Диетолог рассказала, кому вредно пить чай

Диетолог Инна Зорина рассказала, кому лучше не злоупотреблять чаем. Людей, которым этот напиток (особенно в больших количествах) противопоказан, можно разделить на три группы. Первая — это пациенты с заболеваниями ЖКТ.



— Если есть заболевания ЖКТ, обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Из противопоказаний это могут быть гастрит, желчно-каменная болезнь. Любые чаи с определенными свойствами вызывают повышенный отток желчи, — говорит диетолог-нутрициолог, специалист по здоровому питанию Инна Зорина. — Поэтому, если у вас желчно-каменная болезнь, язва желудка, язва 12-перстной кишки и другие классические заболевания ЖКТ, лучше проконсультироваться со специалистом. Одна-две чашки в день в перерывах между едой будут только на пользу. Главное — не злоупотреблять.