Жимолость вне закона: 7 ягод, которые нельзя собирать

Пока снег не начал застилать землю, у любителей ягод есть время, чтобы набрать себе запасов на зиму. Но вряд ли, отправляясь в лес с корзинкой, кто-нибудь думает о том, что за сбор некоторых растений грозит серьезное наказание. Чтобы не отправиться с опушки прямо в суд, рассказываем о ягодах, которые охраняются законом.
- Женьшень
- Жимолость
- Княженика
- Шикша
- Вишня степная
- Морошка
- Клюква мелкоплодная
- А что будет, если собрать
- Опрос
Женьшень
О целебных свойствах женьшеня знают уже столетия. Таблетки и настойки с этим растением продаются в аптеках по всей России: их принимают для повышения работоспособности и устойчивости организма, помощи при общей слабости и плохой памяти, а также как средство от импотенции.
Лекарства делают из корня женьшеня — обычно он достигает до 25 сантиметров в длину и напоминает фигуру человека. Но также в ход идут и ягоды растения: они активно продаются на различных маркетплейсах.
А вот самим собирать ягоды женьшеня не стоит — растение занесено в Красную книгу и находится под охраной государства. Так что если вы найдете ягоды женьшеня в лесу — советуем обходить их стороной. Женьшень настоящий входит в перечень особо охраняемых растений — так что за его сбор грозит уголовная ответственность.
Жимолость
Жимолость жимолости рознь. Существует более 200 видов этого растения. Среди них лишь несколько можно есть — чаще всего в пищу идет жимолость съедобная, жимолость алтайская и жимолость камчатская.
Отличить съедобную от ядовитой жимолости легко: пригодная в пищу ягода обладает темным оттенком: синим, фиолетовым или почти черным. А вот красные или оранжевые ягоды приносит только ядовитая жимолость.
В Красную книгу России занесено сразу две жимолости: первая, этрусская, растет на юге страны, в Краснодарском крае, на побережье Черного моря. Ее ягоды округлые, вишнево-красного цвета — а значит, ядовитые, так что их собирать не только незаконно, но и опасно для здоровья.
А вот жимолость Толмачева, также включенная в Красную книгу, плодоносит черными сочными ягодами. К счастью, растет она только на Сахалине, так что, если вы живете там, лучше не собирайте жимолость.
Некоторые сорта ягоды внесены в региональные Красные книги: например, жимолость голубую нельзя собирать в Тверской, Ярославской и Ленинградской областях.
Княженика
Княженика, она же малина арктическая, вот уже сотни лет остается одной из самых вкусных лесных ягод. По легенде, свое название ягода получила, потому что ее особенно сильно любили дети князей.
Чаще всего ягода встречается на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Растет княженика в лесу, на лугах, на берегу ручьев и рек. По виду она точь-в-точь выглядит как малина.
Только вот собирать княженику разрешено далеко не во всех регионах России. В Московской, Челябинской, Ярославской, Тверской, Новгородской, Нижегородской и Ивановской областях, а также на Алтайском крае и в Башкортостане ягода занесена в Красную книгу.
Шикша
Шикша, или водяника, — очень вкусная ягода, которую ценят и любят в основном в северной половине России и в Западной Сибири, где она растет активнее всего.
Внешний вид водяники напоминает чернику — темные сочные ягоды растут преимущественно среди лишайников и мхов, а также в сосновых лесах. На вкус шикша немного пресная с ноткой кислинки, но из нее получаются отличные компоты и варенья.
Собирать ягоду можно далеко не везде — Шикша охраняется законом в Ивановской, Кировской, Нижегородской и Ярославской областях.
Вишня степная
Вишня степная — дикий и более суровый сорт привычных нам черешни и вишни обыкновенной. В отличие от видов, продающихся в магазинах, степная вишня отличается ягодами меньшего размера, довольно кислыми и немного терпкими. Зато это дерево способно выстоять в лютых морозах и расти в диких местах.
В естественной среде вишню степную можно найти по всей России — от европейской части страны и до предгорий Алтая. Но в некоторых регионах ее сбор запрещен. Вишня степная занесена в Красную книгу Рязанской, Тюменской, Московской областей, а также Чувашской Республики и Калмыкии.
Морошка
Морошка — родственница малины, которая растет «наоборот». Пока все ягоды появляются сначала зелеными, а затем краснеют, морошка сразу же становится красной, а во время созревания приобретает янтарный цвет.
Вкус у морошки умеренно сладкий, с легкой кислинкой и небольшой терпкостью. Некоторые гурманы чувствуют в ягоде привкус спелой груши, абрикосов и меда.
В дикой природе морошка растет в моховых и кустарниковых тундрах, заболоченных лесах и на торфяных болотах. Встретить ягоду можно в средней полосе европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Морошка внесена в Красную книгу Челябинской, Ленинградской, Свердловской и Московской областей.
Клюква мелкоплодная
Клюква мелкоплодная встречается по всей России: растение очень любит влагу, поэтому отыскать его можно в заболоченных лиственных лесах, сфагновых болотах и топях.
На вкус ягоды клюквы мелкоплодной горьковато-кислые, но съедобные. Но собирать ее точно не стоит в Калужской, Рязанской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Тульской, Костромской и Московской областях, а также в Чувашской и Удмуртской Республиках и Башкортостане. Во всех этих регионах растение внесено в Красную книгу.
А что будет, если собрать
Закон, ограничивающий сбор растений и грибов в лесу, вступил в силу еще 12 октября прошлого года. С тех пор граждане могут понести наказание за сбор или уничтожение растений и грибов, охраняемых государством.
За незаконную добычу, сбор или оборот особо ценных растений, которые входят в специальный перечень, грозит уголовная ответственность с максимальным штрафом до 3 миллионов рублей и лишением свободы до девяти лет.
Если растения нет в перечне, но оно находится под угрозой исчезновения и внесено в Красную книгу, то наказание окажется куда мягче. За добычу, хранение, перевозку, сбор, содержание, приобретение либо продажу таких растений граждан ждет административная ответственность и штраф до пяти тысяч рублей. Должностные лица заплатят до двадцати тысяч рублей, а юридические — до одного миллиона.