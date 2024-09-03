Вылетела «Птичка»: мурманская килька, баскские пинчос и греческие бугацу — главные открытия лета в новосибирском общепите

За лето в Новосибирске открылся десяток заслуживающих внимания заведений Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Это лето было не слишком жарким в плане открытий новых заведений. Нигде не выстраивались очереди, не появилось и ресторанов, в которых стоит бронировать стол за неделю. Но всё равно за последние три месяца в Новосибирске появилось какое-то количество интересных и даже амбициозных проектов. Обозреватель НГС собрал самые яркие открытия лета, чтобы вы не пропустили ничего важного.

«Териберка»: ресторан северной кухни у «Ауры»

В интерьере «Териберки» обыгрывается тема русского севера Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Пожалуй, главное открытие лета. Ресторан с претензией стать новосибирской «Тунгуской» (знаменитое заведение Красноярска, вошло в этом году в десятку лучших ресторанов России по версии Wheretoeat). Правда, в отличие от «Тунгуски», которая для красноярцев пусть далекая, но своя, выбрано было село в Мурманской области.

Пельмени с нельмой, щукой и креветкой за 590 рублей Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В оформлении много северных элементов от живого мха на столах и стенах до северного сияния на пололке. В меню есть попытка сделать упор на северную кухню, хотя «север» трактуется максимально широко: здесь и оленина, и мурманская килька, и муксун. То есть, строго говоря, «Териберка» могла быть открыта в любом российском городе (да и не российском тоже).

«Вино и Греки» и «Грекомания»: греческий фастфуд на «Гастрокорте»

Филимон Лазаров в новой «Грекомании» Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Сразу две точки с уличной греческой едой на Гастрокорте. Сначала «Вино и Греки» открыл владелец целого выводка заведений «Гастрокорта» и других подобных пространств (пельменная «На фарше», «Реберная» и т. д.) Александр Гончаров. А позже к нему присоединился Филимон Лазарос, который в этом году совершил неожиданный дауншифтинг и весной открыл греческое кафе рядом с дамбой Димитровского моста после нескольких лет управления едва ли не самым дорогим рестораном города Mykonos.

Гиросы от «Вина и греков» (слева) и «Грекомании» Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











«Вино и греки» делает ставку на наиболее известные греческие блюда: гирос (греческое название для шаурмы) и сувлаки (небольшие шашлыки). В «Грекомании» выбор пошире, в том числе и за счет позиций, которые публика вряд ли ассоциирует с Грецией: томленые свиные ребра, кольца кальмара и т. д. Зато здесь можно попробовать типичные греческие десерты: бугацу (из слоеного теста) и лукумадес (маленькие пончики в меду).

Myluv: кофейня и бар на Семьи Шамшиных

Заведение работает в двух режимах Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Кофейня и гастробар в новостройке на Семьи Шамшиных. Заведение открыла владельца мясокомбината в Бийске, и получилось довольно сильно и местами вкусно. У заведения два зала с отличающимся оформлением и два режима работы. Днем Myluv представляет собой современную кофейню с завтраками и каким-то количеством блюд, которыми можно перекусить за обедом. А вечером превращается в бар с тапасами, пинчос (маленькие закуски в стиле страны басков), коктейлями и вином.

Сырники с горгонзолой и винной грушей за 420 рублей Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Myluv стал очередным примером компактных заведений, открываемых не на видных местах и трафиковых улицах, а в недавно построенных жилых комплексах и жилмассивах. Идея таких проектов в том, чтобы найти себе клиентов на месте, там, где уже живут люди, зарабатывающие достаточно, чтобы купить квартиру в таком доме. А для остальных заведение станет маленьким секретом, местом для своих.

Niceone: кафе и магазин на Красном проспекте

Кафе на Красном проспекте выполняет также роль шоурума и фирменного магазина Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Кофейня, магазин и немного офис компании, которая выпускает протеиновые батончики, кексы и печенье FitKit. Формально это уже вторая точка под таким названием — первая начала работать еще весной на Вокзальной магистрали, но там речь шла, по сути, о магазине с кофемашиной. На Красном проспекте создатель FitKit Никита Невейко решил открыть полноценное кафе с достаточно пространным меню, где есть и много вариантов для завтраков, и супы, и горячее, и объемные боулы. Все позиции в меню сопровождает КБЖУ (калорийность и содержание белков, жиров и углеводов), то есть прицел сделан на тех, кто следит за своим питанием.

