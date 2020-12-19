21 декабря понедельник
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 4/10
usd 73.32
eur 89.83
Тема дняПовторные заражения ковидом (такие факты уже есть)

Все новости

Все новости

Диетолог рассказала, кому вредно пить чай

И можно ли давать его детям

14 428
29Обсудить

Поделиться

Есть минимум три группы людей, которым не стоит злоупотреблять чаем

Есть минимум три группы людей, которым не стоит злоупотреблять чаем

Поделиться

Диетолог Инна Зорина рассказала, кому лучше не злоупотреблять чаем. Людей, которым этот напиток (особенно в больших количествах) противопоказан, можно разделить на три группы. Первая — это пациенты с заболеваниями ЖКТ.

— Если есть заболевания ЖКТ, обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Из противопоказаний это могут быть гастрит, желчно-каменная болезнь. Любые чаи с определенными свойствами вызывают повышенный отток желчи, — говорит диетолог-нутрициолог, специалист по здоровому питанию Инна Зорина. — Поэтому, если у вас желчно-каменная болезнь, язва желудка, язва 12-перстной кишки и другие классические заболевания ЖКТ, лучше проконсультироваться со специалистом. Одна-две чашки в день в перерывах между едой будут только на пользу. Главное — не злоупотреблять.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Также отказаться от черного и крепкого зеленого чая специалист советует больным с атеросклерозом и гипертонией. Это связано с теофиллином и кофеином, которые возбуждают ЦНС. Когда кора головного мозга приходит в состояние возбуждения, кровеносные сосуды сужаются, что может привести к образованию тромбов в мозгу.

Третья группа — страдающие бессонницей. Здесь в дело вступает возбуждающее действие кофеина. Иногда достаточно даже одной чашки чая на ночь глядя, чтобы головной мозг начал активно работать, пульс участился, а вы не смогли заснуть. Чтобы не нарушить засыпание, эксперты советуют закончить чаепитие за пару часов до сна, а пожилым людям вообще отказаться от чая во второй половине дня.

Считается, что чай также вреден детям, но оснований для подобных опасений нет. В умеренном количестве чай детям даже полезен — в нем содержатся фенольные производные, цинк, фтор и другие вещества, необходимые для развития детского организма. Оптимальная суточная норма чая для детей — две-три чашки некрепкого напитка.

Чем еще может быть вреден и полезен чай, почему не стоит пить горячий чай, когда вы болеете, какие сорта подойдут для похудения, а какие согреют зимой, читайте в воскресенье в нашей рубрике «Интересно про еду».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ4
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

детичайзаболевания ЖКТгорячие напитки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (29)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...