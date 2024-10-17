Названы лучшие рестораны Сибири: кто претендовал на этот титул из Новосибирска

Национальная премия WHERETOEAT назвала лучшие заведения Сибири 2024 года. Основными конкурентами за лидерство в коротком листе стали заведения Красноярска и Новосибирска.
Церемония оглашения итогов премии WHERETOEAT SIBERIA 2024 прошла в Красноярске вечером 17 октября. Первые четыре места заняли заведения из Красноярска: 0.75 Please Wine & Kitchen, «Чешуя», Tunguska и Sadko.
Из новосибирских заведений выше всего поднялся Skopin (5 место), в первую десятку смогли войти так же Pardon My French (7 место) и «Горячий цех» (10 место).
Всего в «коротком листе» из 50 ресторанов и кафе было 18 заведений из Красноярска, 16 из Новосибирска, 8 из Иркутска, 4 из Томска, 2 из Кемерова, а так же по одному из Братска (Красноярский край) и Омска для которого такой результат можно считать провальным, учитывая размеры города.
В список номинантов попали преимущественно или уже хорошо известные проекты, или рестораны, начавшие работать только в этом году. В Новосибирске такими «новичками», например, стали «Жерарня» и «Териберка».
Обращает на себя внимание так же тот факт, что сразу два красноярских ресторана попавших в «короткий список» открыты так же новосибирскими компаниями (напрямую или по новосибирской франшизе): Nemo Asian Kitchen & Bar и «Хочу Пури».
Кроме лучших ресторанов, был назван так же лучший бар года, которым стал новосибирский Nobody Knows I Suppose). «Короткий список» здесь куда короче, кроме победителя у него вошли так же заведения из Кемерово (Blocknot), Иркутска (humble. Social Club), Красноярска (Illegal Bar) и новосибирский Friends.
Шеф-поваром года был назван Роман Чемеренко из Красноярска. Здесь почти вся первая пятёрка была сформирована специалистами из красноярских ресторанов, в компанию которых удалось пробиться только Дмитрию Гарифулину (22 Twenty Two, «Горячий цех») из Новосибирска.
«Горячий цех» так же получил отдельный приз за лучшую пивную карту.
Красноярские рестораторы не первый год получают признание экспертов премии WHERETOEAT. В прошлом году сразу два заведения из этого города смогли попасть в десятку лучших по стране в целом. Новосибирских заведений тогда не оказалось даже в первой сотне.