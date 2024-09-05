Жимолость вне закона: 7 ягод, которые нельзя собирать

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Жимолость жимолости рознь. Существует более 200 видов этого растения. Среди них лишь несколько можно есть — чаще всего в пищу идет жимолость съедобная, жимолость алтайская и жимолость камчатская.

Отличить съедобную от ядовитой жимолости легко: пригодная в пищу ягода обладает темным оттенком: синим, фиолетовым или почти черным. А вот красные или оранжевые ягоды приносит только ядовитая жимолость.

Голубая жимолость съедобна (но собирать ее незаконно сразу в нескольких регионах России) Источник: Wikipedia.org

В Красную книгу России занесено сразу две жимолости: первая, этрусская, растет на юге страны, в Краснодарском крае, на побережье Черного моря. Ее ягоды округлые, вишнево-красного цвета — а значит, ядовитые, так что их собирать не только незаконно, но и опасно для здоровья.

Такие ягоды есть нельзя — они ядовитые Источник: Wikipedia.org

А вот жимолость Толмачева, также включенная в Красную книгу, плодоносит черными сочными ягодами. К счастью, растет она только на Сахалине, так что, если вы живете там, лучше не собирайте жимолость.