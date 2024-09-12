Секретные столовки: обед на высоте, народный любимчик и меню для айтишников — чем кормят офисных работников в бизнес-центрах

«Теплица» позволяет пообедать с видом на город Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске почти 400 столовых, но лишь четверть из них — это сетевые проекты с известным названием и яркими вывесками. Десятки заведений можно найти только в 2ГИС: вы можете не подозревать о них, даже если каждый день ходите мимо здания, где они расположены. Обозреватель НГС обошел четыре такие неприметные столовые по линии метро, чтобы помочь вам решить, стоит ли потратить там время и деньги на обед.

Столовая или кафе в бизнес-центре — прямой потомок ведомственных столовых, которые во времена СССР были в любом здании НИИ, треста, управления и т. д. Качество еды там могло быть очень разным, но выбора у работников, как правило, не было. С приходом капитализма большинство этих столовых закрылись, да и сами бывшие институты стали бизнес-центрами с компаниями-арендаторами. Но постепенно кафе и буфеты начали возвращаться в такие здания, чтобы кормить работников разношерстных компаний. И тех, кто про такие маленькие предприятия общепита каким-то образом узнал.

«Теплица» в «Сан-Сити»

«Теплица» больше напоминает обычное демократичное кафе Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Это кафе самообслуживания работает на 15-м этаже офисной части комплекса «Сан-Сити». Чтобы попасть туда, нужно сказать о цели визита на ресепшене внизу (вход со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев) и получить карту допуска. Из зала открывается шикарный вид на левобережную часть города. Причем, если пройти по залу, можно обнаружить, что окна выходят сразу на три стороны.

На раздаче вас встретят две цены. Та, что поменьше, — для работников компании 2ГИС, которой и принадлежит столовая. В меню — обычный набор столовских блюд, среди которых, впрочем, можно найти что-то и не вполне банальное, вроде какого-нибудь окуня по-тайски. Но такие блюда и стоить будут подороже. Если не привередничать, то можно уложиться рублей в триста.

Для сотрудников 2ГИС, которые работают в этом здании, цены пониже Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В зале стоит микроволновка, которая вам наверняка пригодится — еда может быть едва теплой. За отдельной стойкой можно заказать кофе и десерты. Правда, не факт, что за этой стойкой кто-то будет.

Атмосфера в «Теплице» как в недорогом, но всё же кафе. Ходят сюда преимущественно сами сотрудники 2ГИС, которых несложно опознать по висящим на шее электронным пропускам. Ну и, конечно, нигде больше в Новосибирске за обедом вас не ждут такие виды из окна по цене обычной столовой.

Столовая на Красном проспекте, 157/1

В заведении во всех смыслах домашняя атмосфера Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Здание НИИ «Сибпромстальконструкция» еще в конце 1990-х выкупила новосибирская группа компаний F1, а теперь здесь работают разномастные арендаторы. Институтский дух в этих стенах еще витает, и на широкой лестнице можно представить себе сцену из фильма «Чародеи», снятого по книге братьев Стругацких о приключениях в НИИ «ЧаВо» («Чародейства и волшебства»).

По этому же адресу работает сетевая «Вилка-Ложка», но если пройти под арку и подняться на второй этаж здания, то можно попасть в столовую, которая ни много ни мало занимает первое место в рейтинге столовых по версии пользователей 2ГИС.

Заведение совсем невелико, внутри всего около шести столов. На стенах картинки, на полках, свисающих над раздачей, — декоративная керамика, на обычной бытовой электроплите в глубине стоят небольшие кастрюльки. Из окон открывается вид во дворы с пятиэтажками. В общем, по-домашнему.

Бульон с лапшой и паста «Болоньезе» за 285 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Список блюд довольно короток, но может регулярно обновляться. Минимальный набор (суп, горячее и напиток) обойдется в 275 рублей. На стойке, правда, было объявление о бизнес-ланче за 248 рублей, но его убрали на моих глазах.

