Диетолог рассказала, кому вредно пить чай

Диетолог Инна Зорина рассказала, кому лучше не злоупотреблять чаем. Людей, которым этот напиток (особенно в больших количествах) противопоказан, можно разделить на три группы. Первая — это пациенты с заболеваниями ЖКТ.
— Если есть заболевания ЖКТ, обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Из противопоказаний это могут быть гастрит, желчно-каменная болезнь. Любые чаи с определенными свойствами вызывают повышенный отток желчи, — говорит диетолог-нутрициолог, специалист по здоровому питанию Инна Зорина. — Поэтому, если у вас желчно-каменная болезнь, язва желудка, язва
Также отказаться от черного и крепкого зеленого чая специалист советует больным с атеросклерозом и гипертонией. Это связано с теофиллином и кофеином, которые возбуждают ЦНС. Когда кора головного мозга приходит в состояние возбуждения, кровеносные сосуды сужаются, что может привести к образованию тромбов в мозгу.
Третья группа — страдающие бессонницей. Здесь в дело вступает возбуждающее действие кофеина. Иногда достаточно даже одной чашки чая на ночь глядя, чтобы головной мозг начал активно работать, пульс участился, а вы не смогли заснуть. Чтобы не нарушить засыпание, эксперты советуют закончить чаепитие за пару часов до сна, а пожилым людям вообще отказаться от чая во второй половине дня.
Считается, что чай также вреден детям, но оснований для подобных опасений нет. В умеренном количестве чай детям даже полезен — в нем содержатся фенольные производные, цинк, фтор и другие вещества, необходимые для развития детского организма. Оптимальная суточная норма чая для детей — две-три чашки некрепкого напитка.
Чем еще может быть вреден и полезен чай, почему не стоит пить горячий чай, когда вы болеете, какие сорта подойдут для похудения, а какие согреют зимой, читайте в воскресенье в нашей рубрике «Интересно про еду».