Охота за яйцами и дешевыми колбасками: что новосибирцы покупают в КБ кроме алкоголя — изучаем ассортимент и цены

Алкоголь тут берут чаще всего, но ассортимент предлагает и другие варианты Источник: Настасья Медведева /NGS.RU











Сеть магазинов «Красное и Белое» с 2020 года стремительно завоевывает Новосибирск наравне с маркетплейсами. Многие местечковые «наливайки» закрылись, и ноунеймные таблички заменили яркие вывески красно-белой сети. Кто-то недолюбливает эти магазины из-за специфического контингента рядом, а кто-то ходит туда не только за спиртсодержащими флаконами. Корреспондент НГС изучила неалкогольный ассортимент популярного алкомаркета в районе площади Маркса, пообщалась с покупателями и выяснила, зачем туда приходят чаще всего.

Ассортимент

Основная масса новосибирцев все же заглядывает в сеть за покупкой недорогого алкоголя. Тут же сибиряки любят брать табачную продукцию. Порой выстраиваются огромные очереди из страждущих, особенно в пятницу, субботу и воскресенье, хотя от авралов магазины не застрахованы никогда. Часто в «КБ» наведываются краснолицые мужчины с трясущимися руками, молодежь, затаривающаяся целыми ящиками пива по бросовой цене, студенты, желающие купить энергетик и распить его в тамбуре магазина. Тем, кому не интересно ни то, ни другое, ни третье, как выяснилось, приходят в «КБ» за закусками, сладостями и полуфабрикатами.

Нередко в магазинах сети можно наблюдать большие очереди Источник: Настасья Медведева /NGS.RU











Во время моего прихода в магазин я заметила традиционную очередь. Люди прорываются сквозь ряды продуктов, расположенных на витринах и прямо в коробках на полу, стучат железными корзинками, просят соседей подвинуться. Возле витрины с молочной продукцией долго выбирает что-то пара, мужчина за 40 и молодая девушка. Купить тут можно молоко, йогурты, творог и кефир, а также сыр на любой вкус. Но, кажется, пару интересует именно последнее, так как судя по характерному амбре, витающему в воздухе, влюбленные навеселе и ищут закуску для продолжения банкета.

Я замечаю компанию молодых людей у прилавка с чипсами, семечками, сухариками и другими сопутствующими алкоголю товарами.

— Это все обычно дешевле, чем в пивнушках, но в супермаркетах бывает еще дешевле, чем здесь. Зато тут все в одном месте. Пришел, взял пивка, взял закусь, и дальше двигаешься по району, — улыбается Павел, выбирая себе подходящие чипсы. — Еще бы круглосуточный был, вообще бы норм стало.

Молодежь любит выбирать тут всякие «вредности» Источник: Настасья Медведева /NGS.RU











Мясные закуски к пиву здесь можно купить на любой вкус и цвет — цены начинаются от 20 рублей по акции. Это будет маленькая колбаска со вкусом жареного бекона. Она, по уверению производителя, поможет зарядиться мясной энергией. Самые дорогие мясные чипсы удалось отыскать по 90 рублей. И выбор таких деликатесов действительно поражает.

Такая колбаска стоит 20 рублей Источник: Настасья Медведева /NGS.RU











Хороший ассортимент здесь и орехов — цены на них варьируются от 40 до 140 рублей. Есть арахис, миндаль, фисташки, грецкие. Фисташки, к примеру, стоят дешевле, чем в овощных лавках, но как правило, тут они мельче. Для самых искушенных даже продаются сушеные фрукты.

Среди колбас и сосисок выбор не велик, а цены — чуть дороже супермаркетов. Самые дешевые сосиски, например, можно купить за 73 рубля. Есть также колбасы и колбасная нарезка. Она традиционно дороже, но, по рекомендации завсегдатаев, удобнее. Мне объяснили: если запланирован банкет, не нужно ничего резать — открыл упаковку, поставил на стол, и принялся за дело.

На витрине много сосисок и колбасной нарезки Источник: Настасья Медведева /NGS.RU











Не пропадут в магазине и любители полуфабрикатов — в «КБ» можно купить котлеты по-киевски за 130 рублей или плов за такую же цену. Пельмени продают по 270, вареники с картофелем и маслом — по 70 рублей. 400-граммовая пачка креветок обойдется в 289 рублей. Есть совсем недорогие «вредные вкусняшки» типа нагетсов, чебуречков и бургеров за 100-130 рублей. Их, судя по очереди возле холодильника, особенно любят студенты. Хозяйки найдут в магазинах сети даже замороженное слоеное тесто.

