Чем безопасно заменить сахар? Отвечают врачи
Как оказалось, выбор не такой уж большой
В погоне за здоровьем мы то и дело отказываемся от каких-то продуктов, и в этой битве за ЗОЖ одним из первых падает сахар. Те, кто не хочет отказываться от сладкой жизни, тянутся за сахарозаменителями, но у большинства таких пособников сладости, как выяснилось, есть свои недочеты и даже противопоказания. А вот безопасных заменителей оказалось не так много.
В первую очередь специалисты обращают внимание на то, что выбор сахарозаменителя зависит от причин, по которым вы за ним потянулись: сахарный диабет, лишний вес или вам просто так захотелось позаботиться о здоровье на всякий случай. Например, если вы открыли сезон охоты за стройностью, нужны сахарозаменители с нулевой калорийностью. Да и то лучше всего первым делом посоветоваться с врачом, а не идти к полкам магазинов. Может быть, смысла убирать сахар из рациона вообще нет.
— Если в рационе соблюдена норма калорий, белка и необходимых витаминов, неважно, из каких источников вы берете остальные калории. Они могут быть как из «медленных» углеводов (крупы, овощи), так и из «быстрых», то есть из сахара, — объясняет врач Виктория Яблокова.
Виктория Яблокова — врач, анестезиолог-реаниматолог, фитнес-тренер, нутрициолог
Да и сахарозаменители бывают разные. В состав одних входят сахарин, ксилит, цикламат, которые могут вызвать расстройство желудка, если злоупотреблять сахарозаменителем, в других — фруктоза.
— Фруктоза — один из самых распространенных моносахаридов наравне с глюкозой, которая служит источником энергии для организма, — говорит врач-диетолог Оксана Выдря. — Однако, в отличие от нее, фруктоза почти полностью поглощается клетками печени и превращается в свободные жирные кислоты, которые могут приводить к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов
— Известно, что избыток фруктозы, поступающей с пищей, метаболизируется в клетках печени и активирует биосинтез большого количества жирных кислот, — добавляет врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Это ускоряет накопление жира и приводит к быстрому развитию жировой болезни печени, нарушению обмена холестерина и липидов, особенно у групп риска — пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, при избыточном весе и ожирении.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта
Выбирая сахарозаменитель, врачи в первую очередь советуют обратить внимание на стевию. Ее экстракт в 300 раз слаще сахара, а калорийность равна нулю. Стевия совсем не участвует в углеводном обмене, и у нее нет никаких ограничений для применения.
— На сегодня доказан вред различных сахарозаменителей. Единственный сахарозаменитель, вред которого не доказан, — стевия, — говорит диетолог Ирина Татарникова. — Но нужно смотреть состав. Следите, чтобы в стевии не было других добавок — искусственных сахарозаменителей, фруктозы и прочих.
Ирина Татарникова — эндокринолог, диетолог Областного центра клинической диетологии и коррекции веса, ассистент кафедры госпитальной терапии НГМУ
Еще одним подходящим сахарозаменителем врачи называют эритрол. Он подойдет тем, кому стевия покажется горькой. Эритрол не такой сладкий, но может полностью заменить сахар. И, в отличие от стевии, в нем есть немного калорий — примерно 20 на 100 грамм. Кроме того, у стевии и эритрола есть два огромных достоинства. Во-первых, от них не бывает кариеса. Во-вторых, они не вызывают вздутия живота, как сахар и другие заменители.
Впрочем, и сахар окончательно списывать со счетов тоже не стоит. Если только у вас нет к нему противопоказаний. Однажды мы уже выяснили, что сахар не так страшен, как его малюют, а связывать с ним лишний вес точно не стоит.