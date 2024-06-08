14-летняя сибирячка стала самой юной мамой в этом году — она родила первенца

Речь идет о периоде с января по апрель 2024 года

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали возраст самой молодой матери в регионе за первые месяцы 2024 года. Как сообщили специалисты НГС, сибирячке всего 14 лет.

Речь идет о первых четырех месяцах этого года, с января по апрель. Выяснилась, что девушка родила первенца.

— Возраст самой молодой матери за указанный период — 14 лет, ребенок является у неё первым, — сообщили НГС в управлении.

В прошлом году стало известно, что за шесть месяцев 2023 года 111 несовершеннолетних девушек родили детей. Мамами стали сибирячки в возрасте от 14 до 17 лет.

