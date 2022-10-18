Чем безопасно заменить сахар? Отвечают врачи

В погоне за здоровьем мы то и дело отказываемся от каких-то продуктов, и в этой битве за ЗОЖ одним из первых падает сахар. Те, кто не хочет отказываться от сладкой жизни, тянутся за сахарозаменителями, но у большинства таких пособников сладости, как выяснилось, есть свои недочеты и даже противопоказания. А вот безопасных заменителей оказалось не так много.



В первую очередь специалисты обращают внимание на то, что выбор сахарозаменителя зависит от причин, по которым вы за ним потянулись: сахарный диабет, лишний вес или вам просто так захотелось позаботиться о здоровье на всякий случай. Например, если вы открыли сезон охоты за стройностью, нужны сахарозаменители с нулевой калорийностью. Да и то лучше всего первым делом посоветоваться с врачом, а не идти к полкам магазинов. Может быть, смысла убирать сахар из рациона вообще нет.

