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На Новосибирск идет настоящая зима с морозом и снегом

Период тепла подходит к концу

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Самое время доставать из шкафа зимние вещи

Самое время доставать из шкафа зимние вещи

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Период тепла в Новосибирской области заканчивается. Уже с четверга, 12 ноября, в регионе заметно похолодает, а дальше столбики термометра будут опускаться всё ниже. После пятницы, 13 ноября, термометры будут показывать отрицательные температуры и днем, и ночью.

В Новосибирск идет климатическая зима

В Новосибирск идет климатическая зима

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По информации сервиса «Яндекс.Погода», 12 ноября в дневное время будет не выше 0 градусов, ночью — минус 3 градуса. 13 ноября станет еще холоднее. Днем — минус 2, ночью — минус 5 градусов. Тенденция на понижение температуры сохранится всю оставшуюся неделю. Также все дни будет идти снег, особенно сильный в понедельник, 16 ноября.

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После пятницы, <nobr class="_">13 ноября</nobr>, термометры будут показывать отрицательные температуры и днем, и ночью

После пятницы, 13 ноября, термометры будут показывать отрицательные температуры и днем, и ночью

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Аналогичный прогноз погоды дает сервис «Гисметео» с оговоркой, что похолодание наступит на день позже — в пятницу, 13 ноября. Днем обещают до +5 градусов, в ночное время около 1 градуса мороза. Сервис также обещает обильный снег в течение почти всего месяца. В начале 20-х чисел ноября дневные и ночные температуры достигнут двухзначных минусовых значений, но затем снова потеплеет.

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