«Собачьи мешки». НГС протестировал новый сервис еды — он обещает скидки в 60%, но не дает выбрать блюда

В Новосибирске появились первые заведения, подключенные к приложению DoggyBag. С его помощью можно покупать еду, у которой еще не истек срок гордости, со скидками в 60%.
В чём идея проекта
Проект DoggyBag (буквально «мешок по-собачьи») появился в России в 2018 году, его придумали выходцы из крупных столичных ресторанных компаний («Росинтер», Ginza Project и «Чайхона
Идея состоит в том, что заведения, как правило, не успевают продать по обычной цене какое-то количество блюд и вынуждены либо давать на них скидку в конце дня, либо просто списывать. Приложение позволяет забронировать пакет с такого рода едой по минимальной цене и забрать его самому в конкретном заведении. Особенность в том, что пользователь не может выбрать состав — он всегда оказывается сюрпризом, поскольку заведение формирует его исходя из того, что реально осталось в наличии.
Принципиальное отличие DoggyBag от обычных распродаж в конце рабочего дня (которые давно практикуют в Новосибирске кондитерские и столовые) в том, что пакет с продуктами можно забрать в любое время, пока работает заведение. Пользователю для этого дается достаточно внушительный срок. Сотрудничество с DoggyBag для рестораторов платное, подключить каждую дополнительную точку стоит 2500 рублей в месяц.
Первыми участниками программы в Сибири стали сети Kuzina и New York Pizza. Новосибирские точки сети уже появились в приложении, там можно оформить заказ на «Догги Бэг».
— Часть нашей продукции не может быть реализована после 12 или 24 часов хранения на полке, а в пиццериях этот срок и вовсе достигает 40 минут. Это не значит, что продукт портится за это время, но корпоративные стандарты уже не позволяют продавать его в обычном режиме. В результате списания выпечки и десертов по сети Kuzina достигают 3 тонн в месяц. При этом продукция, которую мы вынуждены утилизировать, абсолютно пригодна к употреблению, — говорит руководитель «Кузины» Евгения Головкова.
Она подтверждает, что содержимое в пакете для пользователя приложения непредсказуемо. Туда может попасть и целый торт, и пирожные, и сладкие булочки, и сытная выпечка. За первые две недели работы приложения в Новосибирске продано уже больше 330 пакетов.
Эксперимент редакции
Корреспондент НГС решил проверить новинку на себе. Для регистрации приложения нужно ввести номер мобильного телефона и пароль, сделать это через соцсети пока невозможно. Попытка ввести присланный код подтверждения сначала ничего не дала. Но при повторной загрузке выяснилось, что регистрация пройдена успешно.
Для пользователя приложение представляет собой список заведений, где можно заказать «собачьи мешки». Если предоставить приложению доступ к геолокации, то оно будет предлагать первыми ближайшие точки. Впрочем, дальше список может выглядеть странно. Среди новосибирских точек то там, то здесь выплывают заведения из Москвы, Казани и
Первая сложность возникла с выбором. У каждого заведения указаны количество пакетов и их стоимость (которые, впрочем, смотрятся, как одна цифра). Кликнув на конкретную точку, получаешь сообщение о сделанной брони и ее стоимости. В нашем случае это была сумма в 360 рублей.
В кондитерской было достаточно просто показать сообщение приложения со штрихкодом, после чего сотрудник пошел собирать пакет. Прежде чем положить в него что-то, он смотрел на срок годности товара. В итоге в пакете (это был обычный пакет «Кузины») оказался торт «Шоколадно-ореховый брауни» (обычная цена 599 рублей) и шоколадная плитка «Три орешка» (299 рублей). Таким образом, скидка составила 59%.
На торте был стикер с датой 7 декабря, на самой же этикетке указано, что торт произведен в 06:00, а срок хранения у него — 72 часа. Фактически на момент покупки до окончания установленного срока хранения еще оставалось 36 часов.
Евгения Головкова объяснила появление такого торта в «собачьем мешке» тем, что покупатели внимательно смотрят на срок изготовления тортов и неохотно берут те, что сделаны вчера.
— Если ребята понимают, что у них на остатке есть торт, который останется на завтра, они выставят его в «Догги», потому что завтра его уже никто не купит и потому что приедет свежий, — говорит руководитель «Кузины».
«Кузина» была первой, кто подключился к DoggyBag в Новосибирске. Но сейчас там уже есть и бар «Рюмки», а также анонсировано появление в скором будущем сети Мясоroob и заведений Meaty.
Заведения Новосибирска уже давно используют приложения для смартфонов. Чаще всего сегодня встречается «СберФуд» (бывшая Plazius), с помощью которой можно делать заказ заранее (чтобы блюда были готовы к приходу в заведение) и получать скидки. Некоторые заведения делают приложения только для себя. Так, сеть «Академия кофе» еще в 2017 году выпустила такой продукт, чтобы клиенты не стояли в очереди.