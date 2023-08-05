«Простой бабушкин способ»: опытная сборщица грибов поделилась рецептом идеального маринада (сохраняйте)

— Какие мне только маринады мне не давали знакомые, и в интернете я смотрела. Все-таки вернулась к этому простому бабушкиному способу, ничего лучше так и не пробовала. Этим способом можно закручивать не только грибы, но и помидоры, огурцы, кабачки, овощные и грибные смеси. Хранить можно где угодно: в подвале, темнушке, просто на улице, если в теплом регионе — и на полу, и где хотите. Ничего с банкой не будет. Кстати, можно приготовить и сразу поесть. Выжидать, когда настоится, не нужно. А если на хранение поставите — 5–7 лет без проблем простоит, — рассказала Валентина Метальникова нашим коллегам из NGS24.RU.