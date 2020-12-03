«Как будто пахнет свалкой»: жители Центрального района пожаловались на едкий запах

Сегодня утром, 3 декабря, жители города стали жаловаться на неприятный запах в Центральном районе Новосибирска.



— Я вышла в Ленинском районе, там не было неприятного запаха, а когда приехала в Центральный, то сразу же почувствовала едкий запах — как будто пахнет свалкой, — рассказала читательница НГС Ольга.

Новосибирские синоптики еще с прошлой недели фиксируют, что в регионе сохраняется область высокого атмосферного давления. Поэтому на два дня в Новосибирске может сохраниться неприятный запах.