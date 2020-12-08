«Собачьи мешки». НГС протестировал новый сервис еды — он обещает скидки в 60%, но не дает выбрать блюда

В Новосибирске появились первые заведения, подключенные к приложению DoggyBag. С его помощью можно покупать еду, у которой еще не истек срок гордости, со скидками в 60%.



В чём идея проекта

Проект DoggyBag (буквально «мешок по-собачьи») появился в России в 2018 году, его придумали выходцы из крупных столичных ресторанных компаний («Росинтер», Ginza Project и «Чайхона № 1 »). Чуть позже к нему подключился музыкант и ресторатор Сергей Жуков.



Идея состоит в том, что заведения, как правило, не успевают продать по обычной цене какое-то количество блюд и вынуждены либо давать на них скидку в конце дня, либо просто списывать. Приложение позволяет забронировать пакет с такого рода едой по минимальной цене и забрать его самому в конкретном заведении. Особенность в том, что пользователь не может выбрать состав — он всегда оказывается сюрпризом, поскольку заведение формирует его исходя из того, что реально осталось в наличии.

