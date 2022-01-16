«После "омикрона" останутся только Алексы». Роботов-андроидов в России делают похожими на одного человека

Одним из активно обсуждаемых видео середины января стал ролик о роботе-андроиде Алексе: он поворачивает голову в разные стороны, поднимает и опускает руки и демонстрирует разнообразные эмоции. Таких человекоподобных роботов можно встретить в МФЦ Перми и Москвы. В столице роботы-консультанты Алекс и Даша начали работать в конце декабря. Они умеют шевелить глазами, бровями и губами и могут отвечать на часто задаваемые вопросы — например, какие документы нужны для получения той или иной услуги.
Москвичи с юмором оценили появление человекоподобных, раскритиковав робота за его внешность, мол, ими только бабушек до инфарктов доводить. «Какой-то он сердито-недовольный — как раз для МФЦ и регистратур в поликлиниках», «Судя по лицу, Алекс не особо рад, что он в России», «Идеальный робот-собутыльник!», «Поставщик инфарктов для бабушек», «Тони Старк курильщика», «Наши россияне его быстро на металлолом разберут», «После "омикрона" останутся только Алексы», — упражняются в остроумии в комментариях к видео москвичи. Кто-то нашел у Алекса и положительные стороны: «Одно хорошо, такой точно восстание машин не устроит».
Создают роботов уже несколько лет в «пермском Сколково» — технопарке Morion Digital. У компании Promobot, которая выпускает андроидов, есть представительства в других городах и странах, но производство сосредоточено в Перми. Журналисты 59.RU побывали на предприятии и узнали, как рождается внешний облик таких роботов.
Помимо IT-специалистов к процессу привлекают дизайнеров и лингвистов. Последние специализируются на машинных и человеческих языках, учат роботов распознавать речь людей, живущих в разных странах. Сейчас пермские роботы знают одиннадцать языков, наиболее полно проработаны русский, английский, арабский и французский. В числе экзотических, над которыми придется еще немало потрудиться, хотя определенная база уже есть, — польский, норвежский и азербайджанский.
Под производство полностью отведен цокольный этаж предприятия — здесь собирают всех роботов, в том числе антропоморфных. Для последних тут же создают подходящую внешность. Выполняют все этапы: от печати мастер-модели до надевания оболочки на робота-андроида.
3D-модель на предыдущем фото создана на основе внешности Алексея Южакова — председателя совета директоров компании Promobot. Это самое узнаваемое лицо: его по умолчанию делают большинству человекоподобных роботов. Но заказчик может предложить свой вариант: с определенными чертами и цветом волос или даже собственную копию.
— Одним из клиентов был арабский шейх, — рассказывает пресс-секретарь Promobot Егор Умнов. — Он заказал двух роботов — похожих на жену и на него самого, чтобы они встречали гостей во дворце.
Первую модель делали в виде слепка: Алексею Южакову пришлось несколько часов ждать, когда нанесенная на лицо смесь затвердеет, после чего «маску» аккуратно сняли. Сейчас такая самоотверженность не требуется. Достаточно сделать фото с 15–17 ракурсов, и на основе этих снимков разработают 3D-модель.
Искусственную кожу для человекоподобных роботов создают в собственной лаборатории из специального силикона. Толщину вымеряют до долей миллиметра, обращая особое внимание на лицо — мимика должна быть живой. Не менее важна эластичность кожи на руках — покров должен выдерживать многочисленные сгибания и разгибания.
Чтобы искусственная кожа была больше похожа на настоящую, «наносят макияж», то есть красят ее.
— Краски эластичные, стойкие, — говорит мастер по работе с полимерами Никита Мокиев. — Если робот замарается, его легко можно будет отмыть водой или спиртом — с красками ничего не произойдет.
Робот не может оставаться лысым (если нет специального запроса на этот счет), поэтому после окрашивания или непосредственно перед ним отводится время на создание волосяного покрова.
— Это самая долгая и кропотливая работа, — признаётся Никита Мокиев. — Каждый волосок вставляется вручную, а на голове их может быть до ста тысяч. На это уходит не один день. Сначала мы пробовали использовать искусственные волосы, но им не хватает изгиба и эластичности. Поэтому сейчас закупаем настоящие — в магазинах, торгующих товарами для создания париков и наращивания волос.
Следующая задача — соединить механизм и внешний облик. Или, проще говоря, натянуть кожу на каркас.
Мы присутствовали при обновлении одного из промоботов — его привезли из столичного МФЦ. Увидели и как снимают искусственную кожу с робота, и как ее надевают.
Один из последних этапов — проверка реакций и «эмоций» робота. Промобот должен уметь выделять людей в общем потоке, не путая их с мебелью или другими предметами, отличать речь человека от других звуков, отвечать на вопросы и многое другое. Функции добавляют в зависимости от типа робота. К примеру, у музейных гидов встроены карты помещений, чтобы они прокладывали маршрут, не задевая экспонаты. У консультантов в аэропорту есть чековый принтер, у роботов в МФЦ — сканер паспорта. Роботам-диагностам по запросу могут встроить алкотестер.
Перед упаковкой сервисные роботы также обзаводятся одеждой, которую шьют специально. Обычная, из магазинов, не подойдет из-за строения робота.
В целом на создание одного человекоподобного робота тратится около пяти дней из-за длительности каждого процесса (к примеру, никак нельзя сократить время заливки). Но всегда параллельно идет работа над несколькими промоботами, поэтому каждый месяц их выпускают по несколько десятков.
В ближайших планах компании — сделать роботов как можно более реалистичными. Увеличить количество выдаваемых эмоций и добиться, чтобы кожа и глаза выглядели совсем как настоящие. А лингвисты работают над добавлением новых языков, улучшают запас слов и понимание уже имеющихся в базе.