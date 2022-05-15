Есть, но не смешивать: кому вреден салат из огурцов и помидоров
По отдельности они очень даже полезны
Лето приближается, а вместе с ним наступает сезон свежих овощей. Классический салат из помидоров и огурцов в теплый день приятно освежает, да и стоят они теперь дешевле, чем несколько месяцев назад. Однако врачи считают, что увлекаться им не следует, по крайней мере не всем. Разбираемся почему.
Что полезного в огурцах и помидорах?
Начнем с хорошего: и помидоры, и огурцы сами по себе очень даже полезные. В одном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы витамина С, кроме того там есть витамин В, который нужен для нормального роста тканей, а в кожуре есть флавоноид нарингенин, способный уменьшать воспаления. Но главное в томатах, по мнению диетологов, — ликопин.
— Это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний. Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.
В одном помидоре может содержаться до 8 мг ликопина. Также в составе томатов есть полезный для артериального давления и профилактики сердечных заболеваний калий, снижающая кровяное давление хлорогеновая кислота и бета-каротин, который в организме превращается в витамин А.
Огурцы, если есть их с кожурой, — это и клетчатка, и витамины группы В, которые нейтрализуют сахар, и полезные микроэлементы, предотвращающие накопление холестерина и улучшающие работу сердца. Содержащийся в огурцах калий насыщает ткани организма водой и снимает отечность, соли улучшают обмен веществ в организме. Йод, который тоже есть в составе огурцов, положительно влияет на щитовидную железу.
Почему нельзя смешивать огурцы и помидоры?
В принципе, для здорового человека ничего страшного в этом салате нет — если ЖКТ работает идеально, то он легко переварит смесь из огурцов и помидоров. Совсем другое дело, если какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом есть.
— Если есть проблемы с желудком, с выделением желчи, то может произойти реакция нейтрализации, известная многим еще по курсу неорганической химии в школе, — объясняет гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Огурцы будут выступать в качестве источника щелочных оснований, а помидоры, содержащие ликопин, как аналог кислоты. Эта реакция идет с выделением тепла, а выделение тепла в кишечнике спровоцирует повышенное газообразование, нарушение тонуса кишечника. Человек при этом будет испытывать диспепсию (нарушение пищеварения — жалобы могут быть на отрыжку, тошноту, послабление стула, рвоту. — Прим. ред). Причем по времени она будет отложена, и скорее всего человек будет чувствовать ее уже после следующего приема пищи, не понимая, что связан дискомфорт с предыдущим.
Людям с проблемным ЖКТ, которые не могут есть в одной тарелке огурцы и помидоры, гастроэнтеролог советует вместо огурцов к помидорам (или вместо помидоров к огурцам) добавить болгарский перец, листовую зелень, редиску, укроп и петрушку. Однако гастропациентам вообще нужно аккуратно налегать на свежую зелень — свежие овощи и фрукты могут плохо перевариваться, а в некоторых случаях и вовсе будут противопоказаны.
СЮЖЕТ
Впрочем, даже здоровые пациенты получат от салата из помидоров и огурцов меньше пользы, чем от них же по отдельности: в огурцах содержится аскорбиназа, расщепляющая витамин С, который есть в помидорах.