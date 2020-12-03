«Как будто пахнет свалкой»: жители Центрального района пожаловались на едкий запах

Воздух в Новосибирске стал грязнее из-за антициклона
Сегодня утром, 3 декабря, жители города стали жаловаться на неприятный запах в Центральном районе Новосибирска.
— Я вышла в Ленинском районе, там не было неприятного запаха, а когда приехала в Центральный, то сразу же почувствовала едкий запах — как будто пахнет свалкой, — рассказала читательница НГС Ольга.
Новосибирские синоптики еще с прошлой недели фиксируют, что в регионе сохраняется область высокого атмосферного давления. Поэтому на два дня в Новосибирске может сохраниться неприятный запах.
— Факторы, которые вызывали неблагоприятные метеоусловия, то есть слабые ветры — даже штили, инверсионные распределения температуры, — всё это выполняет функцию такого запирающего загрязняющего вещества в приземном слое, поэтому существенного улучшения мы не видим. Поэтому в ближайшие двое суток будут условия, менее комфортные для дыхания, — отметил пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По информации сайта Cityair.io, хуже всего дела с качеством воздуха обстоят в Центральном, Заельцовском и Первомайском районах.
Чуть лучше ситуация в Советском районе — на улице Арбузова, 4/26, где располагается экспериментальная станция City Air, качество воздуха оценивается в
В последний раз в городе появлялся неприятный запах