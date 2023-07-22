«Небольшого размера и страшненькая»: как выбрать вкусные дыни и арбузы и где растут самые сладкие — секреты продавцов

Конец июля — лучшее время, чтобы наслаждаться фруктами. Наступает пора арбузов и дынь, появляются «поздние» ягоды. Правда, всегда есть вероятность наткнуться на неспелый или несладкий плод. Корреспонденты НГС прошлись по нескольким фруктово-овощным точкам и узнали, как не ошибиться при выборе представителей бахчевых культур и какие ягоды уже можно найти на прилавках.
Октябрьский рынок
На Октябрьском рынке основная торговля идет внутри павильона — продают мясо. Но рядом можно найти несколько ларьков с фруктами и овощами. В одном из них уже 30 лет работает Светлана, которую коллега называет «монстром продаж».
Светлана продает арбузы из Казахстана, цена за килограмм — 55 рублей. Чтобы выбрать хороший арбуз, женщина советует обращать внимание на звучание и корочку.
— Звук должен быть такой, будто вы стучите по пустому ведру: глухой, но в то же время звонкий, — объясняет она. — Еще смотрят на толщину корочки: чем она тоньше, тем водянистее арбуз. Если по ощущениям он похож на волейбольный мяч, значит толстокорый и сладкий.
Рядом с арбузами лежат и дыни «торпеда». Чтобы отыскать сладкую, нужно потрогать ее за «носик»: если он мягкий, лакомство будет вкусным. Тем, кто любит твердые дыни, но не хочет нарваться на пресную, нужно смотреть на шероховатости — по словам Светланы, их рисунок должен быть крупным.
При выборе дыни «колхозница» ориентируемся на размер и внешний вид. Лучший вариант — не сильно крупная и «страшненькая». Как объясняет продавщица, чем полосатее дыня — тем она вкуснее.
Прилавки пестрят и ягодой: смородиной, клубникой, жимолостью. Несколько дней назад появилась первая малина, ведерко стоит 500 рублей. Рядом можно увидеть и алтайскую вишню. Параллельно Светлана предлагает попробовать один из сортов домашней клубники — «розовый фламинго». Удовольствие сладкое, но недешевое — 1000 рублей за небольшое ведро.
«Мир фруктов»
В магазине на Московской продавец Ашим советует выбирать арбузы по хвостику — он должен быть сухой. Если конец вытянутый и зеленый только до половины, то плод будет неспелым. В этой точке арбузы привезены из Киргизии, их стоимость — 55 рублей за килограмм.
Чтобы отыскать сладкую дыню «колхозница», нужно ее понюхать. По словам мужчины, чем насыщеннее запах, тем ярче вкус. Самая вкусная «торпеда» — мягкая.
«Дзенфрут»
В следующей локации нашего путешествия работает продавец Хаер. Магазин небольшой, но уже на входе покупателей встречают лежащие в несколько рядов арбузы. В этой точке они привезены с юга России — из Дагестана. Цена за килограмм — 60 рублей.
Главный критерий для вкусного плода — наличие солнца, поэтому самые сладкие арбузы сегодня идут из Ирана. Но их сезон начинается в мае и заканчивается, по идее, в первой половине июня. Стоят они немало — от 130 рублей за килограмм.
В середине августа на прилавках появляются арбузы из Астрахани. Но, по словам продавца, в последние 5 лет они не радуют вкусом.
— По покупаемости уходят на самое последнее место. Ни разу не было, чтобы астраханский арбуз по сладости был хотя бы как Казахстан. На внешний вид они одинаковые, но по вкусу вообще другое, — объяснил он.
В Средней Азии арбузы выбирают по звучанию. Как отмечает Хаер, это единственный правильный вариант. Звук должен быть с «отдачей» — бить в обе руки, которые держат арбуз. Если он глухой — это не признак испорченности. Скорее всего, внутри арбуз мягкий и «сахарный», как вата.
Дыня «колхозница» бывает разных сортов: высшего, первого и второго. Но отличаются они не сильно: высший слаще, но ненамного. Этот вид также более гладкий, остальные покрываются сетками. Пока с прилавков не пропадет урожай из Узбекистана, «колхозница» будет дорожать. По словам продавца, на днях цена была 90 рублей, потом возросла до 95.
Скоро также появятся дыни из Казахстана, но они будут менее сладкими.
На что обращать внимание при выборе арбуза — кратко
Страна производства. Самые сладкие везут из Ирана, их сезон — май — начало июня. В разгар спелости — июль-август — можно купить вкусные арбузы из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Республики Дагестан.
Звук. При ударе арбуз должен «отдавать» в обе руки. Лучшее звучание — среднее между глухим и звонким. Если оно будет приглушенным — скорее всего, плод немного переспелый и мягкий внутри.
Хвостик. Суховатый кончик — не самый надежный, но еще один из критериев спелости.
Корочка. Нужно опираться на свои ощущения. Если арбуз гладкий и при касании напоминает волейбольный мяч — он будет толстокорым и сладким.
Как отыскать вкусную дыню — кратко
Сорт «торпеда». «Носик» дыни должен быть мягким. Если хочется не тающее во рту, а твердое лакомство — смотрим на рисунок: у сладкой «торпеды» он крупный и шероховатый.
Сорт «колхозница». Главные критерии — запах и размер. Дыню лучше брать небольшого размера с ярко выраженным запахом. Рисунок на «Колхознице» зависит от вида, в основном линии и сетки не влияют на вкус.
Ранее мы рассказывали, чем полезен арбуз и как правильно его хранить.