«Небольшого размера и страшненькая»: как выбрать вкусные дыни и арбузы и где растут самые сладкие — секреты продавцов

Октябрьский рынок

На Октябрьском рынке основная торговля идет внутри павильона — продают мясо. Но рядом можно найти несколько ларьков с фруктами и овощами. В одном из них уже 30 лет работает Светлана, которую коллега называет «монстром продаж».

Светлана продает арбузы из Казахстана, цена за килограмм — 55 рублей. Чтобы выбрать хороший арбуз, женщина советует обращать внимание на звучание и корочку.

— Звук должен быть такой, будто вы стучите по пустому ведру: глухой, но в то же время звонкий, — объясняет она. — Еще смотрят на толщину корочки: чем она тоньше, тем водянистее арбуз. Если по ощущениям он похож на волейбольный мяч, значит толстокорый и сладкий.