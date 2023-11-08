Эти 5 овощей быстрее всего снизят холестерин. Они есть у вас в холодильнике?

Холестерин — вредный или полезный

Вообще, холестерин — строительный материал для клеточных мембран человеческого организма и важный элемент для работы нервной системы. Также он участвует в воспроизведении витамина D (привет, нормальный рост и крепкие кости), используется для синтеза многих мужских и женских половых гормонов. Это если говорит о холестерине «хорошем», диетическом.

— Хотя некоторые люди более чувствительны к диетическому холестерину, чем другие, в целом в здоровую диету можно включить продукты, богатые питательными веществами и холестерином, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина.