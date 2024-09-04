Марибель и Аристарх: необычные имена, которые получили новорожденные новосибирцы в августе

В Новосибирской области в августе на свет появилось 2182 ребенка. Всего с начала года родилось 16 845 малышей. В управлении по делам ЗАГС региона назвали самые редкие имена, которые дали новорожденным в последний летний месяц.
Среди редких имен для девочек стали: Валентина, Владлена, Лада, Лидия, Люция, Марибель, Марфа, Миласлава, Славия, Тамара.
Для мальчиков: Аристарх, Велес, Дастин, Дорофей, Корней, Остап, Радмир, Святозар, Тим, Яромир.
Самыми же популярными женскими именами стали: Ева, Виктория, София, Варвара, Василиса, Мария, Анна, Ксения, Алиса, Елизавета. Популярные мужские имена: Михаил, Александр, Артем, Лев, Иван, Мирон, Максим, Матвей, Тимофей, Дмитрий.
Ранее в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали возраст самой молодой матери в регионе за первые месяцы 2024 года. Как сообщили специалисты НГС, сибирячке всего 14 лет.