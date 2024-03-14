«Рожаешь, а рядом работает ПВО»: как молодая мать живет в Белгороде под обстрелами

Из Архангельска в Белгород: почему переехали





Из северного Архангельска в южный Белгород семья Алены переехала за год до начала СВО. Город привлекал ухоженностью, хорошими дорогами и развитой инфраструктурой.



— У меня есть даже фото — оно было сделано буквально через два месяца после того, как мы переехали — как дорогу подметают веником для дома. Меня действительно поразила эта чистота, — рассказывает собеседница. — Дороги были просто изумительные, идеальные. Не как мы привыкли в Архангельске, что ты едешь и выбираешь, где проехать, потому что в одном месте яма побольше, а в другом — яма поменьше.