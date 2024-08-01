НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+29°

пасмурно, без осадков

ощущается как +30

2 м/c,

южн.

 744мм 43%
Подробнее
5 Пробки
USD 86,11
EUR 93,51

СРОЧНО

Крупный застройщик хочет забрать долгострой

Рабовладельцы из Татарска
Снизились цены на новые авто
Две башни вместо ЦУМа
Новосибирск ведет соцсети
«Танец тьмы» из Японии
Где учатся отличники
5 продуктов при изжоге
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Семья Жизнь иностранцев в России истории «Пытаемся действовать по закону, но ничего не работает»: чех влюбился в россиянку и поселился на Урале

«Пытаемся действовать по закону, но ничего не работает»: чех влюбился в россиянку и поселился на Урале

Ричард Земанек третий месяц пытается оформить документы, но запутался в бюрократии

183
Написать комментарий
Ричард из Чехии этим летом переехал к жене Ольге в Челябинск. Начал оформлять документы и утонул в бюрократической неразберихе

— В мае я приехал и с тех пор бегаю по иммиграционным офисам. Я не против того, чтобы действовать по законам страны, где я хочу жить. Это нормально. Мы пытаемся действовать по закону России, но не получается, потому что тут ничего не работает, — удивляется Ричард Земанек. — Я заключил брак с россиянкой и просто хочу жить здесь.

Ричард из Чехии и челябинка Ольга познакомились три года назад благодаря интернету. Как и многие пары, сначала общались на расстоянии, потом встречались, вместе праздновали Новый год и путешествовали. В этом году сыграли свадьбу. Ричард решил переехать в Россию и жить в Челябинске. Был наслышан о том, что страна приветствует людей, желающих переехать в Россию. Но, когда начал оформлять документы, столкнулся с массой неожиданных проблем. Наши коллеги из 74.RU встретились с интернациональной семьей и узнали, какой путь приходится проходить иностранцам в России.

«Русский очень похож на чешский»

Новый житель Челябинска Ричард Земанек родился на юго-востоке Чехии, в городе Киёв. Он находится в Нижней Моравии, недалеко от города Брно, в 150 км от столицы Австрии — Вены и в 150 км от столицы Словакии — Братиславы. В общем, самая настоящая Европа. По словам Ричарда, в этом небольшом городке он прожил всю жизнь, занимался бизнесом в сфере строительства.

— У меня была фирма, которая производила товары из пластика и стекла: душевые кабины, зеркала, двери, стены, разного рода остекление. Компания до сих пор работает, но я продал 50% своему коллеге и уехал жить сюда, за Олей, — улыбается Ричард.

Пять лет назад Ричард начал учить русский язык

Идея приехать в Россию возникла случайно. Вацлав, друг Ричарда, работал в Праге — ремонтировал недвижимость, которую покупал кто-то из россиян. Как-то Вацлав получил предложение от заказчика поработать в России и полтора-два года занимался там ремонтами. Когда он вернулся в Чехию, ему негде было жить, и Ричард приютил друга у себя.

— Вацлав рассказывал разные истории про Россию. А я тогда ориентировался на Америку, да просто на Запад, так как нас там учат любить наших западных друзей. Однажды я сказал ему: «У тебя так много интересных историй. Давай купим визы и поедем смотреть Россию». Так в декабре 2019 года мы первый раз попали в Москву. Я тогда не знал вообще ни буквы, ни слова. Стоял на улице и минут 20 читал вывеску «Парикмахерская». Так начался мой интерес к России, я стал изучать русский язык, — вспоминает он.

В чешских школах учат два иностранных языка. Поэтому Ричард знает английский и немецкий, а теперь довольно хорошо говорит и на русском языке.

— Мне Россия нравится. И сам язык интересный, очень похож на чешский, поэтому его легко выучить, — признается Ричард.

Ольга и Ричард встречались в Питере

В 2021 году Ричард по интернету познакомился с Ольгой. Они переписывались, созванивались. Правда, общение притормозила пандемия коронавируса, во время которой страны закрыли границы. Первая встреча состоялась в канун 2022 года в Санкт-Петербурге — пара вместе отметила наступающий Новый год. Потом Ричард еще пару раз приезжал в Россию.

В Санкт-Петербурге праздновали Новый год. С тех пор Ричард похудел на 15 кг и бросил курить

«Здесь такая мода — не поднимать трубку»

В мае этого года Ричард оформил туристическую визу на три месяца. После прибытия иностранца в Россию он должен в течение 7 дней зарегистрироваться по месту проживания.

