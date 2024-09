Вылетела «Птичка»: мурманская килька, баскские пинчос и греческие бугацу — главные открытия лета в новосибирском общепите

«Териберка»: ресторан северной кухни у «Ауры»

«Вино и Греки» и «Грекомания»: греческий фастфуд на «Гастрокорте»

Myluv: кофейня и бар на Семьи Шамшиных

Niceone: кафе и магазин на Красном проспекте

«Птичка by Novikov»

Неожиданный твист сделала группа «Бочкари»: свернула открытый по франшизе Аркадия Новикова ресторан Avocado Queen, чтобы заменить его на второе грузинское кафе «Птичка», которое Новиков решил взять под свое маркетинговое крыло. Теперь это «Птичка by Novikov», что бы это ни значило.

SPATEN в «Галерее Новосибирск»

Новосибирская ресторанная группа NEKO (No Spicy Please, Nuts cafe), закрыв в ТРЦ «Галерея Новосибирск» свое итальянское кафе Via Margarita, решила заменить его на пивной бар под баварским брендом Spaten («лопата» по-немецки). Марку эту с 2022 года производит в России американо-бельгийско-турецкая компания AB InBev Efes, так что продукт этот не зависит от курса рубля и политических сложностей.