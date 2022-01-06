Если надоел оливье: четыре рождественских рецепта от шеф-повара

Год от года и почти на каждом столе одно и то же: оливье, селедка под шубой и бутерброды с красной икрой. 161.RU попросил шефа-повара ростовского ресторана «Цех этого города» Алексея Клюшина предложить необычное меню для новогоднего стола. Изысканное, вкусное и простое в приготовлении.



Алексей работает поваром пять лет, последний год — шеф-поваром. Специального образования не получал, кулинарному мастерству обучился в процессе работы. Шеф поделился, что у себя дома он тоже любит быстрые в приготовлении и простые блюда — жареную картошку и пельмени. Поэтому даже для новогоднего стола предпочитает легкие рецепты.

