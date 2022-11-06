Врачи назвали 20 продуктов, которые могут привести к подагре
Разбираемся, как ей можно заболеть и что делать, чтобы она не развилась
Подагра — болезнь чертовски неприятная. И это еще мягко говоря. Это заболевание может значительно испортить жизнь ее обладателям и привести к мучительным приступам. Как проявляется подагра, какие продукты к ней наверняка приведут и что со всем этим делать, нам рассказали врачи.
Что такое подагра?
Подагра появляется из-за нарушения обмена веществ, в результате чего начинается отложение солей. Грубо говоря, это такой чрезвычайно болезненный симптом переизбытка мочевой кислоты в организме. Образуется она у нас вполне самостоятельно благодаря обмену веществ и поступлению в организм пуринов: органических соединений, которые содержатся, например, в ДНК. То есть абсолютно в любой пище. Но в некоторых продуктах пуринов особенно много.
Как можно заболеть подагрой?
Подагра больше мужская болезнь — они страдают ей в несколько раз чаще, чем женщины. Причем стартовать болезнь может уже в 25–35 лет. В то время как у женщин подагра раньше менопаузы обычно не развивается. Тех, кто подвержен подагре больше остальных, перечислила эндокринолог Зухра Павлова:
- те, кто ест слишком много пищи, богатой пуринами;
- люди с ишемической болезнью сердца, высоким давлением, метаболическим синдромом, хронической почечной недостаточностью, некоторыми заболеваниями крови, псориазом;
- те, кто на постоянной основе принимает некоторые мочегонные препараты, циклоспорины (иммунодепрессанты при пересадке органов), аллопуринол (это препарат, который назначают при повышенной мочевой кислоте, и он способствует образованию камней), а также принимающие аспирин 2 грамма в сутки;
- люди с генетическими особенностями — когда не хватает ферментов, расщепляющих мочевую кислоту, или белков, которые ее переносят.
Как проявляется подагра?
— Подагру можно спутать с ревматическим артитом, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Распухшие, болезненные суставы, особенно на ногах. Кожа над пораженным суставом краснеет, становится гладкой. В развитом состоянии образуются тофусы — узелки белого или желтого цвета с крошковидным, творожистым содержимым. Они бывают даже на ушах, не только над суставами. Но задолго до внешних проявлений появляются первые приступы мучительной боли. Боли от подагры не унимаются никакими болеутоляющими. Они случаются ночью или под утро, могут сопровождаться лихорадкой, но, как правило, в течение дня проходят. Люди считают, что излечились, но это не так — надо срочно к врачу.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Какие продукты приводят к подагре?
Еще одно название подагры — «королевская болезнь». Такое прозвище она получила из-за того, что давным-давно была особенностью коронованных особ, которые могли позволить себе и жирное мясо, и копчености, и разные деликатесы. Сегодня продуктовая корзина, которая способствует подагре, этим списком не ограничивается.
Согласитесь, список продуктов, которые могут «подарить» нам подагру, выглядит как меню ресторана. Вытирая скупые слезы гастроэнтузиастов, остановимся на некоторых позициях подробнее. Взять те же сосиски. К ним у врачей вообще тьма нареканий. В идеале их вообще советуют обходить стороной из-за угрозы онкозаболеваний. Но если воздержаться не получается, помните, что из-за высокого содержания соли, насыщенных жиров и холестерина сосиски не рекомендуют людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как атеросклероз и гипертоническая болезнь. А фосфаты в составе сосисок нежелательны при подагре и мочекаменной болезни.
— Опять же мы должны понимать — натуральные сосиски или магазинные. Магазинные как врач-диетолог я рекомендовать не могу, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Натуральные сосиски могут быть противопоказаны пациентам с сердечной недостаточностью, если в составе много соли (натрия), с патологией почек, пациентам с подагрой, пациентам с фенилкетонурией.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
— Из небелковых продуктов особенно способствуют производству мочевой кислоты алкогольные напитки, пиво — вообще табу, — добавляет эндокринолог Зухра Павлова. — Подслащенные напитки и соки — в них очень много фруктозы. Не надо ежедневно давить из ягод и фруктов сок. В ягодах ценно всё, даже клетчатка, которая при переработке в сок остается в жмыхе. Употребляя соки, мы банально переедаем: в одном стакане яблочного сока 2–3 яблока, это дневная норма. А, как правило, пьем мы не один стакан. Соки, даже свежевыжатые, в ежедневном режиме — это короткий путь к подагре.
Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
Можно попробовать заменить соки смузи, но это тоже не самый верный выход (хотя, безусловно, так будет немного полезнее). Да, в смузи есть клетчатка, которая затрудняет поступление простых углеводов в кровь. Но это всё еще продукт, который не требует жевания. А для фруктов и ягод пережевывание и смачивание слюной очень важны. Без этого мы пропускаем необходимую фазу пищеварения. Вердикт врачей: пить соки и смузи можно, но помните, что это десерт, и считайте каждый стакан.
Если же у вас уже есть подагра, то никакое жевание не поможет. Людям с этим заболеванием вообще надо очень аккуратно есть фрукты и ягоды: мочевая кислота из фруктозы вырабатывается в большом количестве, и они могут вызвать болезненный приступ. Кроме того, фруктоза, съедаемая в избытке, способствует жировому перерождению печени, а это само по себе будет стимулировать производство мочевой кислоты собственной печенью.
Что делать, чтобы не развилась подагра?
У здорового человека мочевая кислота хорошо выводится через почки и ЖКТ, поэтому любые проблемы с ними могут вызывать и проблемы с ее выводом. Поэтому надо соблюдать питьевой режим. Вода поможет вывести мочевую кислоту и снизить угрозу подагры. Кроме того, помните, что для нормальной моторики пищеварительного тракта надо, чтобы к нему приливала кровь (это достигается подвижностью), а содержимое было достаточно мобильным, то есть содержало нормальное количество воды и было правильной консистенции, а этого не добиться без овощей и зелени в меню.