Целую витрину занимают крупы, лапша быстрого приготовления, консервы, и прочие продукты, которые могут избавить от голода быстро и просто. Ассортимент небольшой, скорее база — несколько самых популярных «бич-пакетов», пара видов картофельного пюре быстрого приготовления, несколько образцов макаронных изделий от 49 до 62 рублей, каши. Можно купить майонез и кетчуп, правда, выбора особо нет — придется довольствоваться тем, что представлено.

Лапши и круп тут мало, но голодным остаться трудно Источник: Настасья Медведева /NGS.RU











Покупатели также найдут тут консервированную кукурузу, оливки, горох и тушенку. На выбор курица, говядина, свинина, конина и даже оленина. Есть неплохой выбор самых популярных соков.

Любителям сладкого

Много разных продуктов в магазине предлагают для детей. Например, мороженое на любой карман и вкус. Самое дешевое удалось найти за 30 рублей, самое дорогое — за 300. На выбор разные производители, вкусы и размеры.

Тут же можно купить шоколад. Цены порой дешевле, чем в масс-маркетах, выбор не большой, но популярный. Много встречается разных мелких шоколадок по бросовой цене с игрушками и сюрпризами, наборов. Словом, настоящий рай для малышни. Не удивительно, что маленьких покупателей в сети встречается примерно столько же, сколько взрослых дядь и теть с гремящими пакетами. Дети, как правило, не могут устоять от всего многообразия и обязательно упрашивают родителей купить им хоть что-то.

Ассортимент нацелен на детей Источник: Настасья Медведева /NGS.RU











— Моя дочь тут маленькие «Сникерсы» клянчит, какие-то мыльные пузыри с конфетами, куклы копеечные, но это все происходит постоянно, поэтому бесит, — делится впечатлениями мама первоклассницы Алла. — Иногда без меня, с подружками идут сюда. Я ругаю — не очень приятно, когда дети ошиваются в магазине, который, по сути, создан для взрослых. И аудитория тут в большинстве взрослая.

В продаже появились новогодние товары Источник: Настасья Медведева /NGS.RU











Из забавного удалось найти новогодний мерч — символ нового 2025 года. Зеленых змеек в колпачках с коробками-подарками продают за 399 рублей. Правда, что внутри подарка, понять не удалось.

Также в магазине большой выбор сладких рулетов, круассанов, печенья и вафель. Цены начинаются от 26 рублей. Есть на полках даже казахстанские вафли «Баян Сулу». Их цена — 70 рублей. Как они попали в сеть магазинов, непонятно, но, видимо, спрос на них есть. Продаются в магазине чайная продукция, кофе.

Что еще тут покупают?

Жительница Новосибирска Оксана объясняет: магазин находится по пути от ее работы к дому. Тут девушка берет сыр, который по названию, виду и вкусу напоминает более дорогостоящий пармезан.

Некоторым нравится покупать продукты тут, так как магазины расположены около дома Источник: Настасья Медведева /NGS.RU











— Тут он дешевле, и, если выбирать не торопясь, не первый попавшийся, можно хорошо сэкономить. Бывает, попадаются старые, подсушенные кусочки, но главное, внимательно выбирать, — улыбается девушка.

Пенсионерка Татьяна Сергеевна часто «охотится» в «КБ» на яйца. Женщина признается, что они попадаются дешевле, чем во многих супермаркетах.

— Они тут обычно свежие и недорогие. Ну, по крайней мере, разбитые или несвежие мне не попадались. Мне нравится, я беру. В последнее время подорожали немного, но все равно цена приятная, — отмечает женщина.

Молодой человек Алексей часто вечером после работы заходит за пивом или лимонадом. В магазине часто прихватывает полуфабрикаты или орехи.

некоторых родителей раздражает обилие детских товаров Источник: Настасья Медведева /NGS.RU











— Раньше еще хлеб брал, в последнее время не обращаю внимание — продается он или нет. Отказался от мучного, — признается сибиряк.