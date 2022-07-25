Страх и ненависть на Троллейке: тестируем закусочную, которую обворовали четыре раза за месяц
Улица Новосибирская — настоящий символ города во всей его красе
Небольшая закусочная в спальном районе Новосибирска за месяц подверглась вторжению воров четыре раза. Их действия были сняты камерой внутреннего наблюдения, но задержать воришек удалось только после того, как они залезли еще и в пивной магазин. Обозреватель и фотокорреспондент НГС посетили злополучное заведение.
Улица Новосибирская, на которой расположена закусочная Kuru, в длину всего чуть больше 700 метров. С одной стороны она упирается в построенный у железнодорожных путей гаражный комплекс, с другой — в супермаркет Spar, за которым начинается частный сектор. Кругом советские девятиэтажки.
Kuru арендует помещение в длинной галерее павильонов с двумя десятками магазинов и точек общепита: аптека, супермаркет, пиццерия, магазин товаров для животных
Заведение открылось в октябре 2020 года и выглядит довольно самонадеянной попыткой конкурировать с вездесущей KFC. Здесь та же курятина в кляре, разве что соусы разнообразней и порции побольше. Хотя конкурировать с куриным гигантом заведению помогает отсутствие его точек поблизости. Ближайшее кафе KFC работает на Станционной, за железнодорожными путями. Владельцы Kuru пытались расширять бизнес, открыв заведение в похожем павильоне на Кошурникова, но долго оно там не продержалось.
На двери закусочной деревянная нашлепка, которую можно даже принять за элемент дизайна. Лишь внутри понимаешь, что это просто закрытая древесноволокнистой плитой часть отсутствующего стекла.
Сначала воры разбили стекло на дверях, потом, увидев, что «прокатило», выбили наскоро приделанную на его место фанерку. Потом еще раз. После того как плиту зафиксировали еще и деревянными плашками, снова пришедшие в кафе, как в магазин, «романтики с большой дороги» попытались влезть внутрь через окно, но их спугнул работник точки с шаурмой напротив. Взяли воришек только после того, как они попытались ограбить пивной магазин. Как говорится, пацаны шли к успеху, но недолго. Самое обидное, что едва ли не половина ущерба — это не украденная курятина, а сломанная дверь.
Заказываем с фотографом — я бургер кимчи, он — упаковку с острыми крыльями. В зале никого, за стойкой человека три. Существенная часть заказов здесь приходится на доставку, но днем в будни вообще немноголюдно, народ если и собирается, то к вечеру.
Бургер неплох — у него вкусная булка, большая куриная котлета и промаринованные особым образом огурцы. Правда, всё это непросто удержать в руках — внутренность бургера норовит выскользнуть куда-то вбок. Обещанная кимчи ощущается в каком-то очень смягченном виде, хотя общее ощущение необычное. Но штука, конечно, на любителя. Такое может пользоваться успехом в каком-нибудь гастромаркете, но в спальном районе нужно что-то попроще. Панировка крыльев тоже отличается, но это просто другой вкус — хуже он или лучше, вопрос личных пристрастий.
В общем Kuru — хоть и клон KFC, но со своими нюансами. Любители жареной курятины могут временами заглядывать сюда даже при наличии оригинала под боком. Просто для разнообразия. Ну, конечно, если очередные любители куриных полуфабрикатов не унесут оттуда опять все заготовки.
Воришек, кстати, поймали — ими оказались молодые люди лет двадцати. Но станет ли от этого работа на Новосибирской безопасней — большой вопрос. Большое скопление «коммерсантов» привлекает лихих людей. Особенно если у этих людей не хватает пока фантазии на что-то большее, чем обносить киоски с едой.
На этой неделе у нас выходил материал еще об одном интересном заведении. Здесь, правда, обошлось без криминала — речь идет о шашлычной с самым высоким рейтингом в 2ГИС. Субъективное мнение обозревателя НГС том, насколько этот рейтинг соответствует еде и сервису, можно узнать из его обзора.