Названы лучшие рестораны Сибири: кто претендовал на этот титул из Новосибирска

В ресторане 0,75 Please Источник: Стас Соколов\NGS.RU











Национальная премия WHERETOEAT назвала лучшие заведения Сибири 2024 года. Основными конкурентами за лидерство в коротком листе стали заведения Красноярска и Новосибирска.

Церемония оглашения итогов премии WHERETOEAT SIBERIA 2024 прошла в Красноярске вечером 17 октября. Первые четыре места заняли заведения из Красноярска: 0.75 Please Wine & Kitchen, «Чешуя», Tunguska и Sadko.

Самую высокую строчку в рейтинге из новосибирских заведений занял Skopin Источник: Стас Соколов\NGS.RU











Из новосибирских заведений выше всего поднялся Skopin (5 место), в первую десятку смогли войти так же Pardon My French (7 место) и «Горячий цех» (10 место).

Всего в «коротком листе» из 50 ресторанов и кафе было 18 заведений из Красноярска, 16 из Новосибирска, 8 из Иркутска, 4 из Томска, 2 из Кемерова, а так же по одному из Братска (Красноярский край) и Омска для которого такой результат можно считать провальным, учитывая размеры города.

«Жерарня» единственный новый ресторан Новосибирска попавший в короткий список номинантов премии Источник: Стас Соколов\NGS.RU











В список номинантов попали преимущественно или уже хорошо известные проекты, или рестораны, начавшие работать только в этом году. В Новосибирске такими «новичками», например, стали «Жерарня» и «Териберка».

Обращает на себя внимание так же тот факт, что сразу два красноярских ресторана попавших в «короткий список» открыты так же новосибирскими компаниями (напрямую или по новосибирской франшизе): Nemo Asian Kitchen & Bar и «Хочу Пури».

Кроме лучших ресторанов, был назван так же лучший бар года, которым стал новосибирский Nobody Knows I Suppose). «Короткий список» здесь куда короче, кроме победителя у него вошли так же заведения из Кемерово (Blocknot), Иркутска (humble. Social Club), Красноярска (Illegal Bar) и новосибирский Friends.

Шеф-поваром года был назван Роман Чемеренко из Красноярска. Здесь почти вся первая пятёрка была сформирована специалистами из красноярских ресторанов, в компанию которых удалось пробиться только Дмитрию Гарифулину (22 Twenty Two, «Горячий цех») из Новосибирска.

«Горячий цех» так же получил отдельный приз за лучшую пивную карту.