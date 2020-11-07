Период тепла в Новосибирской области заканчивается. Уже с четверга,
По информации сервиса «Яндекс.Погода»,
Аналогичный прогноз погоды дает сервис «Гисметео» с оговоркой, что похолодание наступит на день позже — в пятницу,
Период тепла подходит к концу
Период тепла в Новосибирской области заканчивается. Уже с четверга,
По информации сервиса «Яндекс.Погода»,
Аналогичный прогноз погоды дает сервис «Гисметео» с оговоркой, что похолодание наступит на день позже — в пятницу,
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