«Ничтожеством давно себя не чувствовала»: исповедь 22-летней выпускницы вуза, решившейся на аборт

Женщинам в жизни приходится непросто. Но когда вопрос с ребенком всецело ложится только на их плечи, утешить их невозможно Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Последнее время часто обсуждается тема абортов. Государство хочет любыми способами поднять рождаемость и выдвигает новые законопроекты и идеи. В прошлом году власти предлагали разрешить женщинам прерывать беременность только с согласия мужа или мотивировать их деньгами, чтобы стимулировать рождаемость. В нескольких регионах уже ввели штрафы за склонение женщин к абортам. Эти действия не вызвали понимания у людей. Многие, может быть, и были бы только за то, чтобы больше рожать, но ограничены финансово. Для некоторых женщин это становится весомым поводом отказаться от родов. Так вышло с нашей героиней: она пришла в больницу, чтобы прервать беременность, что вызвало негатив со стороны врачей муниципальной больницы, которые настаивали на рождении ребенка в любых условиях. Далее об этой ситуации от первого лица.

«Презерватив бракованный»

Мне было 22 года, когда я забеременела. Позади университет, впереди грандиозные планы и вера в светлое будущее, где есть муж, квартира, машина, финансовая подушка и дети — два, три или четыре. В современном обществе считается, что эти атрибуты — фундамент, который нужно заложить, прежде чем рожать и воспитывать детей. Желательно еще психолога навестить, витамины пропить и зубы вылечить. Я была уверена, что в моей жизни всё так и сложится, пока в один день не увидела две полоски на тесте.

Если кратко, то из всего вышеперечисленного у меня были только финансовые трудности и четыре года терапии. Отцом ребенка стал парень с сайта знакомств, которого я прежде видела всего два раза. Собственно, мы ради секса и встречались, потому что к серьезным отношениям оба были не готовы. Мы предохранялись, но презерватив подвел. Поняла я это только когда началась задержка. Первые дни я была настроена оптимистично, мол ничего страшного, но на 12-й день всё же решила сделать, на всякий случай, три теста. Увидев положительные результаты, я была в шоке и вообще не понимала, что делать. Решила, что буду рассказывать партнеру, но прежде нужно убедиться, что тесты не ошиблись, поэтому поехала на платное УЗИ. Врач подтвердил беременность сроком пять недель. Радовало, что время еще есть, ведь сделать аборт можно до 12 недель.

Молодой человек, узнав о моем положении, мягко намекнул, что к детям не готов, поэтому было бы славно прервать беременность. Я с ним согласилась по двум причинам: нет денег и нет поддержки со стороны. Одной готовиться к родам и воспитывать ребенка, по моим представлениям, было очень сложно, поэтому я не хотела рисковать.

«Вышла из кабинета в истерике»

Конечно, я понимала, что в больнице никто не будет гладить по голове за то, что я хочу прервать беременность. Поэтому на прием к гинекологу я шла с опаской. Врач и медсестра встретили меня приветливо, но как только я сказала, что не хочу оставлять ребенка, их тон голоса резко сменился.

Сначала мелькало «ну что, оставляем», «потом будешь радоваться, что оставила», «дал бог зайку, даст и лужайку», «дети — это счастье», но когда дело дошло до заполнения документов, разговор приобрел более жесткий характер. Мне дали заполнить анкету, которая изначально была задумана как анонимная, а затем попросили с личной почты отправить результат врачу. Пока я заполняла анкету, написала парню, который на другом конце интернета слегка переживал, что меня жестко начали прессовать. И только позже я поняла, что это было только начало.

