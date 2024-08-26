НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +16

5 м/c,

ю-з.

 744мм 70%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61

Ребенок выпал из окна заброшенного дома в Искитиме

Импортозамещение из Сибири
Волна арестов чиновников
90 тысяч жалоб
Кому не сдают квартиры
Супергероиня из Новосибирска
Мы в Telegram
Еда Едем в «Магадан»: в новый ресторан Новикова набирают персонал — зарплаты там доходят до 100 тысяч

Едем в «Магадан»: в новый ресторан Новикова набирают персонал — зарплаты там доходят до 100 тысяч

В Новосибирске заведение по столичной франшизе заработает в торговом центре «Манхэттен»

1 919
10 комментариев

На дверях «Манхэттена» появились баннеры с анонсом открытия нового ресторана

Группа «Бочкари» начала набор персонала в ресторан «Магадан», который должен заработать в Новосибирске до конца года. Заведение открывается по франшизе группы Аркадия Новикова, так же как и уже работающая «Сыроварня».

Вакансии в будущем ресторане «Магадан» появились в сервисе HeadHunter вчера, 25 августа. Вакансии размещены ООО «Компания М», которое ищет сотрудников сразу по семи позициям: бухгалтер, менеджер смены, официант, бармен и т. д. Больше всего в компании готовы плотить менеджеру смены (от 97 тыс. рублей), самая маленькая нижняя планка доходов указана у бармена, бухгалтера и менеджера по закупкам (60 тыс. рублей).

По данным Rusprofile, совладельцем и генеральным директором ООО «Компания М» является Тимур Брегадзе — совладелец и руководитель ряда предприятий, которые управляют заведениями группы «Бочкари». Помимо одноименных семейных ресторанов, в нее входит открытая по франшизе «Сыроварня» (по франшизе Аркадия Новикова) и два грузинских ресторана «Птичка». «Бочкари» также открывали в Новосибирске еще одно заведение по новиковской франшизе — Avocado Queen, но в этом году этот проект был свернут. Вместо него заработала вторая точка под названием «Птичка», которую Новиков решил взять под свое крыло. Оно называется теперь «Птичка by Novikov».

Изначально «Магадан» — проект рестораторов Аркадия Новикова и Антона Пинского, первое заведение открылось еще в 1998 году. Концепция предполагает упор на морепродукты и рыбу, в большом зале регулярно звучит живая музыка и проводятся концерты. Собственные рестораны Новикова и Пинского работают в Москве (четыре) и Геленджике. По франчайзингу заведения открыты в Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

О планах открыть в Новосибирске «Магадан» владельцы бренда говорили еще в 2019 году, после открытия «Сыроварни». Информация о том, что проект всё же вышел в стадию реализации, появилась в «Континенте Сибирь» еще в июне этого года. Тогда Григорий Брегадзе сообщил изданию, что заведение откроется в торгово-офисном центре «Манхэттен».

«Манхэттен» — это комплекс из четырех зданий на перекрестке проспекта Димитрова и улицы Ленина, он включает в себя четырехэтажный торговый центр, четырехэтажный бизнес-центр, многоуровневый паркинг и недостроенную 23-этажную офисную высотку. На дверях и окнах будущего ресторана уже появились баннеры с анонсом и объявлениями о найме персонала. Судя по 2ГИС, больше арендаторов в этом корпусе «Манхэттена» сейчас нет.

Стоимость трапезы из трех блюд (закуска, суп и горячее) без алкоголя в московском «Магадане» легко может превысить 3000 рублей. Для тех же, кто такие заведения вряд ли себе сможет позволить, в центре Новосибирска, в подвале здания Облпотребсоюза недавно заработала демократичная столовая, к разработке меню которой приложил шеф-повар, работавший ранее в новосибирском отеле Marriott.

ПО ТЕМЕ
Ресторан Зарплаты Аркадий Новиков
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Картавый
26 августа 2024, 14:58
Почему ресторан московский, цены московские, а зарплаты новосибирские?
ПРО
26 августа 2024, 15:20
"зарплаты там доходят до 100 тысяч" - отличная антиреклама!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Serg,48

daltonik83,41

Людмила,56

Сергей,38

М,36

Николай,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление