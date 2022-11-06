Врачи назвали 20 продуктов, которые могут привести к подагре

Подагра — болезнь чертовски неприятная. И это еще мягко говоря. Это заболевание может значительно испортить жизнь ее обладателям и привести к мучительным приступам. Как проявляется подагра, какие продукты к ней наверняка приведут и что со всем этим делать, нам рассказали врачи.



Что такое подагра?

Подагра появляется из-за нарушения обмена веществ, в результате чего начинается отложение солей. Грубо говоря, это такой чрезвычайно болезненный симптом переизбытка мочевой кислоты в организме. Образуется она у нас вполне самостоятельно благодаря обмену веществ и поступлению в организм пуринов: органических соединений, которые содержатся, например, в ДНК. То есть абсолютно в любой пище. Но в некоторых продуктах пуринов особенно много.

