лаборатории из специального силикона. Толщину вымеряют до долей миллиметра, обращая особое внимание на лицо — мимика должна быть живой. Не менее важна эластичность кожи на руках — покров должен выдерживать многочисленные сгибания и разгибания.

Специалисты подбирают нужный цвет кожи

Специалисты подбирают нужный цвет кожи

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Кожу не заливают напрямую в 3D-модель, сначала создают матрицу

Кожу не заливают напрямую в 3D-модель, сначала создают матрицу

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Готовые матрицы для рук

Готовые матрицы для рук

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Снаружи форма для заливки выглядит довольно просто

Снаружи форма для заливки выглядит довольно просто

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После застывания материала форму разбирают...

После застывания материала форму разбирают...

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...и аккуратно достают из нее искусственную кожу

...и аккуратно достают из нее искусственную кожу

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На этом этапе она однородного цвета

На этом этапе она однородного цвета

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Чтобы искусственная кожа была больше похожа на настоящую, «наносят макияж», то есть красят ее.

— Краски эластичные, стойкие, — говорит мастер по работе с полимерами Никита Мокиев. — Если робот замарается, его легко можно будет отмыть водой или спиртом — с красками ничего не произойдет.

Нужно четко соблюдать все пропорции ингредиентов

Нужно четко соблюдать все пропорции ингредиентов

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Процесс похож на работу визажиста

Процесс похож на работу визажиста

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А краски больше напоминают о художниках

А краски больше напоминают о художниках

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Глаза (и зубы) раскрашивают отдельно

Глаза (и зубы) раскрашивают отдельно

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Робот не может оставаться лысым (если нет специального запроса на этот счет), поэтому после окрашивания или непосредственно перед ним отводится время на создание волосяного покрова.

— Это самая долгая и кропотливая работа, — признаётся Никита Мокиев. — Каждый волосок вставляется вручную, а на голове их может быть до ста тысяч. На это уходит не один день. Сначала мы пробовали использовать искусственные волосы, но им не хватает изгиба и эластичности. Поэтому сейчас закупаем настоящие — в магазинах, торгующих товарами для создания париков и наращивания волос.

На этот этап уходит несколько дней

На этот этап уходит несколько дней

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Волосок к волоску

Волосок к волоску

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Стрижку доверяют только парикмахеру. В остальное время Никита Вострецов работает в пермском барбершопе «Борис Бритва»

Стрижку доверяют только парикмахеру. В остальное время Никита Вострецов работает в пермском барбершопе «Борис Бритва»

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Никита говорит, что в сравнении с человеком робота стричь даже легче — можно наклонить его голову наиболее удобным образом

Никита говорит, что в сравнении с человеком робота стричь даже легче — можно наклонить его голову наиболее удобным образом

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Копия на фоне портрета оригинала

Копия на фоне портрета оригинала

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Следующая задача — соединить механизм и внешний облик. Или, проще говоря, натянуть кожу на каркас.

Этим роботам-андроидам пока не хватает рук и кожи (на первом плане — женский вариант)

Этим роботам-андроидам пока не хватает рук и кожи (на первом плане — женский вариант)

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В голове каждого робота по <nobr class="_">29 подвижных</nobr> модулей, которые помогают мимике быть как можно ближе к человеческой

В голове каждого робота по 29 подвижных модулей, которые помогают мимике быть как можно ближе к человеческой

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Вид сзади

Вид сзади

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Мы присутствовали при обновлении одного из промоботов — его привезли из столичного МФЦ. Увидели и как снимают искусственную кожу с робота, и как ее надевают.

Сначала нужно убрать все крепления (круглый механизм на груди робота — это камера и комплекс из девяти микрофонов, позволяющих вычленять человеческую речь среди шумов и искать главного собеседника)

Сначала нужно убрать все крепления (круглый механизм на груди робота — это камера и комплекс из девяти микрофонов, позволяющих вычленять человеческую речь среди шумов и искать главного собеседника)

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«Чехол» на молнии, это позволяет ускорить процесс его снятия

«Чехол» на молнии, это позволяет ускорить процесс его снятия

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Оболочку стягивают очень аккуратно, чтобы не повредить ее саму, крепления или деталь механизма

Оболочку стягивают очень аккуратно, чтобы не повредить ее саму, крепления или деталь механизма

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С челюстью оболочка скреплена по-особому, поэтому на отсоединение требуется время

С челюстью оболочка скреплена по-особому, поэтому на отсоединение требуется время

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Проверка: нет ли повреждений

Проверка: нет ли повреждений

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А вот и те самые крючки-крепления на челюсти

А вот и те самые крючки-крепления на челюсти

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Их цепляют за петли в оболочке

Их цепляют за петли в оболочке

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Как и при снятии, при надевании кожи больше всего времени уходит на челюсть

Как и при снятии, при надевании кожи больше всего времени уходит на челюсть

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Специалисты проверяют, хорошо ли легла искусственная кожа, совпали ли все реперные точки

Специалисты проверяют, хорошо ли легла искусственная кожа, совпали ли все реперные точки

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На этом фото хорошо видна еще не застегнутая молния

На этом фото хорошо видна еще не застегнутая молния

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Один из последних этапов — проверка реакций и «эмоций» робота. Промобот должен уметь выделять людей в общем потоке, не путая их с мебелью или другими предметами, отличать речь человека от других звуков, отвечать на вопросы и многое другое. Функции добавляют в зависимости от типа робота. К примеру, у музейных гидов встроены карты помещений, чтобы они прокладывали маршрут, не задевая экспонаты. У консультантов в аэропорту есть чековый принтер, у роботов в МФЦ — сканер паспорта. Роботам-диагностам по запросу могут встроить алкотестер.

С помощью портретов голливудских звезд роботов учат распознавать людей и выдавать приветствие

С помощью портретов голливудских звезд роботов учат распознавать людей и выдавать приветствие

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Если все реакции окажутся в норме, робота отправят на окончательную сборку — у него появятся руки и ноги

Если все реакции окажутся в норме, робота отправят на окончательную сборку — у него появятся руки и ноги

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Перед упаковкой сервисные роботы также обзаводятся одеждой, которую шьют специально. Обычная, из магазинов, не подойдет из-за строения робота.

В целом на создание одного человекоподобного робота тратится около пяти дней из-за длительности каждого процесса (к примеру, никак нельзя сократить время заливки). Но всегда параллельно идет работа над несколькими промоботами, поэтому каждый месяц их выпускают по несколько десятков.

В ближайших планах компании — сделать роботов как можно более реалистичными. Увеличить количество выдаваемых эмоций и добиться, чтобы кожа и глаза выглядели совсем как настоящие. А лингвисты работают над добавлением новых языков, улучшают запас слов и понимание уже имеющихся в базе.

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