— В этот раз Ричард сначала приехал в Калининград, поэтому все оформили там. Потом переехали в Челябинск — снова меняли место «прописки», — рассказывает Ольга Калугина.

В июне пара официально зарегистрировала брак. Семья решила остаться в России. Чтобы не ездить за новой визой, а спокойно, на законных основаниях жить со своей семьей, Ричарду нужно получить разрешение на временное проживание (РВП).

Ричард с Ольгой живут в Парковом, но регистрировали брак в Металлургическом районе (так им велели в ЗАГСе)

Казалось бы, собери документы и принеси. Но, по его словам, иностранцу при всем желании сложно узнать, что и как делать для получения тех или иных разрешений.

— Если придете в какой-то отдел МВД, они вам скажут: «А мы этим не занимаемся, идите в МФЦ». Вы придете на МФЦ, а там автомат вообще талоны не дает. Вы возвращаетесь в МВД и говорите: «Там талон невозможно получить». Они говорят: «Нет, можно, возвращайтесь». Три-четыре дня мы ходили туда-сюда. Очередь большая на улице Труда, много людей ругалось, что нельзя получить талон. Просто выключен автомат — и всё. А дни идут, срок (в течение которого нужно оформить регистрацию. — Прим. ред.) истекает, — недоумевает чех. — Не ожидал, что бюрократия тут такая сумасшедшая.

По словам Ричарда, в Чехии на прием в любую государственную контору можно записаться онлайн. В ответ клиенту вышлют ПИН-код по email. При этом не нужно часами сидеть в коридорах. Если назначено на 15:00, надо прийти не ранее 10 минут до и не позднее 10 минут позже назначенного времени.

На отсутствие талонов в МФЦ челябинцы жалуются уже несколько месяцев

Ричард признается, что даже понятия не имел, какие пороги ему придется обивать и с какой неповоротливой бюрократической системой столкнуться.

— Написано, что можно подать электронно и лично. Но нет никакого портала, где бы человек вложил, прикрепил документы, заявление написал и отправил. Трудно дозвониться в МВД, чтобы уточнить какой-нибудь вопрос. Здесь такая мода — не поднимать трубку, — разводит руками наш собеседник. — Мне это странно. Везде я слышу о диджитализации, по всем этим вопросам Россия — развитая страна. В законах пишут, что заявления на регистрацию в МВД, на разрешение на временное проживание, вид на жительство можно подавать онлайн. А на самом деле этот способ не действует. Все надо лично пройти. Нет никаких телефонных номеров, где бы кто-то советовал [как правильно сделать]. Нет точной информации, а если есть, трудно ее найти.

Как получить гражданство РФ

Для того чтобы на законных основаниях находиться в России, иностранцу нужно получить разрешение на временное проживание (РВП). Этот документ позволяет гражданину другой страны жить и работать в России три года.

Через 8 месяцев после получения РВП можно подать заявление на вид на жительство (ВНЖ). Он дает право иностранцу проживать в России без ограничения по срокам, работать, въезжать и выезжать из страны. И только после этого претендовать на получение российского гражданства.


По данным сайта Объясняем.рф, оформить российский паспорт могут иностранцы, если:

  • непрерывно прожили в стране по ВНЖ не менее пяти лет;

  • официально трудоустроены или имеют другой законный источник доходов, например счет в банке или наследство;

  • могут документально подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства;

  • соблюдают Конституцию и законодательство РФ;

  • не имеют оснований для отказа в приеме.

Многофункциональные центры открыли для удобства горожан, но сейчас там острая нехватка кадров

Действующая система, как выразился Ричард, неприветлива к человеку. Это выражается порой в мелочах, но для иностранца они могут стать серьезными препонами. Например, для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство нужно сдать экзамен по русскому языку. Ричард пришел записаться в начале мая, но дату экзамена ему назначили лишь на 31-е число. Оказывается, в Челябинске всего два места, где можно сдать такой экзамен.

Но ждать так долго он не мог, потому что к тому времени заканчивался срок других необходимых иностранцу бумаг. С трудом, после нескольких звонков, поездок и очередей, Ричарду удалось сдать экзамен пораньше.

«Хотел бы переводить или преподавать»

Ричард пока не определился, кем будет работать в России. По его словам, есть задумка использовать знание языков.

— Мне нравится изучать русский, сам я — носитель чешского языка. Хотел бы чем-то около языков заниматься: переводами, преподавать чешский язык или помогать местным студентам получать образование в Чехии, — делится предварительными планами Ричард.