Куриный суп с лапшой порадовал достаточно наваристым бульоном, но немного разочаровал отсутствием чего бы то ни было, кроме лапши. Да и ее было немного. Пасте «Болоньезе» больше подошло бы название «Макароны по-флотски» — повара явно ориентировались именно на это блюдо, а не на соус из Болоньи. Но за 145 рублей требовать большего вряд ли возможно.

Yankee в «Сибгипрошахте»

В маленьком кафе было четыре супа на выбор Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Здание института «Сибгипрошахт» на Фрунзе, 5 не страдает от отсутствия общепита. Здесь давно прописались рестораны и бары, да и в округе их тоже хватает. Тем интереснее было обнаружить на 6-м этаже кафе. Поднявшись на дребезжащем лифте, придется пройти в боковое крыло, уходящее во дворы.

Кафе с геополитически сомнительным названием выглядит довольно мило. Окон, правда, в нем нет — точнее, они остались на кухне.

Куриная отбивная с сыром, солянка и морс в Yankee за 488 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Цены крафтово написаны на доске мелом, но когда видишь чек, это радует мало. По отдельности цены вроде бы невелики, но даже минимальный набор (суп, горячее с гарниром и напиток) выходит почти в 500 рублей. При довольно унылом уровне самой кухни.

City в «черной башне»

Заведение называет себя «бизнес-кафе» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Не особенно изящная, прямо скажем, почти черная башня бизнес-центра на Депутатской справа от оперного театра скрывает еще и огромную столовую под названием City. Расположена она на четвертом этаже, но попасть туда можно, минуя проходную, достаточно просто подняться по отдельной лестнице.

Среди более чем сотни арендаторов кого только нет, но если считать по занимаемой площади, то самая заметная часть «жителей» здесь приходится на компании, связанные с информационными технологиями. Вместе с граффити на стенах и минимальному количеству солнечного света это позволяет поддерживать в заведении атмосферу пионерского киберпанка.

В кафе лучше приходить с дисконтной картой Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Глядя на описание блюд, понимаешь, что заведению приходится принимать во внимание более высокий средний уровень доходов посетителей — то есть их способность пойти обедать куда-то еще. Здесь можно встретить и салат с грейпфрутом и грушей, и треску в кисло-сладком соусе.

Цены, правда, тоже соответствуют. Их тут, кстати, тоже две — для тех, у кого есть дисконтная карта, еда обойдется на 25% дешевле. Узнав, что карты у меня нет, женщина на кассе даже как будто испытала неловкость. Дескать, куда же ты, милый человек, пришел, зачем тебе это всё за полный прайс.

Обед из трех блюд и напитка за 537 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Качество самой еды здесь особых восторгов не вызывает. Сухой свиной фарш в панировке типа «полуфабрикат из супермаркета» под названием «бифштекс», солянка, больше похожая на щи. В общем, довольно средненький столовский уровень с редкими проблесками, да и те достигаются использованием каких-то не совсем банальных продуктов.

Комплект из трех блюд без скидки легко может выйти под 600 рублей, что уже соответствует нормальному бизнес-ланчу в ресторане средней руки. Но, возможно, айтишникам просто лень куда-то еще ходить.

Среди других столовых в бизнес-центрах стоит внимания заведение в БЦ «Восход». Расположена она, правда, в цокольном этаже, а в меню никаких изысков. Зато цены действительно невысоки: комплекс стоит 170 рублей, а три блюда с выбором можно уложить в 250 рублей. При этом качество вполне приличное.

Неплохие отзывы у кафе Mimoza на шестом этаже в БЦ «На Кропоткина». Видов отсюда никаких, но еда на «четверку», при этом обед из трех блюд может стоить меньше 300 рублей. При этом, помимо базовых котлет и гречи, здесь можно встретить то рис с кальмарами, то какую-нибудь котлету по-албански.

Ну а в Академгородке, конечно, нельзя пропустить «Кукурузу». Самая первая находится в «Гусях» (башни Технопарка), но если у вас есть кто-то знакомый в НГУ, то можете попросить его провести вас в университетский филиал. В качестве бонуса ощутите себя на время немного студентом.