Едем в «Магадан»: в новый ресторан Новикова набирают персонал — зарплаты там доходят до 100 тысяч

На дверях «Манхэттена» появились баннеры с анонсом открытия нового ресторана Источник: Стас Соколов \NGS.RU











Группа «Бочкари» начала набор персонала в ресторан «Магадан», который должен заработать в Новосибирске до конца года. Заведение открывается по франшизе группы Аркадия Новикова, так же как и уже работающая «Сыроварня».

Вакансии в будущем ресторане «Магадан» появились в сервисе HeadHunter вчера, 25 августа. Вакансии размещены ООО «Компания М», которое ищет сотрудников сразу по семи позициям: бухгалтер, менеджер смены, официант, бармен и т. д. Больше всего в компании готовы плотить менеджеру смены (от 97 тыс. рублей), самая маленькая нижняя планка доходов указана у бармена, бухгалтера и менеджера по закупкам (60 тыс. рублей).

По данным Rusprofile, совладельцем и генеральным директором ООО «Компания М» является Тимур Брегадзе — совладелец и руководитель ряда предприятий, которые управляют заведениями группы «Бочкари». Помимо одноименных семейных ресторанов, в нее входит открытая по франшизе «Сыроварня» (по франшизе Аркадия Новикова) и два грузинских ресторана «Птичка». «Бочкари» также открывали в Новосибирске еще одно заведение по новиковской франшизе — Avocado Queen, но в этом году этот проект был свернут. Вместо него заработала вторая точка под названием «Птичка», которую Новиков решил взять под свое крыло. Оно называется теперь «Птичка by Novikov».

Изначально «Магадан» — проект рестораторов Аркадия Новикова и Антона Пинского, первое заведение открылось еще в 1998 году. Концепция предполагает упор на морепродукты и рыбу, в большом зале регулярно звучит живая музыка и проводятся концерты. Собственные рестораны Новикова и Пинского работают в Москве (четыре) и Геленджике. По франчайзингу заведения открыты в Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

О планах открыть в Новосибирске «Магадан» владельцы бренда говорили еще в 2019 году, после открытия «Сыроварни». Информация о том, что проект всё же вышел в стадию реализации, появилась в «Континенте Сибирь» еще в июне этого года. Тогда Григорий Брегадзе сообщил изданию, что заведение откроется в торгово-офисном центре «Манхэттен».

«Манхэттен» — это комплекс из четырех зданий на перекрестке проспекта Димитрова и улицы Ленина, он включает в себя четырехэтажный торговый центр, четырехэтажный бизнес-центр, многоуровневый паркинг и недостроенную 23-этажную офисную высотку. На дверях и окнах будущего ресторана уже появились баннеры с анонсом и объявлениями о найме персонала. Судя по 2ГИС, больше арендаторов в этом корпусе «Манхэттена» сейчас нет.