«Пытаемся действовать по закону, но ничего не работает»: чех влюбился в россиянку и поселился на Урале

Ричард из Чехии этим летом переехал к жене Ольге в Челябинск. Начал оформлять документы и утонул в бюрократической неразберихе Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











— В мае я приехал и с тех пор бегаю по иммиграционным офисам. Я не против того, чтобы действовать по законам страны, где я хочу жить. Это нормально. Мы пытаемся действовать по закону России, но не получается, потому что тут ничего не работает, — удивляется Ричард Земанек. — Я заключил брак с россиянкой и просто хочу жить здесь.



Ричард из Чехии и челябинка Ольга познакомились три года назад благодаря интернету. Как и многие пары, сначала общались на расстоянии, потом встречались, вместе праздновали Новый год и путешествовали. В этом году сыграли свадьбу. Ричард решил переехать в Россию и жить в Челябинске. Был наслышан о том, что страна приветствует людей, желающих переехать в Россию. Но, когда начал оформлять документы, столкнулся с массой неожиданных проблем. Наши коллеги из 74.RU встретились с интернациональной семьей и узнали, какой путь приходится проходить иностранцам в России.

Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

«Русский очень похож на чешский»

Новый житель Челябинска Ричард Земанек родился на юго-востоке Чехии, в городе Киёв. Он находится в Нижней Моравии, недалеко от города Брно, в 150 км от столицы Австрии — Вены и в 150 км от столицы Словакии — Братиславы. В общем, самая настоящая Европа. По словам Ричарда, в этом небольшом городке он прожил всю жизнь, занимался бизнесом в сфере строительства.



— У меня была фирма, которая производила товары из пластика и стекла: душевые кабины, зеркала, двери, стены, разного рода остекление. Компания до сих пор работает, но я продал 50% своему коллеге и уехал жить сюда, за Олей, — улыбается Ричард.

Пять лет назад Ричард начал учить русский язык Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Идея приехать в Россию возникла случайно. Вацлав, друг Ричарда, работал в Праге — ремонтировал недвижимость, которую покупал кто-то из россиян. Как-то Вацлав получил предложение от заказчика поработать в России и полтора-два года занимался там ремонтами. Когда он вернулся в Чехию, ему негде было жить, и Ричард приютил друга у себя.



— Вацлав рассказывал разные истории про Россию. А я тогда ориентировался на Америку, да просто на Запад, так как нас там учат любить наших западных друзей. Однажды я сказал ему: «У тебя так много интересных историй. Давай купим визы и поедем смотреть Россию». Так в декабре 2019 года мы первый раз попали в Москву. Я тогда не знал вообще ни буквы, ни слова. Стоял на улице и минут 20 читал вывеску «Парикмахерская». Так начался мой интерес к России, я стал изучать русский язык, — вспоминает он.



В чешских школах учат два иностранных языка. Поэтому Ричард знает английский и немецкий, а теперь довольно хорошо говорит и на русском языке.



— Мне Россия нравится. И сам язык интересный, очень похож на чешский, поэтому его легко выучить, — признается Ричард.



Ольга и Ричард встречались в Питере Источник: предоставлено Ричардом Земанеком и Ольгой Калугиной











В 2021 году Ричард по интернету познакомился с Ольгой. Они переписывались, созванивались. Правда, общение притормозила пандемия коронавируса, во время которой страны закрыли границы. Первая встреча состоялась в канун 2022 года в Санкт-Петербурге — пара вместе отметила наступающий Новый год. Потом Ричард еще пару раз приезжал в Россию.

В Санкт-Петербурге праздновали Новый год. С тех пор Ричард похудел на 15 кг и бросил курить Источник: предоставлено Ричардом Земанеком











«Здесь такая мода — не поднимать трубку»

В мае этого года Ричард оформил туристическую визу на три месяца. После прибытия иностранца в Россию он должен в течение 7 дней зарегистрироваться по месту проживания.



— В этот раз Ричард сначала приехал в Калининград, поэтому все оформили там. Потом переехали в Челябинск — снова меняли место «прописки», — рассказывает Ольга Калугина.