О том, где жить, по словам Ричарда и Ольги, никаких споров не было

Он все еще удивляется, когда его спрашивают, почему он решил остаться в Челябинске, а не увез жену в Чехию.

— Это наше совместное решение. У меня там никого нет, меня там никто и ничего не держит, так почему не здесь? У жены есть дочка от первого брака. Ей будет 17 лет, надо еще подождать, пока она не станет взрослой. Мне и Россия нравится, и Челябинск нравится, — объясняет Ричард.

Его жена Ольга работает колористом в челябинской типографии — подбирает цветовые решения, нужные оттенки и соотношение красок, сверяет с компьютерным оригинал-макетом будущего изделия и следит за тем, чтобы при печати все цвета совпадали. Дочь Софья тоже выбрала творческую профессию — рисует, занимается керамикой.

У Ольги редкая профессия — колорист

— Дочка закончила первый курс. Интересно, что она учится в училище, которое когда-то открывал ее дедушка, — поделилась семейной историей Ольга. — 20 лет, с 1975 по 1995 год, искусствовед Владимир Прокопьев был директором художественного училища (в 2012 году преобразовано в факультет изобразительного искусства Южно-Уральского государственного института искусств имени П. И. Чайковского. — Прим. ред.). То есть она пошла по стопам своего дедушки.

По-чешски Ольга пока не говорит, но пытается учить язык. Смотрит ролики, онлайн-программы для начинающих, и, конечно, общение с мужем помогает.

«Больше года нет тротуара»

Для оформления документов Ричарду часто приходится ездить в центр города. Так что иностранец не понаслышке знаком с работой общественного транспорта.

— Мой самый любимый — автобус 22а. Я вчера ехал в МВД через весь город, чтобы убедиться, что заявление хорошо заполнил. И ждал 45 (!) минут на остановке, в 53-м микрорайоне. Все номера автобусов, все маршруты проехали 5−10 раз, а 22а ни разу, — рассказал Ричард.

При этом он отметил, что там, где он живет, легко сесть в этот автобус, там начало маршрута, и транспорт приходит еще пустым.

К трудностям пара старается относиться с улыбкой

Вообще Ричард старается быть объективным в оценках. Он честно говорит, что ему не нравится ездить через промышленные зоны города.

— Они очень некрасивые, там эти выбросы. Кажется, что на дымоходах нет фильтров или не включают — не знаю почему. Иногда бывает неприятный воздух, — отметил Ричард. В то же время он отнесся к этому как к неизбежному. — Ну так что делать, это город промышленный…

Также он обратил внимание, что рядом с остановкой общественного транспорта уже больше года трудно ходить пешеходам.

— На одном месте просто 10 на 10 метров нет тротуара. Если идет дождь, возникают лужи, болото. Женщины на каблуках, в платьях, красивые идут утром на работу и должны как бы пробиваться [через эти лужи к остановке], — посочувствовал он горожанкам.

Парки и скверы стали любимым местом прогулок интернациональной семьи

Зато среди преимуществ Челябинска, по мнению Ричарда, — множество парков и спортивных зон.

— Везде, где я выйду, перед домом, там есть какой-то турник, брусья, площадка, чтобы и дети, и взрослые могли заниматься. Это очень приятно, потому что я сам пытаюсь заниматься спортом, — рассказал Ричард.

В Чехии Ричард увлекался гонками на мотоциклах эндуро

Среди увлечений чешского челябинца — дзюдо, бокс, джиу-джитсу и даже гонки на мотоциклах. Поэтому то, что в Челябинске и в России в целом много спортивных площадок, особенно пришлось по душе Ричарду.

Ранее мы писали о парне из Камеруна Рафаэле Яуке, который работает медбратом в детской кардиологии челябинской ГКБ № 1. Также рассказали историю итальянца Джузеппе Куаранта — он был ресторатором и шеф-поваром в Бельгии, женился на челябинке Ольге Пфейфер и открыл пиццерию Pinoli. А еще несколько лет назад 74.RU вел проект об иностранцах, которые живут на Южном Урале.

ПО ТЕМЕ
Семья Иностранцы РВП Гражданство Бюрократия Паспорт Переезд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Фродо Бэггинс
1 августа 2024, 17:06
а где прицеп? где то должен быть прицеп!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

LULY,43

Alim,37

Александр,59

Олег,62

Ник,46

Валерий,57

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление