Есть, но не смешивать: кому вреден салат из огурцов и помидоров

Почему нельзя смешивать огурцы и помидоры?

В принципе, для здорового человека ничего страшного в этом салате нет — если ЖКТ работает идеально, то он легко переварит смесь из огурцов и помидоров. Совсем другое дело, если какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом есть.



— Если есть проблемы с желудком, с выделением желчи, то может произойти реакция нейтрализации, известная многим еще по курсу неорганической химии в школе, — объясняет гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Огурцы будут выступать в качестве источника щелочных оснований, а помидоры, содержащие ликопин, как аналог кислоты. Эта реакция идет с выделением тепла, а выделение тепла в кишечнике спровоцирует повышенное газообразование, нарушение тонуса кишечника. Человек при этом будет испытывать диспепсию (нарушение пищеварения — жалобы могут быть на отрыжку, тошноту, послабление стула, рвоту. — Прим. ред). Причем по времени она будет отложена, и скорее всего человек будет чувствовать ее уже после следующего приема пищи, не понимая, что связан дискомфорт с предыдущим.

