«Чтобы не пьянеть...»: диетолог назвала работающие советы, которые понадобятся всем в новогоднюю ночь

— Чтобы не пьянеть в новогоднюю ночь, нужно соблюдать умеренность при употреблении алкоголя или совсем от него отказаться. Как закуску рекомендую белковую пищу: нежирное мясо, рыбу, язык, холодец. К ним обязательно добавить овощную тарелку и много зелени. Из напитков лучше всего вода с лимоном. А вот жирную еду и большое количество сладостей не рекомендую, — объяснила диетолог.