В июне пара официально зарегистрировала брак. Семья решила остаться в России. Чтобы не ездить за новой визой, а спокойно, на законных основаниях жить со своей семьей, Ричарду нужно получить разрешение на временное проживание (РВП).

Ричард с Ольгой живут в Парковом, но регистрировали брак в Металлургическом районе (так им велели в ЗАГСе) Источник: предоставлено Ричардом Земанеком и Ольгой Калугиной











Казалось бы, собери документы и принеси. Но, по его словам, иностранцу при всем желании сложно узнать, что и как делать для получения тех или иных разрешений.



— Если придете в какой-то отдел МВД, они вам скажут: «А мы этим не занимаемся, идите в МФЦ». Вы придете на МФЦ, а там автомат вообще талоны не дает. Вы возвращаетесь в МВД и говорите: «Там талон невозможно получить». Они говорят: «Нет, можно, возвращайтесь». Три-четыре дня мы ходили туда-сюда. Очередь большая на улице Труда, много людей ругалось, что нельзя получить талон. Просто выключен автомат — и всё. А дни идут, срок (в течение которого нужно оформить регистрацию. — Прим. ред.) истекает, — недоумевает чех. — Не ожидал, что бюрократия тут такая сумасшедшая.

По словам Ричарда, в Чехии на прием в любую государственную контору можно записаться онлайн. В ответ клиенту вышлют ПИН-код по email. При этом не нужно часами сидеть в коридорах. Если назначено на 15:00, надо прийти не ранее 10 минут до и не позднее 10 минут позже назначенного времени.

На отсутствие талонов в МФЦ челябинцы жалуются уже несколько месяцев Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Ричард признается, что даже понятия не имел, какие пороги ему придется обивать и с какой неповоротливой бюрократической системой столкнуться.



— Написано, что можно подать электронно и лично. Но нет никакого портала, где бы человек вложил, прикрепил документы, заявление написал и отправил. Трудно дозвониться в МВД, чтобы уточнить какой-нибудь вопрос. Здесь такая мода — не поднимать трубку, — разводит руками наш собеседник. — Мне это странно. Везде я слышу о диджитализации, по всем этим вопросам Россия — развитая страна. В законах пишут, что заявления на регистрацию в МВД, на разрешение на временное проживание, вид на жительство можно подавать онлайн. А на самом деле этот способ не действует. Все надо лично пройти. Нет никаких телефонных номеров, где бы кто-то советовал [как правильно сделать]. Нет точной информации, а если есть, трудно ее найти.



Как получить гражданство РФ Узнать Для того чтобы на законных основаниях находиться в России, иностранцу нужно получить разрешение на временное проживание (РВП). Этот документ позволяет гражданину другой страны жить и работать в России три года. Через 8 месяцев после получения РВП можно подать заявление на вид на жительство (ВНЖ). Он дает право иностранцу проживать в России без ограничения по срокам, работать, въезжать и выезжать из страны. И только после этого претендовать на получение российского гражданства.



По данным сайта Объясняем.рф, оформить российский паспорт могут иностранцы, если: непрерывно прожили в стране по ВНЖ не менее пяти лет;

официально трудоустроены или имеют другой законный источник доходов, например счет в банке или наследство;

могут документально подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства;

соблюдают Конституцию и законодательство РФ;

не имеют оснований для отказа в приеме.

Многофункциональные центры открыли для удобства горожан, но сейчас там острая нехватка кадров Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Действующая система, как выразился Ричард, неприветлива к человеку. Это выражается порой в мелочах, но для иностранца они могут стать серьезными препонами. Например, для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство нужно сдать экзамен по русскому языку. Ричард пришел записаться в начале мая, но дату экзамена ему назначили лишь на 31-е число. Оказывается, в Челябинске всего два места, где можно сдать такой экзамен.

Но ждать так долго он не мог, потому что к тому времени заканчивался срок других необходимых иностранцу бумаг. С трудом, после нескольких звонков, поездок и очередей, Ричарду удалось сдать экзамен пораньше.



