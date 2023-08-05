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«Простой бабушкин способ»: опытная сборщица грибов поделилась рецептом идеального маринада (сохраняйте)

Это грибное лакомство может храниться 5–7 лет. Но вы его съедите гораздо раньше

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Малафеев / NGS24.RU

Валентина Метальникова любит не только собирать грибы, но и заготавливать их на зиму. Пенсионерка перепробовала множество маринадов, но остановилась на одном — в молодости этот рецепт ей рассказала бабушка лучшей подруги. Такой метод засолки любительницу грибов еще ни разу не подводил. В коротком видео, которое опубликовано чуть выше, смотрите пошаговый способ маринования грибов (он вас точно не разочарует).

— Какие мне только маринады мне не давали знакомые, и в интернете я смотрела. Все-таки вернулась к этому простому бабушкиному способу, ничего лучше так и не пробовала. Этим способом можно закручивать не только грибы, но и помидоры, огурцы, кабачки, овощные и грибные смеси. Хранить можно где угодно: в подвале, темнушке, просто на улице, если в теплом регионе — и на полу, и где хотите. Ничего с банкой не будет. Кстати, можно приготовить и сразу поесть. Выжидать, когда настоится, не нужно. А если на хранение поставите — 5–7 лет без проблем простоит, — рассказала Валентина Метальникова нашим коллегам из NGS24.RU.

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