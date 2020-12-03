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«Как будто пахнет свалкой»: жители Центрального района пожаловались на едкий запах

Синоптики объяснили, почему испортилось качество воздуха

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В Новосибирске может сохраниться неприятный запах еще двое суток

В Новосибирске может сохраниться неприятный запах еще двое суток

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Воздух в Новосибирске стал грязнее из-за антициклона

Сегодня утром, 3 декабря, жители города стали жаловаться на неприятный запах в Центральном районе Новосибирска.

— Я вышла в Ленинском районе, там не было неприятного запаха, а когда приехала в Центральный, то сразу же почувствовала едкий запах — как будто пахнет свалкой, — рассказала читательница НГС Ольга.

Новосибирские синоптики еще с прошлой недели фиксируют, что в регионе сохраняется область высокого атмосферного давления. Поэтому на два дня в Новосибирске может сохраниться неприятный запах.

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— Факторы, которые вызывали неблагоприятные метеоусловия, то есть слабые ветры — даже штили, инверсионные распределения температуры, — всё это выполняет функцию такого запирающего загрязняющего вещества в приземном слое, поэтому существенного улучшения мы не видим. Поэтому в ближайшие двое суток будут условия, менее комфортные для дыхания, — отметил пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По информации сайта Cityair.io, хуже всего дела с качеством воздуха обстоят в Центральном, Заельцовском и Первомайском районах.

Самое плохое качество воздуха сегодня зафиксировала экспериментальная станция на улице Сибирской — в 04:00 здесь оно достигло отметки в <nobr class="_">6 баллов</nobr><br><br>

Самое плохое качество воздуха сегодня зафиксировала экспериментальная станция на улице Сибирской — в 04:00 здесь оно достигло отметки в 6 баллов

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Чуть лучше ситуация в Советском районе — на улице Арбузова, 4/26, где располагается экспериментальная станция City Air, качество воздуха оценивается в 4 балла из 10. Аналогичная ситуация в районе ОбьГЭСа и в Академгородке. В остальных районах Новосибирска отметка качества воздуха не поднимается выше 5 баллов.

В последний раз в городе появлялся неприятный запах 28 ноября — тогда сайт City.io зафиксировал увеличение количества примесей в воздухе.

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