Венская вафля с кремом из рикотты за 480 рублей в кафе Niceone Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Выглядит заведение довольно непривычно. Прямо в средине зала на большом низком столе выложена продукция бренда — так, как будто дело происходит на ярмарке. Но у батончиков есть поклонники, и они уже потянулись в кафе-магазин. Пока, впрочем, особенного столпотворения здесь не заметно. И стоит напомнить, что именно на этой площадке в свое время пыталась разместить свои «Пельмениссимо» и «Чашку кофе» компания Дениса Иванова, но оба закрыла из-за неважных показателей — для Иванова это было первым и пока единственным случаем такого рода.

«Птичка by Novikov»

Посетителей в «Птичке» пока больше, чем в Avocado Queen Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Неожиданный твист сделала группа «Бочкари»: свернула открытый по франшизе Аркадия Новикова ресторан Avocado Queen, чтобы заменить его на второе грузинское кафе «Птичка», которое Новиков решил взять под свое маркетинговое крыло. Теперь это «Птичка by Novikov», что бы это ни значило.

С гастрономической точки зрения перед нами просто очередное заведение на тему кавказской и среднеазиатской кухонь с модными вставками вроде соуса том ям в хинкали и креветок «чкмерули». Для пущей мультикультурности в меню добавлен еще и казахский бешбармак, а в летнем меню был «хачабургер».

В «Птичке» кормят блюдами грузинской кухни Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











При всей кажущейся банальности такого набора заведение явно пользуется большим успехом, чем «Королева Авокадо». Так что с коммерческой точки зрения решение рестораторов вопросов не вызывает. А продукты для кавказско-среднеазиатской кухни не нужно везти из-за границы, так что от курса рубля они не зависят.

SPATEN в «Галерее Новосибирск»

Бар намерен предложить посетителям спортивные трансляции Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Новосибирская ресторанная группа NEKO (No Spicy Please, Nuts cafe), закрыв в ТРЦ «Галерея Новосибирск» свое итальянское кафе Via Margarita, решила заменить его на пивной бар под баварским брендом Spaten («лопата» по-немецки). Марку эту с 2022 года производит в России американо-бельгийско-турецкая компания AB InBev Efes, так что продукт этот не зависит от курса рубля и политических сложностей.

Тюрингские колбаски в бульоне за 480 рублей Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Бар в «Галерее» пока выглядит предельно нейтрально: такие заведения характерны для больших аэропортов, где публику не обязательно завлекать скрупулезно выстроенной атмосферой. На кране — вся линейка бельгийских и немецких марок AB InBev, выпускаемых в России. В меню — предсказуемый набор пивной классики от колец кальмара и колбасок до супа в хлебе и свиных ребер.

Главным конкурентным преимуществом заведения пока видится большой экран, на котором обещают показывать спортивные соревнования. Возможно, место будет востребовано мужчинами, которым лень ходить со своими женами и подругами по магазинам одежды.

PIMS в Ауре

Точка сети PIMS в «Ауре» Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Первая точка московской сети с bubble tea открылась в «Ауре» на самом видном месте: на первом этаже у эскалатора и по пути в гипермаркет. В самой компании, кстати, настаивают на том, что бы ее не ассоциировали только с «пузырьковым» чаем. И действительно, шарики тапиоки там добавляют не во все напитки. В столице бренд имеет в определенной среде почти культовый статус, и в ряде городов, куда он пришел ранее, первые точки собирали внушительные очереди.

В Новосибирске особенного ажиотажа пока не заметно, хотя клиенты у нее есть. Что неудивительно: в Новосибирске уже есть в этом жанре свои сильные игроки, прежде всего Harucha и MEPS. Но, может быть, дело в локации — летом львиная доля потенциальных клиентов таких точек тусуется не в ТЦ, а в «Рестораном дворике», на «Гастрокорте» и в других более свежих точках притяжения.

«Вьетнамки» в «Европейском береге»

В закусочной Pho Nem в микрорайоне «Европейский берег» Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Сразу две точки вьетнамской еды Huong Sen и Pho Nem открылись в июле в микрорайоне «Европейский берег». Судя по всему, вьетнамцы как-то заранее договаривались, потому что заведения расположились в буквальном смысле на разных концах микрорайона. Тем самым конкуренция между ними будет меньше настолько, насколько это вообще возможно.

Кофейня сети «Академия кофе» нового облегченного формата smart Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Появление «вьетнамок» в подобных современных микрорайонах можно считать новым этапом в развитии этого формата, который теперь встал в один ряд с модными кофейнями, крафтовыми барами, винотеками и прочими атрибутами прослойки молодых горожан с доходами выше среднего. В том же «Европейском береге» компанию «вьетнамкам» составили также открывшаяся недавно новая точка сети «Академия кофе» облегченного формата (только с одноразовой посудой и без кухни) и винотека Simple.