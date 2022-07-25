Страх и ненависть на Троллейке: тестируем закусочную, которую обворовали четыре раза за месяц

Небольшая закусочная в спальном районе Новосибирска за месяц подверглась вторжению воров четыре раза. Их действия были сняты камерой внутреннего наблюдения, но задержать воришек удалось только после того, как они залезли еще и в пивной магазин. Обозреватель и фотокорреспондент НГС посетили злополучное заведение.



Улица Новосибирская, на которой расположена закусочная Kuru, в длину всего чуть больше 700 метров. С одной стороны она упирается в построенный у железнодорожных путей гаражный комплекс, с другой — в супермаркет Spar, за которым начинается частный сектор. Кругом советские девятиэтажки.