«Хотел бы переводить или преподавать»

Ричард пока не определился, кем будет работать в России. По его словам, есть задумка использовать знание языков.



— Мне нравится изучать русский, сам я — носитель чешского языка. Хотел бы чем-то около языков заниматься: переводами, преподавать чешский язык или помогать местным студентам получать образование в Чехии, — делится предварительными планами Ричард.



О том, где жить, по словам Ричарда и Ольги, никаких споров не было Источник: предоставлено Ричардом Земанеком и Ольгой Калугиной











Он все еще удивляется, когда его спрашивают, почему он решил остаться в Челябинске, а не увез жену в Чехию.



— Это наше совместное решение. У меня там никого нет, меня там никто и ничего не держит, так почему не здесь? У жены есть дочка от первого брака. Ей будет 17 лет, надо еще подождать, пока она не станет взрослой. Мне и Россия нравится, и Челябинск нравится, — объясняет Ричард.



Его жена Ольга работает колористом в челябинской типографии — подбирает цветовые решения, нужные оттенки и соотношение красок, сверяет с компьютерным оригинал-макетом будущего изделия и следит за тем, чтобы при печати все цвета совпадали. Дочь Софья тоже выбрала творческую профессию — рисует, занимается керамикой.



У Ольги редкая профессия — колорист Источник: предоставлено Ольгой Калугиной











— Дочка закончила первый курс. Интересно, что она учится в училище, которое когда-то открывал ее дедушка, — поделилась семейной историей Ольга. — 20 лет, с 1975 по 1995 год, искусствовед Владимир Прокопьев был директором художественного училища (в 2012 году преобразовано в факультет изобразительного искусства Южно-Уральского государственного института искусств имени П. И. Чайковского. — Прим. ред.). То есть она пошла по стопам своего дедушки.



По-чешски Ольга пока не говорит, но пытается учить язык. Смотрит ролики, онлайн-программы для начинающих, и, конечно, общение с мужем помогает.



«Больше года нет тротуара»

Для оформления документов Ричарду часто приходится ездить в центр города. Так что иностранец не понаслышке знаком с работой общественного транспорта.



— Мой самый любимый — автобус 22а. Я вчера ехал в МВД через весь город, чтобы убедиться, что заявление хорошо заполнил. И ждал 45 (!) минут на остановке, в 53-м микрорайоне. Все номера автобусов, все маршруты проехали 5−10 раз, а 22а ни разу, — рассказал Ричард.



При этом он отметил, что там, где он живет, легко сесть в этот автобус, там начало маршрута, и транспорт приходит еще пустым.



К трудностям пара старается относиться с улыбкой Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Вообще Ричард старается быть объективным в оценках. Он честно говорит, что ему не нравится ездить через промышленные зоны города.



— Они очень некрасивые, там эти выбросы. Кажется, что на дымоходах нет фильтров или не включают — не знаю почему. Иногда бывает неприятный воздух, — отметил Ричард. В то же время он отнесся к этому как к неизбежному. — Ну так что делать, это город промышленный…



Также он обратил внимание, что рядом с остановкой общественного транспорта уже больше года трудно ходить пешеходам.



— На одном месте просто 10 на 10 метров нет тротуара. Если идет дождь, возникают лужи, болото. Женщины на каблуках, в платьях, красивые идут утром на работу и должны как бы пробиваться [через эти лужи к остановке], — посочувствовал он горожанкам.

Парки и скверы стали любимым местом прогулок интернациональной семьи Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Зато среди преимуществ Челябинска, по мнению Ричарда, — множество парков и спортивных зон.



— Везде, где я выйду, перед домом, там есть какой-то турник, брусья, площадка, чтобы и дети, и взрослые могли заниматься. Это очень приятно, потому что я сам пытаюсь заниматься спортом, — рассказал Ричард.

В Чехии Ричард увлекался гонками на мотоциклах эндуро Источник: предоставлено Ричардом Земанеком











Среди увлечений чешского челябинца — дзюдо, бокс, джиу-джитсу и даже гонки на мотоциклах. Поэтому то, что в Челябинске и в России в целом много спортивных площадок, особенно пришлось по душе Ричарду.