Дальше меня отправили на осмотр. Всё это время гинеколог не унималась: «аборт — это большой грех», «головой своей надо было раньше думать, прежде чем ноги раздвигать», «в постель ложитесь, а головой не думаете», «шевелись, и так на тебя двадцать минут потратили», «нет уж, никаких больше презервативов, вот спираль или гормональные», «на тебе рекомендации, дома сама почитаешь», «у тебя есть еще неделя, чтобы передумать». Я держалась до последнего, но после свинского осмотра слезы сами полились водопадом. Пока лежала в гинекологическом кресле, думала, что от злости врач мне «там» разорвет всё. А как она на живот давила! Несмотря на то, что я вся скрючилась от боли. «Ой, а выделения какие ужасные», — говорила она. Спойлер: результаты показали, что мазок был идеальный. Кстати, о его взятии меня никто не предупредил, поэтому когда весь оставшийся день у меня шли кровянистые выделения, я думала, что это в прямом смысле дело рук гинеколога. Я вышла из кабинета в истерике.

Первое, что я написала парню: «Давно я не чувствовала себя таким ничтожеством». Я искренне не понимала, за что так обошлись с мной. Ведь я имею право выбирать — оставить ребенка или нет. Конечно, если бы мне предложили миллион, на который я бы закрыла долги и сделала ремонт в квартире, то я бы без раздумий оставила малыша, но ведь жизненные обстоятельства не позволяли этого сделать. Это был выбор без выбора.

Я еще долго размышляла о прерывании и отношении к женщинам, которые решились на аборт. Ведь это тоже своего рода героический поступок, взять на себя ответственность отказаться от ребенка. Мне кажется за всеми «не жалею, не зову, не плачу» стоит глубокая печаль, что так сложилось. Это тоже своего рода потеря, которая красной нитью будет проходить сквозь всю жизнь. Я представляла, как когда-то десять лет спустя появится тот самый желанный и долгожданный малыш, но я буду помнить о первом ребенке, который как будто оказался не достоин жить. В общем, для меня аборт был страшным шагом. Еще не сделав его, я жалела о своем поступке.

После осмотра я четко поняла, делать аборт в городской больнице я не буду ни под каким предлогом. В таком случае, действительно, лучше родить. И записалась на прием в частную клинику на медикаментозный аборт.

Развилка, на которой не хочется делать выбор

Делать аборт я передумала в самый последний момент, когда дата прерывания уже была назначена. Возможно, это может показаться глупостью. Ведь к детям надо готовиться, и бла-бла-бла. Сначала я думала, что с легкостью откажусь от ребенка в пользу веселой молодости, карьеры и всего остального. Но когда этот момент настал, вся моя уверенность тут же пропала. У меня было ощущение, что я стою не развилке, где направо пойдешь — матерью станешь, налево пойдешь — утонешь в слезах от горя. Не хочется делать выбор, а надо. Я выбрала стать матерью, потому что успела полюбить малыша. Отказаться от него из-за долгов, наверное, было бы большой глупостью. Деньги можно заработать, а вот передумать после аборта — вряд ли.

К разговорам про запрет абортов я отношусь отрицательно. Жизнь бывает непредсказуемой. Каждая женщина должна иметь возможность распоряжаться своим телом, потому что ей рожать и воспитывать или переживать последствия аборта, ведь нельзя предсказать, каково будет влияние медикаментов, например. Я для себя поняла, что неважно, буду вынашивать ребенка или делать аборт — в любом случае последствия моего выбора лягут на мои плечи и только я буду нести за него ответственность , а значит, и последнее слово — за мной. Например, когда молодой человек узнал, что ребенок остался, то сильно разозлился и потребовал объяснений. Я спокойно ответила, что он всегда может отказаться от ребенка и жить дальше, будто ничего не изменилось. Это я меняюсь в теле, отдаю часть здоровья, бегаю по врачам и сталкиваюсь с кучей советов и мнений со стороны. Это моя жизнь меняется на 180 или 360 градусов, а в его жизни, если он захочет, ничего не изменится (по моему мнению). И это важно понимать. Не стоит полностью рассчитывать на кого-то, ведь в жизни бывает всякое, поэтому важно оставаться гибкой.

И рождение ребенка, и прерывание беременности — дело не легкое и не сиюминутное. Если есть время, стоит прислушаться к своим желаниям и ощущениям. Они точно подскажут, что ближе.